Si chiude un capitolo importante nella storia recente della nazionale argentina. Il collaboratore Walter Samuel infatti ha salutato lo staff tecnico dell’Albiceleste dopo l’amichevole vinta per 7-0 contro la Costa Rica, disputata allo stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba. L’ex difensore dell’Inter ha concluso così un’esperienza iniziata nel 2018 al fianco di Lionel Scaloni, con cui ha condiviso una delle fasi più vincenti del calcio argentino, come: la vittoria delle due Copa America (2021 e 2024), la Finalissima del 2022 e lo storico trionfo del Mondiale 2022 in Qatar. Una scelta maturata per inseguire il sogno di allenare in prima persona e un addio che, insieme al ritiro dalla Selección di Lionel Messi, continua ad aprire una nuova era per la nazionale argentina.

Walter Samuel: " Se raggiungerò qualcosa nel calcio, sarà grazie a tutti voi "

Sono stati anni spettacolari. La mia famiglia è sempre stata con me e voglio mandare loro un grande abbraccio. Non voglio emozionarmi".

Nonostante il carattere piuttosto schivo dinei confronti dei media, alla consegna di un riconoscimento da parte dell'(la federazione calcistica argentina), consegnato proprio dal presidente, l'ormai ex collaboratore tecnico ha tenuto un discorso di ringraziamento negli spogliatoi, successivamente pubblicato sui social della Nazionale argentina: "

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 OTTOBRE: (Da sinistra a destra) Walter Samuel, vice allenatore dell'Argentina, e Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, cantano l'inno nazionale prima della partita di qualificazione sudamericana alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Bolivia, disputata il 15 ottobre 2024 presso lo stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti a Buenos Aires, in Argentina. (Foto di Daniel Jayo/Getty Images)

Infine, Walter Samuel ha chiuso il suo discorso alla squadra e alla federazione, dichiarando: "Grazie mille a Lionel Scaloni per l'opportunità; a te Claudio Tapia, a tutto lo staff tecnico, che per me è stato come una seconda famiglia, e a tutti voi giocatori. Se raggiungerò qualcosa nel calcio, sarà grazie a tutti voi. Grazie mille".

Scaloni: " Inizialmente non sostituiremo Samuel "

Non abbiamo intenzione di assumere nessuno. Siamo in sette e crediamo che siamo più che sufficienti. Penso che stiamo bene così.

Abbiamo appena organizzato un piccolo tributo in suo onore, ma la sua assenza si farà sentire perché è stato di enorme aiuto in tutto ciò che abbiamo realizzato

".

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Inizialmente non lo sostituiremo perché è insostituibile e continueremo come abbiamo fatto.

E se in futuro ci mancherà, lo chiamerò e vedremo cosa farà. E se non sarà più disponibile, vedremo cosa fare