La giustizia spagnola ha condannato un tifoso del Real Oviedo a 11 mesi di carcere per gli insulti razzisti rivolti a Kylian Mbappé durante la partita di Liga contro il Real Madrid del 24 agosto 2025. La sentenza è arrivata martedì, oltre un anno dopo l'episodio verificatosi allo stadio Carlos Tartiere, e rappresenta un passetto in avanti nella battaglia del calcio contro il razzismo. Durante l'incontro della scorsa stagione, il fenomeno francese era stato bersaglio di comportamenti vergognosi e discriminatori da parte di un "tifoso" della squadra di casa. In particolare, dopo una rete segnata proprio dal 10 dei blancos, il tifoso aveva riprodotto versi e gesti che richiamavano quelli delle scimmie, accompagnandoli con insulti di stampo razzista.

Insulti razzisti contro Mbappé: 11 mesi di carcere e due anni lontano dagli stadi grazie al Real Madrid

La Seconda Sezione dell'Audiencia Provincial delle Asturie ha riconosciuto il tifoso colpevole di un reato d'odio legato alla discriminazione razziale. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, beneficiando tuttavia dell'attenuante legata allo stato di ebbrezza nel momento dei fatti.

OVIEDO, SPAGNA - 24 AGOSTO: Kylian Mbappé del Real Madrid osserva durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Oviedo e Real Madrid CF al Carlos Tartiere il 24 agosto 2025 a Oviedo, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

La condanna prevede 11 mesi di reclusione, una multa complessiva di 1.440 euro e l'interdizione per 3 anni e 11 mesi dall'esercizio di professioni e attività educative, sportive e ricreative. La pena detentiva è stata sospesa a condizione che il responsabile non frequenti gli stadi che ospitano competizioni ufficiali di calcio professionistico in Spagna per 2 anni e non si avvicini a Kylian Mbappé.

Si tratta della dodicesima condanna ottenuta dalla Liga per episodi di razzismo verificatisi durante le partite del calcio spagnolo. Una decisione che si aggiunge ai precedenti procedimenti relativi agli insulti rivolti ad altri calciatori del Real Madrid, tra cui Vinicius Junior, principale simbolo di questo movimento.

Caricamento post Instagram...

Il club madrileno ha ribadito con un comunicato ufficiale il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione, sottolineando l'importanza di continuare a perseguire legalmente i responsabili di simili comportamenti, dentro e fuori dagli stadi. Ecco alcuni dei passaggi più importanti della nota pubblicata dal Real Madrid:

"Il Real Madrid C.F. comunica che la Seconda Sezione dell'Audiencia Provincial delle Asturie ha emesso oggi una sentenza di condanna nei confronti del responsabile degli insulti razzisti rivolti al nostro giocatore Kylian Mbappé durante la partita tra Real Oviedo e Real Madrid, disputata il 24 agosto 2025 allo stadio Carlos Tartiere.

L'imputato è stato condannato per un reato d'odio a 11 mesi di reclusione, a diverse pene accessorie di interdizione e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sospensione della pena detentiva è stata subordinata al divieto di frequentare, per un periodo di due anni, gli stadi di calcio nei quali si disputano competizioni sportive ufficiali.

Questa sentenza si aggiunge alle condanne penali già emesse per gli insulti razzisti rivolti a giocatori del Real Madrid negli stadi Mestalla, Son Moix, Vallecas e José Zorrilla.

Il Real Madrid, che ha esercitato l'azione penale come parte civile in questo procedimento e continua a farlo in altri casi riguardanti episodi analoghi, ribadisce il proprio impegno nella lotta contro il razzismo e nella volontà di eliminare qualsiasi comportamento razzista dal calcio e dallo sport".