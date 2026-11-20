Bergamo e Milano non sono soltanto due città separate da pochi chilometri. Sono due modi diversi di vivere il calcio, due piazze che hanno scritto pagine importanti della storia della Serie A e che continuano ad alimentare una rivalità capace di accendere ogni confronto sul campo. Quando Atalanta e Inter si affrontano, il peso della classifica si mescola inevitabilmente ai ricordi, alle storie personali e ai protagonisti che hanno conosciuto entrambe le realtà.

Tra questi c'è Pierluigi Orlandini, cresciuto calcisticamente con la maglia dell'Atalanta e protagonista in seguito anche con quella dell'Inter. Due esperienze diverse, ma entrambe fondamentali nel suo percorso. In vista della sfida di Serie A tra le due formazioni nerazzurre, Orlandini è intervenuto in ESCLUSIVA ai microfoni di DerbyDerbyDerby, soffermandosi sui ricordi più significativi della sua carriera, sulle differenze tra Bergamo e Milano e sulle sensazioni che accompagnano ancora oggi una partita dal fascino speciale.

Da Bergamo a San Siro: il ricordo della doppia esperienza nerazzurra di Orlandini

“Era un'annata un po' particolare per l'Atalanta. Era una squadra che non era stata costruita per salvarsi e basta: aveva preso anche dei giocatori importanti. Ci aspettavamo un campionato diverso, ma ci siamo trovati un po' in difficoltà. C'è stato un cambio di allenatore quasi subito e ci siamo ritrovati immediatamente nelle zone basse della classifica. Siamo andati a San Siro con l'acqua alla gola. Riuscimmo a vincere una partita importante, credo anche meritatamente. Il gol arrivò a tre minuti dalla fine, su un tiro-cross di Ganz. Io mi inserii con il tempo giusto dalla parte opposta e arrivai da solo davanti al portiere. Con il tap-in realizzai il 2-1.

La partita di ritorno, invece, fu una giornata un po' triste. C'era stata la coincidenza della morte di Ayrton Senna, proprio il 1° maggio. Una giornata triste anche per il pubblico bergamasco, perché eravamo retrocessi e quindi quella era una partita particolare: l'ultima giornata, una sorta di passerella per salutare la Serie A. Vincemmo anche quella partita per 2-1 contro l'Inter, che non aveva più nulla da chiedere al campionato. Fu la classica partita di fine stagione”.

Lei ha vissuto entrambe le esperienze, indossando sia la maglia dell'Atalanta sia quella dell'Inter. Conosce bene entrambe le realtà: che cosa significa vivere una sfida come Atalanta-Inter da entrambe le parti?

“Io sono sempre stato tifoso dell'Atalanta. Sono bergamasco, sono cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e ho esordito in Serie A con questa squadra, davanti al mio pubblico. Quindi, diciamo che per me l'emozione più grande è legata alla Dea. Le altre squadre che hanno fatto parte del mio percorso, chiaramente, mi hanno regalato tutte qualcosa e le ricordo volentieri. Però è evidente che la squadra del cuore è quella di Bergamo, che è sempre quella capace di suscitarmi più emozioni di tutte le altre”.

BERGAMO, ITALIA - 31 AGOSTO: I tifosi dell'Atalanta BC sventolano bandiere sugli spalti prima della partita di Serie A tra Atalanta BC e Bologna FC allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, il 31 agosto 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Quali sono le differenze nel rapporto con i tifosi, nelle pressioni e nelle aspettative che vengono richieste ai calciatori tra Bergamo e Milano?

“Sono due ambienti completamente diversi. È anche vero che negli ultimi anni anche il pubblico di Bergamo ha assaporato il grande calcio europeo. L'Atalanta ha disputato ottimi campionati e ha ottenuto importanti risultati nelle competizioni internazionali, tra cui la vittoria dell'Europa League. È chiaro che le pressioni che subisci negli ambienti in cui sei costretto a vincere sempre non sono paragonabili a quelle che si vivono in piazze come Bergamo. Questo non significa che ci sia meno importanza o che si debba dare meno risalto a queste squadre, ma la storia ha sempre parlato chiaro: indossare la maglia di Inter, Juventus o Milan comporta un peso maggiore per i giocatori. Dico sempre che giocare per quelle squadre e indossare quelle maglie non ha lo stesso peso che giocare con la maglia di altre società”.

