Il Manchester United si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia. Con l'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei Red Devils, a Old Trafford ci sarà spazio anche per una novità assoluta. Silvia Tuya entrerà infatti nello staff tecnico della prima squadra, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia del club inglese. Sarà una preparatrice atletica e lavorerà - scrive il The Sun - quotidianamente a stretto contatto con l'allenatore argentino e i calciatori. Un incarico importante, che rappresenta anche un traguardo personale dopo le esperienze maturate negli ultimi anni con la nazionale statunitense.

Dalla Nazionale americana a Old Trafford: chi è Silvia Tuya

arriverà a Carrington insieme ail 18 novembre. Il suo nome non è nuovo nell'ambiente del calcio internazionale. Ha infatti già lavorato nello staff della Nazionale statunitense, dove ha seguito proprio l'allenatore argentino. Un'esperienza iniziata nell'ottobre 2024 e che ora proseguirà in Premier League. Alsarà presente anche in panchina durante le partite e collaborerà con, figlio del tecnico e preparatore atletico.

LONDRA, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Mauricio Pochettino, commissario tecnico della nazionale statunitense, viene immortalato all'interno dello stadio durante la partita di Premier League tra Fulham e Bournemouth a Craven Cottage, il 9 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Il suo curriculum parla chiaro. Tuya ha conseguito un dottorato in scienze dello sport ad alte prestazioni e parla inglese, spagnolo e catalano. In passato ha lavorato come docente all'Università di Barcellona e all'Istituto Nazionale di Educazione Fisica della Catalogna. Nel calcio ha maturato esperienze con il Badalona, nella Liga F, e con la squadra femminile del Levante. Non solo calcio, però. Nel suo percorso ha seguito anche atleti di tennis, basket, rugby e Ironman. Per lo United si tratta di una prima volta assoluta. Nel club lavora già Isabelle Brand, specialista di supporto d'élite, ma Tuya avrà un ruolo diverso e direttamente inserito nello staff della prima squadra. Un altro tassello del nuovo corso targato Pochettino, pronto a debuttare sulla panchina dei Red Devils. Domenica, all'Anfield, ci sarà la sua prima in rosso. Un appuntamento imperdibile.