E' North West derby anche in tv: Neville a braccia alzate e Carragher non sa dove guardare...

Mancano ormai meno di 24 ore all'uscita di Grand Theft Auto 6, il videogioco più atteso di sempre. Il nuovo capitolo della celebre saga della Rockstar Games arriverà ufficialmente giovedì 19 novembre, a distanza di oltre 13 anni da GTA 5, e riporterà i giocatori a Vice City, una delle ambientazioni più iconiche del franchise. Le aspettative sono altissime, ma non per Gary Neville, che di GTA 6 non ne sapeva praticamente nulla. L'ex capitano del Manchester United, infatti, non ha mai sviluppato una particolare passione per i videogiochi, tanto da sorprendere Mark Goldbridge durante una conversazione dedicata proprio all'attesissimo titolo di Rockstar.

Gary Neville e la confessione su GTA 6

Il simpatico siparietto è andato in scena durante una puntata di, podcast dedicato ai Red Devils. Alla domanda di un tifoso su chi tra i due avrebbe provato il nuovo GTA 6, Goldbridge ha raccontato il proprio entusiasmo, trovandosi però davanti a un Gary Neville completamente impreparato.

BURNLEY, INGHILTERRA - 22 APRILE: Gary Neville, opinionista di Sky Sports, prima della partita di Premier League tra Burnley e Manchester City al Turf Moor il 22 aprile 2026 a Burnley, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Quando gli è stato chiesto se sapesse cosa fosse GTA, Neville ha ammesso di non aver mai giocato a un videogioco, a parte uno: "Sai quando scendono le forme e devi cercare di incastrarle? Tetris. È l'unico gioco che abbia mai giocato".

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Una risposta che ha sorpreso Goldbridge, costretto a spiegare al collega cosa fosse GTA, con Neville che ha poi approfondito anche, ricordando le abitudini di alcuni compagni di squadra durante gli anni da calciatore: ". Restavano svegli fino alle due o alle tre del mattino a giocarci, e questo non ti fa bene. L'idea di appassionarsi a qualcosa e diventarne dipendente".

Infine, Goldbridge ha raccontato la sua esperienza, vissuta in modo diverso rispetto all'ex Manchester United, dato che ha addirittura salutato la mappa dell'ultimo GTA: "Sabato ho fatto una diretta streaming e ho fatto un giro d'addio sulla mappa di GTA V, che in teoria doveva essere solo un giro in macchina, ma mi sono schiantato, sono morto e sono stato inseguito dalla polizia".