Quali sono i ricordi più importanti che conserva delle sue due esperienze in nerazzurro, sia con l'Inter sia con l'Atalanta?

“Dell'Atalanta conservo solamente bei ricordi. Bergamo mi suscita sempre una grande emozione. Oggi vivo il rapporto con la squadra da sportivo e da tifoso, ma con razionalità. Mi piace guardare le sue partite, andare allo stadio e assistere agli allenamenti del settore giovanile. Le altre squadre, chiaramente, mi hanno regalato emozioni importanti. Ad esempio, ritrovarsi a passare in una società grande, ambiziosa e gloriosa come l'Inter e giocare a San Siro in uno stadio così importante a 22 anni sono soddisfazioni enormi. Dell'Inter ricordo con particolare piacere l'esordio e i due gol nel derby contro il Milan. Sono state, però, due annate in cui abbiamo portato a casa quasi niente. Da quel punto di vista, non ho avuto molte soddisfazioni. Auguro a qualsiasi bambino che sogna di diventare calciatore di riuscire a giocare almeno una volta a San Siro, perché credo che sia il tempio del calcio”.

Orlandini, l'analisi del momento di Atalanta e Inter

“Non so se mi aspettassi tutte queste difficoltà, perché l'Atalanta ha un organico importante e giocatori di qualità. Probabilmente ha inciso anche il cambiamento di sistema di gioco, dopo tanti anni con un'impostazione diversa. A questo si aggiungono gli infortuni, che hanno privato la squadra di alcuni elementi importanti. Non credo siano giustificazioni, anche se quando le cose vanno male si tende spesso a cercare degli alibi. L'Atalanta, infatti, sta rendendo poco e solo a tratti è riuscita a mostrare la bella versione degli anni passati. Ha incontrato difficoltà anche con il 4-3-3 e ha provato soluzioni diverse, come il 4-2-3-1.

Dico sempre che chi arriva a Bergamo deve fare i conti con l'ombra di chi ha reso grande questa squadra e la società. Anche per quello che sta dimostrando a Roma, Gasperini ha fatto capire quanto fosse importante la sua impronta. Quando ottieni tanti risultati e sei sulla cresta dell'onda, è inevitabile che tutti parlino di te. Quando le cose vanno male, invece, partono i paragoni. Personalmente non li condivido: bisogna voltare pagina e cambiare rotta in fretta. Resta però inevitabile il confronto con il passato, quando l'Atalanta lottava per obiettivi importanti e oggi, invece, incontra difficoltà maggiori”.

BERGAMO, ITALIA - 02 NOVEMBRE: Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta BC, si occupa della partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 02 novembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il rischio è proprio quello di aspettarsi una squadra capace di competere stabilmente per le prime posizioni, senza considerare che è iniziato un nuovo ciclo. Secondo lei, questo confronto con il passato, ormai inevitabile, può pesare?

“Ciò che conta davvero sono i risultati. Il percorso è importante, ma alla proprietà e ai tifosi interessa soprattutto ciò che riesci a ottenere. A volte si fa fatica a portare a casa dei punti perché si gioca male e la squadra incontra diverse difficoltà. Noi possiamo esprimere le nostre opinioni, ma la realtà dei fatti la conoscono soltanto coloro che vivono la situazione dall'interno. Bisognerebbe capire quali siano le problematiche e quali rapporti ci siano tra allenatore, giocatori e società. Al di là di tutto, però, i dati di fatto parlano chiaro: è una squadra abituata a lottare per traguardi importanti che quest'anno sta incontrando davvero tante difficoltà”.

