La sfida tra la Dea e il Biscione si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower
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La sfida sui social
Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, è tempo di rifinire gli ultimi dettagli in vista del prossimo turno di campionato. Tra le sfide più attese della dodicesima giornata di Serie A c'è Atalanta-Inter, fissata per domenica 22 novembre alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. La Dea, guidata da Maurizio Sarri e reduce da una vittoria per 1-0 a Monza, vuole trovare continuità e lasciarsi alle spalle una dodicesima posizione che sente stretta, ospita i nerazzurri di Cristian Chivu, che si presenta in gran forma, attualmente al secondo posto e a una sola lunghezza dalla vetta.
Meno di un'ora di distanza separa Bergamo e Milano, questa vicinanza ha contribuito ad alimentare una rivalità piuttosto sentita tra i tifosi delle due squadre lombarde, che oltre alla stessa regione condividono gli stessi colori. La posta in gioco è alta: per i padroni di casa, una vittoria potrebbe essere la chiave per uscire da un momento complicato, per i milanesi l'occasione giusta per tentare il sorpasso della Lazio capolista.
Per ingannare l'attesa di un match che si prospetta molto interessante, abbiamo analizzato i profili social delle due nerazzurre, e siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Atalanta e Inter.
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