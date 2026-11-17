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Il derby contro il Betis è sempre stato qualcosa di speciale per Ivan Rakitic. L'ex centrocampista croato e bandiera del Siviglia è stato omaggiato dai tifosi dei Rojiblancos durante il tradizionale raduno della federazione dei tifosi, che quest'anno si è tenuto nella città di Matalascañas, in provincia di Huelva. Per l'occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni in riferimento alla sfida di sabato sera, con tanto di analisi sul momento del club a cui ha dedicato 7 anni di carriera.

Rakitic: "Non sono contro il Betis, semplicemente sono tifoso del Siviglia"

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Terminata la sosta per le Nazionali,offre subito una sfida tutta da vivere. Allo Stadio Pizjuan va in scena il derby, una sfida molto sentita da ambo le partite, in modo particolare da chi ha vissuto questa rivalità in prima persona. Stiamo parlando di Ivan Rakitic . Il centrocampista croato, grande bandiera del Siviglia, ha indossato la maglia dei Rojiblancos per 7 stagioni (2011-14 e 2020-24) totalizzando(2014 e 2023).Durante il raduno della tifoseria biancorossa, nel quale lo storico numero 10 degli andalusi è stato omaggiato dai sostenitori biancorossi, il classe '88 ha espresso la sua gratitudine per il riconoscimento arrivando anche ad analizzare il momento della squadra di Luis Garcia: "Mi riempie di orgoglio questo momento. Le vittorie vanno e vengo ma l'affetto e l'amore durano per sempre. Il Siviglia? C'è una direzione molto chiara e tutti meritano i complimenti. Il meglio che possiamo fare è dare loro fiducia e tutto il supporto possibile".

Dopo le ultime stagioni difficili, con tanto di lotta per non retrocedere, il Siviglia sembra aver ridato importanti segnali di ripresa data l'attuale sesta posizione, ma davanti a se troverà un Betis molto motivato: "Sta facendo molto bene, quindi sarà dura - continua Rakitic - ma noi ci concentreremo solo sulla partita. La squadra è molto migliorata con il tempo e spero possa continuare su questa strada. Non ho nulla contro il Betis, ma io sono un grandissimo tifoso del Siviglia".

SIVIGLIA, SPAGNA - 27 FEBBRAIO: Ivan Rakitic festeggia con il compagno di squadra Youssef En-Nesyri del Siviglia FC dopo aver segnato il primo gol della propria squadra durante la partita di LaLiga Santander tra Siviglia FC e Real Betis, disputata allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il 27 febbraio 2022 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Quando gli è stato chiesto uno dei suoi migliori ricordi nelle sfide contro i biancoverdi, il croato ha risposto: "Il quinto gol nella vittoria per 5-0, con tanto di pallone sotto la mia maglia, e poi la doppietta al Villamarin appena due giorni dopo il mio matrimonio. Anche l'Euroderby è stato un grande momento da ricordare". Conclude Rakitic.

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