L'ex centrocampista croato ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al derby andaluso in programma sabato al Pizjuan
Ivan Rakitic, l'arrivo all'Hajduk Spalato è da vera star
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Il derby contro il Betis è sempre stato qualcosa di speciale per Ivan Rakitic. L'ex centrocampista croato e bandiera del Siviglia è stato omaggiato dai tifosi dei Rojiblancos durante il tradizionale raduno della federazione dei tifosi, che quest'anno si è tenuto nella città di Matalascañas, in provincia di Huelva. Per l'occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni in riferimento alla sfida di sabato sera, con tanto di analisi sul momento del club a cui ha dedicato 7 anni di carriera.
Rakitic: "Non sono contro il Betis, semplicemente sono tifoso del Siviglia"Terminata la sosta per le Nazionali, LaLiga offre subito una sfida tutta da vivere. Allo Stadio Pizjuan va in scena il derby Siviglia-Betis, una sfida molto sentita da ambo le partite, in modo particolare da chi ha vissuto questa rivalità in prima persona. Stiamo parlando di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, grande bandiera del Siviglia, ha indossato la maglia dei Rojiblancos per 7 stagioni (2011-14 e 2020-24) totalizzando 323 presenze e 51 reti, vincendo 2 Europa League (2014 e 2023).
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Dopo le ultime stagioni difficili, con tanto di lotta per non retrocedere, il Siviglia sembra aver ridato importanti segnali di ripresa data l'attuale sesta posizione, ma davanti a se troverà un Betis molto motivato: "Sta facendo molto bene, quindi sarà dura - continua Rakitic - ma noi ci concentreremo solo sulla partita. La squadra è molto migliorata con il tempo e spero possa continuare su questa strada. Non ho nulla contro il Betis, ma io sono un grandissimo tifoso del Siviglia".
Quando gli è stato chiesto uno dei suoi migliori ricordi nelle sfide contro i biancoverdi, il croato ha risposto: "Il quinto gol nella vittoria per 5-0, con tanto di pallone sotto la mia maglia, e poi la doppietta al Villamarin appena due giorni dopo il mio matrimonio. Anche l'Euroderby è stato un grande momento da ricordare". Conclude Rakitic.
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