Parliamo anche dell'Inter. La squadra di Chivu ha mostrato alcune difficoltà, soprattutto nell'approccio alle gare, ritrovandosi spesso a dover rimontare. Secondo lei, da cosa può dipendere questo problema?

“È difficile dire da cosa dipendano queste difficoltà. Guardando alla rosa che ha a disposizione, ritengo che l'Inter sia ancora la squadra più forte del campionato. Non bisogna considerare soltanto gli undici titolari, ma anche i giocatori che ha a disposizione in panchina: sono calciatori che probabilmente giocherebbero con continuità anche in altre squadre. È una rosa completa e credo che, alla lunga, in Italia sia ancora la squadra da battere. In Europa, invece, sta incontrando qualche difficoltà in più, ma questo è un problema che riguarda un po' il calcio italiano in generale. Sono tanti anni che se ne parla, ma non si riesce a trovare una soluzione”.

MILANO, ITALIA - 25 OTTOBRE: Piotr Zielinski dell'FC Internazionale festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e ACF Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza, il 25 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Atalanta-Inter: il pronostico del match di Orlandini

“Non lo so. Se avessi fatto un'intervista qualche anno fa, avrei pronosticato un risultato diverso. Anche se negli ultimi anni l'Atalanta ha sempre sofferto un po' l'Inter. Anche quando c'era Gasperini e la squadra giocava bene, contro i nerazzurri faceva davvero fatica: si parla di sette o otto sconfitte, spesso anche pesanti. L'Inter è una squadra forte e, quando è in giornata e sta bene fisicamente, è difficile da contrastare. Devi sperare che i suoi giocatori non siano al massimo della condizione e che, al contrario, la tua squadra sia al 100%. L'Atalanta giocherà davanti al proprio pubblico e arriva dopo la sosta per le nazionali, con la voglia di tornare in campo.

Spero che i giocatori rientrati dalle rispettive nazionali, parlo soprattutto di quelli dell'Atalanta, non abbiano avuto problemi fisici. Ripeto, secondo me la partita dipenderà molto dalle condizioni dell'Inter. Se i nerazzurri saranno al massimo e giocheranno al meglio delle loro possibilità, sarà difficile contrastarli, perché hanno a disposizione giocatori davvero importanti per il nostro campionato”.

C'è un giocatore dell'Atalanta e uno dell'Inter che, secondo lei, potrebbero risultare particolarmente determinanti per l'andamento della partita?

“In questo momento, per l'Atalanta può essere il collettivo l'elemento in grado di mettere in difficoltà l'Inter. Non vedo un singolo giocatore che possa fare la differenza contro i nerazzurri, ma credo che l'Atalanta debba puntare sul gioco di squadra e sulla compattezza del gruppo. Anche perché i valori tecnici dei giocatori a disposizione sono comunque importanti. Dall'altra parte, l'Inter ha diversi giocatori pericolosi: ci sono Thuram, Çalhanoğlu e tanti altri calciatori che, in qualsiasi momento della partita, possono trovare la giocata decisiva e farti vincere la gara”.

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Da Stromberg allo "Zio" Bergomi: il ricordo dei compagni dell'ex nerazzurro

Glenn Peter Stromberg: “Capitano immenso. Una persona fantastica e uno di quei giocatori che hanno fatto parte della storia dell'Atalanta, lasciando un ricordo indelebile in tutti. Credo che tutto il popolo atalantino gli voglia bene, non solo per quello che ha fatto in campo, ma soprattutto per l'uomo che è stato e per ciò che ha rappresentato per l'Atalanta”.

Paolo Montero: “Killer. L'ho conosciuto perché era arrivato in Italia proprio nell'anno in cui ero entrato in prima squadra. Ero giovane, anche se abbiamo la stessa età, ma lui aveva una personalità incredibile: a vent'anni era già un uomo fatto e finito. Non avevo mai visto un ragazzo con così tanta sicurezza, personalità e cattiveria agonistica. Fuori dal campo era un ragazzo simpatico, una brava persona, ma in campo si trasformava. Esistono giocatori così: quando lo vedevi giocare, facevi fatica a riconoscere la stessa persona che conoscevi fuori dal campo, quando si stava in compagnia”.

