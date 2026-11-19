Dalla rivalità tra City e United al Superclásico argentino, passando per le grandi sfide di Madrid e Milano: sei partite che hanno acceso gli animi dei tifosi in due epoche diverse.
Spettacolo nel derby di Copenaghen: i tifosi del Brondby incendiano il Parken Stadium
Il mondo dei videogiochi e quello del calcio condividono una caratteristica: riescono a coinvolgere milioni di persone, creando attese, rivalità ed emozioni che diventano parte dei ricordi degli appassionati. Il 19 novembre 2026 segna il debutto di Grand Theft Auto VI, più di tredici anni dopo l'uscita del suo predecessore, GTA 5, arrivato sul mercato il 17 settembre 2013.
Un intervallo nel quale il calcio ha continuato a regalare spettacolo attraverso alcune delle rivalità più sentite a livello internazionale, dai campi inglesi a quelli spagnoli, fino alle atmosfere incandescenti del Sudamerica, con tante partite che hanno lasciato il segno. Per celebrare questo passaggio tra due epoche videoludiche, ripercorriamo tre derby disputati nei mesi vicini all'uscita di GTA 5 e altrettante sfide che hanno accompagnato l'attesa per il debutto di GTA 6.
I derby intorno all'uscita di GTA 5: tre sfide indimenticabiliIl periodo a cavallo dell'uscita di GTA 5 ha regalato diverse sfide spettacolari, con alcune delle rivalità più importanti del calcio europeo protagoniste di partite ricche di gol ed emozioni. Dal derby di Manchester del settembre 2013, vinto nettamente dal City contro lo United, alla finale di Coppa del Re in cui l'Atletico Madrid superò il Real dopo i tempi supplementari, fino al Clásico del marzo 2014 deciso dalla tripletta di Lionel Messi. Tre sfide che, in modi diversi, hanno raccontato la passione e l'intensità delle grandi rivalità calcistiche di quegli anni.
Manchester City-Manchester United 4-1 (22 settembre 2013)Pochi giorni dopo l'uscita di GTA 5, Manchester si fermò per una delle rivalità più sentite d'Inghilterra, con il City di Manuel Pellegrini che all'Etihad Stadium travolse lo United di David Moyes con un netto 4-1. Aguero, autore di una doppietta, Yaya Touré e Nasri firmarono una vittoria schiacciante, mentre Wayne Rooney trovò soltanto nel finale il gol della bandiera. Un successo che accese ancora di più l'entusiasmo dei tifosi del City e lasciò allo United una sconfitta difficile da digerire in una delle partite più attese della stagione.
Real Madrid-Atletico Madrid 1-2 (17 maggio 2013)Un'altra pagina importante della rivalità madrilena arrivò nella finale di Coppa del Re del 2013, quando, al Santiago Bernabéu, l'Atletico di Simeone riuscì a interrompere una lunga serie negativa contro i cugini, imponendosi dopo i tempi supplementari. Al vantaggio iniziale di Cristiano Ronaldo risposero Diego Costa e Miranda, autore del gol decisivo, regalando ai Colchoneros una vittoria storica che permise all'Atletico di conquistare la Coppa del Re dopo 17 anni dall'ultimo successo nella competizione.
Real Madrid-Barcellona 3-4 (23 marzo 2014)Uno dei Clásico più spettacolari degli ultimi anni andò in scena al Bernabéu, dove il Barcellona riuscì a imporsi per 4-3 al termine di una partita ricca di colpi di scena, trascinato dalla tripletta di Lionel Messi che gli permise di superare Alfredo Di Stefano e diventare il miglior marcatore nella storia del Clásico, proprio sul campo dei rivali. Non bastarono al Real Madrid le reti di Karim Benzema, autore di una doppietta, e Cristiano Ronaldo, che aveva riportato in vantaggio i blancos dal dischetto nella ripresa, per evitare la sconfitta contro i blaugrana.
GTA 6 e i derby del 2026: altre tre sfide da ricordareCon l'arrivo di GTA 6, l'attenzione torna anche su un calcio che, rispetto all'epoca del suo predecessore, ha continuato a regalare grandi sfide e rivalità accese. Nel corso del 2026, alcuni dei derby più attesi a livello internazionale hanno offerto spettacolo ed emozioni, dal confronto tra Real Madrid e Atletico al Derby della Madonnina, fino all'immancabile Superclásico argentino.
Real Madrid-Atletico Madrid 3-2 (22 marzo 2026)Anche quest'anno il derby della capitale spagnola ha regalato spettacolo, con il Real Madrid che è riuscito a imporsi per 3-2 al termine di una gara combattuta fino agli ultimi minuti. Dopo essere passato in svantaggio, il Real Madrid ha reagito trovando prima il pareggio con Vinicius Junior e poi il sorpasso con Federico Valverde. I Colchoneros, però, non si sono arresi e hanno ristabilito l'equilibrio con una splendida conclusione dalla distanza di Molina, una rete che si è poi rivelata inutile ai fini del risultato finale, visto che è stato ancora Vinicius a firmare il definitivo 3-2 per i blancos, in una gara resa più nervosa dall'espulsione di Valverde nel finale.
Milan-Inter 3-1 (31 ottobre 2026)L'ultimo Derby della Madonnina, disputato proprio in questa stagione, ha confermato tutta l'imprevedibilità della sfida, con il Milan capace di ribaltare i pronostici della vigilia che vedevano l'Inter favorita e di imporsi per 3-1 a San Siro. Il Milan è partito fortissimo, portandosi sul doppio vantaggio nei primi dieci minuti grazie a Pulisic e Rabiot, prima che Bastoni riaprisse la gara per l'Inter. A chiudere i conti ci ha pensato Diego Moreira, che poco prima dell'intervallo ha firmato il 3-1 con una splendida punizione, regalando ai rossoneri un successo importante e confermando ancora una volta come il derby di Milano possa riservare sorprese anche quando i pronostici sembrano già scritti.
Boca Juniors-River Plate 1-0 (1 novembre 2026)L'ultimo derby da raccontare ci porta a Buenos Aires, dove il Superclásico ha confermato ancora una volta tutta la sua intensità. Il Boca Juniors ha superato il River Plate grazie alla rete di testa di Lautaro Di Lollo al 27', in una partita caratterizzata da grande nervosismo, tanto che gli ospiti hanno concluso l'incontro in nove uomini dopo le espulsioni di Lucas Martínez Quarta e Gonzalo Montiel. Un successo che ha fatto esplodere la Bombonera, regalando ai tifosi del Boca una delle soddisfazioni più attese della stagione e l'ennesima gioia nella rivalità con i Millonarios.
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