Gli stessi colori non bastano per definire la stessa passione e mentalità. Atalanta-Inter è infatti lo specchio di ciò che il nero e l'azzurro possono regalare quando prendono forme e identità completamente diverse, dando vita a due storie parallele ma distanti. Bastano meno di 50 km per separare due città praticamente agli antipodi. Da un lato la Milano cosmopolita, quella che non dorme mai; dall’altra la Bergamo più tranquilla e laboriosa, quella più radicata nella tradizione.

Due club diametralmente opposti, calcisticamente rappresentati da un Biscione che striscia tra i successi nazionali e una Dea che, anche senza benda, ha avuto la fortuna e l'ambizione di ritagliarsi un posto tra le grandi del calcio italiano attraverso costanza e progettualità. Tuttavia, per comprendere al meglio le differenze tra le due tifoserie, abbiamo chiesto a Mattia, 23 anni tifoso della Dea, e a Gaetano, 28enne interista, il modo in cui sentono la rivalità tra Inter e Atalanta.

Due rimonte nella memoria: dalla tripletta di Denis, al 2-3 dell’Inter

In un ‘derby’ tutto nerazzurro e sentito come quello tra Atalanta e Inter , le rimonte sono state l’ordine del giorno in diverse occasioni, seppur in epoche ben diverse. Il ricordo indelebile del tifoso atalantino, infatti, trova luogo addirittura nel 2013, quando sul 3-1 in favore dell’Inter, unin stato di grazia ribalta tutto con una straordinaria tripletta.

Mattia: “Il primo ricordo sulla sfida? Tra i più belli c’è sicuramente la rimonta a San Siro con una tripletta di Denis, nel 2013”.

Dall’altra parte, sponda Inter, prende piede un duplice ricordo, ma è un altra rimonta a prevalere nella memoria del tifoso interista Gaetano, scalando nell’annata del 2022 in un roccambolesco 2-3 in favore dei milanesi.

Gaetano: “Se penso ad Atalanta-Inter, penso subito alla vittoria significativa del 2015 per 4-1, perché per l’Inter era un periodo di ricostruzione, ma il ricordo più emozionante è sicuramente il 2-3 del 2022. Ho avuto la fortuna di essere sugli spalti e quindi resta il ricordo più bello”.

BERGAMO, ITALIA - 13 NOVEMBRE: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e FC Internazionale allo stadio Gewiss il 13 novembre 2022 a Bergamo, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Dalla solidità progettuale all’ex Lookman: cosa ruberebbero ai rivali

In partite sentite come queste, non si pensa solo a ciò che si ha già in casa, ma anche a cosa invece non sie che l’altro si tiene stretto. Il tifoso della Dea, Mattia, cita infatti qualcosa senza la quale una società sportiva difficilmente arriva ai risultati, come la

Mattia: “Ciò che ruberei all’Inter, nonostante il cambio in panchina dello scorso anno, è sicuramente la solidità del progetto”.

Mentre per Gaetano, tifoso dell’Inter, la risposta è ancora più netta e tagliente, pur riconoscendo i meriti e il percorso degli avversari negli ultimi anni, culminato con il successo in Europa League. Tuttavia, pensando ad ex giocatori della Dea, la risposta assume un contorno interessante con la menzione di uno che, in maglia bergamasca, ha fatto molto bene come Ademola Lookman.

Gaetano: “Sinceramente non ruberei nulla all’Atalanta, perché credo che l’Inter abbia già una propria identità. Riconosco però i meriti della Dea, che ha coronato un percorso importante con la vittoria meritata in Europa League. Se però devo scegliere, prendo un ex come Ademola Lookman, un giocatore che apprezzo molto e che avrei accolto molto volentieri all’Inter…”

BERGAMO, ITALIA - 21 GENNAIO: Ademola Lookman dell'Atalanta festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 tra Atalanta BC e SK Sturm Graz allo Stadio di Bergamo il 21 gennaio 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Fiducia e bisogno di continuità: le sensazioni verso Atalanta-Inter

Tornando però per Atalanta e Inter si avvicina una nuova sfida e, seppur reduci da avvii di stagione opposti anche in termini di classifica, la fiducia accompagna entrambi i tifosi verso il match. L’atalantino Mattia punta infatti allae ai ritrovati tre punti dopo settimane complicate.

Mattia: “Le sensazioni verso Atalanta-Inter? Mi aspetto di vedere una Dea che entri in campo con l’atteggiamento giusto e parta forte, magari spinta dalla vittoria con il Monza e dal tifo di casa. Contro un avversario come l’Inter sarà importante provare ad indirizzare la gara fin da subito”.

C’è fiducia anche per l’interista Gaetano, in linea con la giusta reazione dopo il ko nel derby contro il Milan, ma anche consapevolezza di un campo storicamente difficile come quello di Bergamo e di un’Atalanta da non sottovalutare mai.

Gaetano: “Sono fiducioso, ma anche consapevole della partita impegnativa che ci aspetta. L’Atalanta resta una squadra tosta da affrontare, anche se in un momento difficile, specialmente in un campo storicamente difficile quello di Bergamo. L’Inter ha reagito bene dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, ma adesso serve continuità”.

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Dalla passione al legame familiare: cosa significa tifare Atalanta e Inter

Ilper una squadra di calcio non è mai soltanto una questione di risultati, vittorie o sconfitte, ma un sentimento che viene costruito enel tempo. Per alcuni nasce da una passione personale, per altri viene tramandato di generazione in generazione, diventando parte della propria storia e della propria. Per tifosi come Mattia, sostenere l’Atalanta è qualcosa che va oltre tutto.

Mattia: “Cosa significa per me tifare Atalanta? Significa essere parte di qualcosa che va oltre la società in sé, il risultato o il rendimento. Per me significa essere presenti in qualsiasi momento e con la stessa passione”.

Sostenere l’Inter invece, per tifosi come Gaetano, è dare seguito al legame familiare che gli è stato trasmesso fin da piccolo.

Gaetano: “Per me significa innanzitutto avere un legame familiare, specialmente con mio padre, che è stato il primo a trasmettermi questa passione, con il quale ho condiviso la maggior parte delle gioie e le delusioni. Vivere la stagione del Triplete nel 2010 e i suoi protagonisti non hanno fatto altro che rafforzare questo legame”.

Stessi colori, ma diverse sfaccettature: il significato di Atalanta-Inter

, due squadre accomunate dagli stessi colori, ma capaci di raccontare storie, emozioni e identità differenti. Dai ricordi impressi nella, ciò che ha favorito le rispettive passioni, passando poi per le aspettative verso il prossimo confronto, emerge un legame con il calcio che va ben oltre il risultato del campo. Per Mattia e Gaetano, infatti, il tifo rappresenta un modo di vivere, un sentimento che attraversa lee accompagna gioie, delusioni e ricordi

Ed è proprio in questa contrapposizione, fatta di rivalità, rispetto e passione, che Atalanta-Inter assume un significato speciale: una sfida tra due mondi diversi, ma uniti da un'unica grande passione. Perché, in fondo, il nerazzurro può avere anche sfumature diverse, ma continua a raccontare la stessa storia: quella di un amore per il calcio che non conosce confini, capace di unire e dividere, emozionare e lasciare il segno, anche con i medesimi colori tatuati sulla pelle.

Articolo a cura di Alex Bianchi e Antonino Paradino