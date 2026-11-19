Jhon Perlaza, calciatore del Club Ciudad de Yantzaza, è stato squalificato per 8 anni dopo aver lanciato una pietra contro un assistente arbitrale durante una partita di terza divisione, provocandogli gravi ferite al volto che hanno richiesto anche un intervento chirurgico. L'episodio risale allo scorso ottobre, durante la sfida tra Club Ciudad de Yantzaza e Club Rio Aguarico FC. Al 96' minuto di gioco, Perlaza, che si trovava nella zona della panchina della propria squadra, ha lanciato una pietra contro l'assistente arbitrale Lenin Giovanni Ojeda Nunez, colpendolo direttamente al volto.

Ecuador, l'aggressione all'assistente arbitrale e la lunga squalifica

L'impatto della pietra lanciata sul volto dell'arbitro è stato molto violento, con l'uomo che è immediatamente caduto a terra, portandosi le mani sul viso, prima di ricevere le prime cure mediche, mentre la partita è stata sospesa. Le immagini dell'accaduto, diffuse sui vari social, mostrano chiaramente il vergognoso momento del lancio e le conseguenze dell'aggressione.

CITTÀ DEL VATICANO, VATICANO - 17 MARZO: Viene sventolata la bandiera dell'Ecuador mentre la folla si raduna in Piazza San Pietro in attesa dell'arrivo di Papa Francesco, che impartirà la sua prima benedizione dell'Angelus ai fedeli dalla finestra del suo appartamento privato il 17 marzo 2013 nella Città del Vaticano, Vaticano. Il Vaticano si prepara all'inaugurazione del pontificato di Papa Francesco il 19 marzo 2013 in Piazza San Pietro. (Foto di Dan Kitwood/Getty Images)

A fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dell'assistente è stata la Federazione calcistica ecuadoriana (FEF), che ha confermato la gravità delle lesioni riportate: "L'assistente arbitrale ha riportato gravi ferite che hanno richiesto un intervento chirurgico e un periodo di convalescenza di 60 giorni. La commissione disciplinare ha ritenuto il giocatore responsabile di aggressione fisica nei confronti di un ufficiale di gara e lo ha sospeso per otto anni da ogni attività calcistica, fino al 19 ottobre 2034".

La FEF ha inoltre annunciato che chiederà alla FIFA di estendere la sanzione a livello internazionale, impedendo così al giocatore di svolgere attività calcistiche anche al di fuori dell'Ecuador. Non sono mancate conseguenze nemmeno per la squadra del calciatore colpevole, che è stata multata di 2.000 dollari e dovrà inoltre sostenere le spese mediche dell'assistente arbitrale, quantificate in 4.369 dollari.

Anche il Club Ciudad de Yantzaza ha denunciato l'accaduto: "Come istituzione, respingiamo categoricamente ogni atto di aggressione, sia verbale che fisica, all'interno e all'esterno degli impianti sportivi. Crediamo fermamente che il calcio debba essere uno spazio di rispetto, convivenza e fair play".