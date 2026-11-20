1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

La sfida sui social

Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, è tempo di rifinire gli ultimi dettagli in vista del prossimo turno di campionato. Tra le sfide più attese della dodicesima giornata di Serie A c'è Atalanta-Inter, fissata per domenica 22 novembre alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. La Dea, guidata da Maurizio Sarri e reduce da una vittoria per 1-0 a Monza, vuole trovare continuità e lasciarsi alle spalle una dodicesima posizione che sente stretta, ospita i nerazzurri di Cristian Chivu, che si presenta in gran forma, attualmente al secondo posto e a una sola lunghezza dalla vetta.

Meno di un'ora di distanza separa Bergamo e Milano, questa vicinanza ha contribuito ad alimentare una rivalità piuttosto sentita tra i tifosi delle due squadre lombarde, che oltre alla stessa regione condividono gli stessi colori. La posta in gioco è alta: per i padroni di casa, una vittoria potrebbe essere la chiave per uscire da un momento complicato, per i milanesi l'occasione giusta per tentare il sorpasso della Lazio capolista.

Per ingannare l'attesa di un match che si prospetta molto interessante, abbiamo analizzato i profili social delle due nerazzurre, e siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Atalanta e Inter.

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5