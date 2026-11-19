Il mondo dei videogiochi e quello del calcio condividono una caratteristica: riescono a coinvolgere milioni di persone, creando attese, rivalità ed emozioni che diventano parte dei ricordi degli appassionati. Il 19 novembre 2026 segna il debutto di Grand Theft Auto VI, più di tredici anni dopo l'uscita del suo predecessore, GTA 5, arrivato sul mercato il 17 settembre 2013.

Un intervallo nel quale il calcio ha continuato a regalare spettacolo attraverso alcune delle rivalità più sentite a livello internazionale, dai campi inglesi a quelli spagnoli, fino alle atmosfere incandescenti del Sudamerica, con tante partite che hanno lasciato il segno. Per celebrare questo passaggio tra due epoche videoludiche, ripercorriamo tre derby disputati nei mesi vicini all'uscita di GTA 5 e altrettante sfide che hanno accompagnato l'attesa per il debutto di GTA 6.

I derby intorno all'uscita di GTA 5: tre sfide indimenticabili

Manchester City-Manchester United 4-1 (22 settembre 2013)

Il periodo a cavallo dell'uscita di GTA 5 ha regalato diverse sfide spettacolari, con alcune delle rivalità più importanti del calcio europeo protagoniste di partite ricche di gol ed emozioni. Dal derby didel settembre 2013, vinto nettamente dalcontro lo, alla finale diin cui l'superò ildopo i tempi supplementari, fino aldel marzo 2014 deciso dalla tripletta di. Tre sfide che, in modi diversi, hanno raccontato la passione e l'intensità delle grandi rivalità calcistiche di quegli anni.Pochi giorni dopo l'uscita di GTA 5, Manchester si fermò per una delle rivalità più sentite d'Inghilterra, con ildiche all'Etihad Stadium travolse lodicon un netto 4-1., autore di una doppietta,firmarono una vittoria schiacciante, mentretrovò soltanto nel finale il gol della bandiera. Un successo che accese ancora di più l'entusiasmo dei tifosi del City e lasciò allo United una sconfitta difficile da digerire in una delle partite più attese della stagione.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 22 SETTEMBRE: Sergio Aguero del Manchester City festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Barclays Premier League tra Manchester City e Manchester United, disputata all'Etihad Stadium il 22 settembre 2013 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Real Madrid-Atletico Madrid 1-2 (17 maggio 2013)

Real Madrid-Barcellona 3-4 (23 marzo 2014)

Un'altra pagina importante della rivalità madrilena arrivò nella finale di, quando, al Santiago Bernabéu, l'Atletico diriuscì a interrompere una lunga serie negativa contro i cugini, imponendosi dopo i tempi supplementari. Al vantaggio iniziale dirisposero, autore del gol decisivo, regalando ai Colchoneros una vittoria storica che permise all'Atletico di conquistare la Coppa del Re dopo 17 anni dall'ultimo successo nella competizione.Uno dei Clásico più spettacolari degli ultimi anni andò in scena al Bernabéu, dove ilriuscì a imporsi per 4-3 al termine di una partita ricca di colpi di scena, trascinato dallache gli permise di superaree diventare il miglior marcatore nella storia del Clásico, proprio sul campo dei rivali. Non bastarono alle reti di, autore di una doppietta, e, che aveva riportato in vantaggio i blancos dal dischetto nella ripresa, per evitare la sconfitta contro i blaugrana.

MADRID, SPAGNA - 23 MARZO: Lionel Messi, del Barcellona, ​​festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di Liga tra Real Madrid CF e FC Barcelona, ​​disputata al Bernabéu il 23 marzo 2014 a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

GTA 6 e i derby del 2026: altre tre sfide da ricordare

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Real Madrid-Atletico Madrid 3-2 (22 marzo 2026)

Milan-Inter 3-1 (31 ottobre 2026)

Con l'arrivo di GTA 6, l'attenzione torna anche su un calcio che, rispetto all'epoca del suo predecessore, ha continuato a regalare grandi sfide e rivalità accese. Nel corso del 2026, alcuni dei derby più attesi a livello internazionale hanno offerto spettacolo ed emozioni, dal confronto traal, fino all'immancabileAnche quest'anno il derby della capitale spagnola ha regalato spettacolo, con il Real Madrid che è riuscito a imporsi per 3-2 al termine di una gara combattuta fino agli ultimi minuti. Dopo essere passato in svantaggio, il Real Madrid ha reagito trovando prima il pareggio cone poi il sorpasso con. I Colchoneros, però, non si sono arresi e hanno ristabilito l'equilibrio con una splendida conclusione dalla distanza di, una rete che si è poi rivelata inutile ai fini del risultato finale, visto che è stato ancora Vinicius a firmare il definitivo 3-2 per i blancos, in una gara resa più nervosa dall'espulsione di Valverde nel finale.L'ultimo Derby della Madonnina, disputato proprio in questa stagione, ha confermato tutta l'imprevedibilità della sfida, condella vigilia che vedevano l'favorita e di imporsi per 3-1 a San Siro. Il Milan è partito fortissimo, portandosi sul doppio vantaggio nei primi dieci minuti grazie a, prima cheriaprisse la gara per l'Inter. A chiudere i conti ci ha pensato, che poco prima dell'intervallo ha firmato il 3-1 con una splendida punizione, regalando ai rossoneri un successo importante e confermando ancora una volta come ilpossa riservare sorprese anche quando i pronostici sembrano già scritti.

MILANO, ITALIA - 31 OTTOBRE: Diego Moreira del Milan festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Milan e Inter allo stadio Giuseppe Meazza, il 31 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Boca Juniors-River Plate 1-0 (1 novembre 2026)

L'ultimo derby da raccontare ci porta a, dove il Superclásico ha confermato ancora una volta tutta la sua intensità. Ilha superato ilgrazie alla rete di testa dial 27', in una partita caratterizzata da grande nervosismo, tanto che gli ospiti hanno concluso l'incontro in nove uomini dopo le espulsioni di. Un successo che ha fatto esplodere la Bombonera, regalando ai tifosi del Boca una delle soddisfazioni più attese della stagione e l'ennesima gioia nella rivalità con i Millonarios.