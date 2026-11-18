Le dichiarazioni di Gary Neville sul gioco più atteso di sempre
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Mancano ormai meno di 24 ore all'uscita di Grand Theft Auto 6, il videogioco più atteso di sempre. Il nuovo capitolo della celebre saga della Rockstar Games arriverà ufficialmente giovedì 19 novembre, a distanza di oltre 13 anni da GTA 5, e riporterà i giocatori a Vice City, una delle ambientazioni più iconiche del franchise. Le aspettative sono altissime, ma non per Gary Neville, che di GTA 6 non ne sapeva praticamente nulla. L'ex capitano del Manchester United, infatti, non ha mai sviluppato una particolare passione per i videogiochi, tanto da sorprendere Mark Goldbridge durante una conversazione dedicata proprio all'attesissimo titolo di Rockstar.
Gary Neville e la confessione su GTA 6Il simpatico siparietto è andato in scena durante una puntata di Stick to United, podcast dedicato ai Red Devils. Alla domanda di un tifoso su chi tra i due avrebbe provato il nuovo GTA 6, Goldbridge ha raccontato il proprio entusiasmo, trovandosi però davanti a un Gary Neville completamente impreparato.
Quando gli è stato chiesto se sapesse cosa fosse GTA, Neville ha ammesso di non aver mai giocato a un videogioco, a parte uno: "Sai quando scendono le forme e devi cercare di incastrarle? Tetris. È l'unico gioco che abbia mai giocato".
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Infine, Goldbridge ha raccontato la sua esperienza, vissuta in modo diverso rispetto all'ex Manchester United, dato che ha addirittura salutato la mappa dell'ultimo GTA: "Sabato ho fatto una diretta streaming e ho fatto un giro d'addio sulla mappa di GTA V, che in teoria doveva essere solo un giro in macchina, ma mi sono schiantato, sono morto e sono stato inseguito dalla polizia".
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