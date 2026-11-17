Una situazione finanziaria sempre più complicata coinvolge il São João de Ver, società portoghese che milita in Liga 3 e che ha come presidente della SAD l'ex calciatore brasiliano Dani Alves. Il club ha confermato ufficialmente l'esistenza di due mesi di stipendi arretrati, una vicenda che ha provocato forte preoccupazione all'interno dello spogliatoio e ha già portato i giocatori a interrompere gli allenamenti per protesta. Al centro della questione ci sarebbe il blocco dei conti bancari dell'ex Barcellona in Brasile. La stessa amministrazione della società ha riconosciuto il problema attraverso un comunicato ufficiale, spiegando le difficoltà incontrate nel garantire le risorse economiche necessarie al funzionamento del club.

La squadra di Dani Alves in crisi: il comunicato del Sao Joao de Ver

Nel comunicato, la dirigenza ha innanzitutto riconosciuto le conseguenze dei ritardi per i dipendenti e le rispettive famiglie, esprimendo rammarico per quanto sta accadendo. La società ha quindi voluto chiarire che è consapevole degli obblighi economici nei confronti dei propri tesserati e del personale, sottolineando la necessità di intervenire rapidamente per risolvere la situazione.

LUSAIL CITY, QATAR - 02 DICEMBRE: Dani Alves del Brasile in azione durante la partita del Gruppo G della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Camerun e Brasile al Lusail Stadium il 2 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

La vicenda ha attirato anche l'attenzione del Sindacato dei Giocatori portoghese, che ha confermato l'esistenza di due mensilità scadute e non pagate, con una terza ormai vicina. L'organismo ha inoltre evidenziato di non aver ricevuto informazioni concrete dalla dirigenza e dal principale investitore della società sui tempi necessari per saldare il debito.

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Ecco il comunicato del club:

"L'amministrazione del SAD dello Sporting Clube São João de Ver si rivolge ai suoi professionisti, membri e sostenitori per chiarire le recenti notizie e per segnalare gli sforzi attualmente in corso per regularizzare i pagamenti in ritardo. Una circostanza imprevista, che ha determinato il blocco dei conti di Daniel Alves, presidente della SAD del São João de Ver, ha compromesso la disponibilità dei fondi destinati al club, coinvolgendo anche altre attività imprenditoriali a lui collegate. Questa situazione ha provocato il ritardo di due mesi nel pagamento degli stipendi, come riportato dalle recenti notizie.

Siamo pienamente consapevoli dei nostri obblighi e dell'impatto di questo ritardo sulla vita dei giocatori, degli altri professionisti e delle loro famiglie. Ci rammarichiamo profondamente per questa situazione e riconosciamo lo sforzo, la dedizione e il senso di responsabilità di chi continua a rappresentare e servire lo Sporting Clube São João de Ver.

La regolarizzazione delle somme dovute rappresenta una priorità assoluta. Stiamo mettendo in campo tutti gli sforzi a nostra disposizione per rispettare gli impegni assunti nel più breve tempo possibile. Comprendiamo la preoccupazione e la legittima richiesta di risposte. Terremo i professionisti informati e comunicheremo una data per la regolarizzazione non appena ci saranno le condizioni concrete per garantirla.

Le circostanze descritte non riducono le nostre responsabilità. Spetta a noi risolvere questa situazione e ripagare la fiducia di chi lavora allo Sporting Clube São João de Ver".