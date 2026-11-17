Le dichiarazioni del figlio dell'ex Milan e Real Madrid
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Tra i calciatori che compongono la rosa del Genoa per la stagione attualmente in corso figura anche Robinho jr. Come si può intuire facilmente dal nome, si tratta del figlio dell'ex calciatore che, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Milan, Real Madrid e Manchester City. Adesso, però, il padre si trova in prigione in Brasile per aver commesso violenza sessuale di gruppo nel 2013. Il figlio dell'ex calciatore, invece, ha iniziato a giocare tra i professionisti soltanto lo scorso anno col Santos che, in estate, l'ha ceduto in prestito con diritto di riscatto alla squadra che milita in Serie A. Recentemente, il classe 2007 ha fornito un ottima prestazione col Brasile Under 20 ma ha ancora dei dubbi sulla scelta della Nazionale.
Robinho jr: "Italia o Brasile in futuro? Entrambe le benvenute"Questa notte, la Nazionale Brasiliana Under 20 ha giocato un'amichevole contro i pari età del Perù. La giovane Seleçao ha vinto 9-0 e ha realizzato ben sette reti soltanto nella seconda frazione del match. Nel tabellino dei marcatori figura anche Robinho jr, il quale ha segnato due gol tra il 56' ed il 58'. In futuro, il calciatore del Genoa potrebbe vestire sia la maglia dell'Italia che quella del Brasile dato che ha la doppia cittadinanza. Al termine dell'incontro di stanotte, il figlio dell'ex attaccante rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua possibile scelta.
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