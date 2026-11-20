I derby trascendono il risultato e diventano il più delle volte una questione di identità, passione e appartenenza, ed è questo che li rende cosi affascinanti in tutto il mondo. Il difensore spagnolo Marc Bartra, in forza al Betis, racconta cosa rende il derby di Siviglia un'esperienza senza paragoni, addirittura al di sopra dei principali confronti europei come il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, ma anche come quello tedesco tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Bartra sul derby di Siviglia: "Non ho mai vissuto questo in nessun altro club"

L'attesa per il derby traè già entrato nel vivo. Alla vigilia della sfida al Sanchez-Pizjuan,ha raccontato ad 'AS' quanto sia particolare vivere una partita di questo genere, soprattutto per ilche accompagna la squadra durante il tragitto verso lo stadio: "Passi per le strade della tua vita quotidiana, ma man mano che ti avvicini allo stadio noti che tutto diventa più ostile. Ti sembra come trovarsi in un posto in cui non sei del tutto il benvenuto...", ha spiegato.

Bartra, che ha giocato anche con il Borussia Dortmund e ha vissuto il Clasico con la maglia del Barcellona, sottolinea anche come la rivalità andalusa abbia una dimensione completamente diversa, dalle strade della città, il confronto con i tifosi avversari fino alla tensione crescente, che rendono il derby un appuntamento unico: "Non ho vissuto niente del genere in nessun altro club, né con il Dortmund né con il Barcellona. Lo senti soprattutto nella passione, noti subito che è qualcosa di speciale per loro, ed è bello viverlo".

SIVIGLIA, SPAGNA - 14 OTTOBRE: Isco del Real Betis festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra con Marc Bartra durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 tra Real Betis Balompie e FC Porto allo Estadio de La Cartuja il 14 ottobre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

"Il Betis è ambizioso e combatte, ma non guardiamo troppo oltre.."

La squadra dista attraversando un momento positivo e occupa ildella classifica, a meno due lunghezze dall'terzo e distante quattro punti dalcapolista. Un piazzamento fin quiper il Betis, ma Bartra ha invitato a non alimentare eccessivesulla possibilità di competere con i club nei piani alti, puntualizzando però uno stato di forma evidente: "Il Betis è li per combattere, è ciò che ci ha portato al successo e alla crescita, ma per ora non guardiamo troppo oltre. In campo c'è complicità, ci siamo forgiati giocando sempre tra i primi sia in campionato che in Europa, i tifosi lo sentono e ci sostengono", ha spiegato.

Nonostante il Betis possa essere considerato favorito, il difensore mantiene un atteggiamento prudente, ricordando entrambi i risultati nella scorsa stagione contro il Siviglia, mai sfociati in vittoria nonostante la superiorità: "Siamo sempre stati superiori ma non siamo riusciti a vincere in nessuna delle due occasioni. Il calcio a volte è capriccioso e non basta essere superiori", ha concluso.