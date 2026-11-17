Tra i calciatori che compongono la rosa del Genoa per la stagione attualmente in corso figura anche Robinho jr. Come si può intuire facilmente dal nome, si tratta del figlio dell'ex calciatore che, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Milan, Real Madrid e Manchester City. Adesso, però, il padre si trova in prigione in Brasile per aver commesso violenza sessuale di gruppo nel 2013. Il figlio dell'ex calciatore, invece, ha iniziato a giocare tra i professionisti soltanto lo scorso anno col Santos che, in estate, l'ha ceduto in prestito con diritto di riscatto alla squadra che milita in Serie A. Recentemente, il classe 2007 ha fornito un ottima prestazione col Brasile Under 20 ma ha ancora dei dubbi sulla scelta della Nazionale.

Robinho jr: "Italia o Brasile in futuro? Entrambe le benvenute"

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Questa notte, la Nazionale Brasiliana Under 20 ha giocato un'amichevole contro i pari età del. La giovane Seleçao ha vintoe ha realizzato ben sette reti soltanto nella seconda frazione del match. Nel tabellino dei marcatori figura anche Robinho jr, il quale ha segnato due gol tra il 56' ed il 58'. In futuro, il calciatore del Genoa potrebbe vestire sia la maglia dell'che quella del Brasile dato che ha la. Al termine dell'incontro di stanotte, il figlio dell'ex attaccante rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua possibile scelta.Le sue parole riportate da Globo Esporte: "Tutti sognano di giocare per la propria Nazionale. Io ne ho due e sono entrambe le benvenute. Ovviamente, il mister ha detto che conterà su di me e quindi sarò disponibile". Il prossimo anno andrà in scena il. Robinho jr, però, pensa di non avere un posto assicurato tra i convocati per la competizione. Di ciò ne ha parlato dicendo: "Le convocazioni le fa l'allenatore e dipendono sempre dal momento. Io non posso dire di avere già un posto in squadra. Lavorerò molto duramente con l'obiettivo di ricevere la convocazione per il torneo".