Alemao: ”Brasiliano un po' atipico, con un modo tutto suo di scherzare: era molto ironico, ma non capivi mai se stesse scherzando o parlando seriamente. Anche lui è una bella persona. Ci ho giocato insieme per un anno e da persone come lui si impara sempre qualcosa. Una persona positiva”.

Maurizio Ganz: “Bomber. Era un giocatore che, quando arrivava una palla in area, aveva un fiuto del gol incredibile. Lottava tanto, correva dietro agli avversari e, quando stava bene, era un attaccante davvero fastidioso da affrontare. Non aveva una stazza imponente, come quella di molti giocatori di oggi: era più piccolo, rapido, aveva un bel mancino e calciava molto bene, specialmente al volo. Un bell'attaccante, sicuramente”.

Alessio Tacchinardi: “Eleganza. Una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto, fin dal settore giovanile. Era un maestro: in campo trasmetteva calma e tranquillità. Era un ragazzo simpatico e per bene. Quando eravamo più piccoli ci vedevamo a Bergamo e uscivamo spesso insieme. In campo aveva un'eleganza davvero incredibile”.

Giuseppe Bergomi: “Lo zio. Era quello che mi faceva sorridere. Quando eravamo a tavola, sedeva a capotavola e noi gli stavamo accanto: io e Delvecchio facevamo praticamente da guardie del corpo. Mi faceva divertire il fatto che, quando c'erano le partite importanti, raccontasse di non riuscire a dormire perché era agitato. Tante volte mi sono chiesto come fosse possibile che uno che aveva vinto un Mondiale a 18 anni sentisse ancora tutta quella pressione. Forse il senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti dell'Inter era così grande che non voleva mai fare brutta figura. Ricordo che viveva queste partite con grande tensione: lo vedevi teso come una corda di violino. Quando c'erano incontri importanti, anche a tavola era difficile ridere e scherzare. Noi giovani, forse più incoscienti, avevamo voglia di fare una battuta o un sorrisino, ma lui non la prendeva affatto bene e si arrabbiava molto”.

Dennis Bergkamp: “Campione immenso. Purtroppo, secondo me, in Italia non è riuscito a far vedere fino in fondo il grande giocatore che era. Faccio fatica a ricordare un calciatore tecnicamente così forte. Era molto introverso, parlava poco e stava molto sulle sue, ma aveva una serietà e una professionalità incredibili. Ripeto, un giocatore tecnicamente forte come lui credo di non averlo ancora incontrato”.

Roberto Carlos: “Micidiale. La cosa che mi faceva arrabbiare di Hodgson era che, quando provavamo le punizioni dal limite dell'area o anche da più lontano, non voleva mai la barriera fatta con le sagome: pretendeva una barriera composta da persone, da uomini. E in barriera ci mandava sempre quelli che giocavano poco, e capitava anche a me! Fortunatamente era un cecchino infallibile e calciava sempre benissimo. Ero sempre preoccupato: pensavo che prima o poi avrebbe sbagliato e mi avrebbe colpito. Non so come sarebbe andata a finire!”.

Per concludere, Javier Zanetti: ”Quando è arrivato in Italia, era come è oggi. Non so quali allenamenti faccia oggi, ma già allora aveva una muscolatura incredibile, anche sul viso: era una forza della natura. Aveva una professionalità e una serietà straordinarie. Erano sicuramente tempi diversi, ma lui era già un uomo, nonostante la giovane età. L'ho incontrato anche ultimamente e non è cambiato per niente. È una persona positiva, una di quelle belle persone che ti colpiscono subito e che continui ad apprezzare nel tempo, proprio perché sono rimaste se stesse”.