Le condizioni del capitano rossonero
Milan, Pato si emoziona in città ricordando i successi in rossonero
Tra i calciatori del Milan che sono scesi in campo nel corso di questa sosta per le Nazionali figura anche Mike Maignan. Il capitano rossonero, infatti, è il portiere della Nazionale Francese che ha come commissario tecnico Zinedine Zidane. Negli ultimi giorni, Les Blues hanno affrontato sia l'Italia che la Turchia in occasione delle ultime due giornate della fase a giorni della Nations League. Contro gli Azzurri, la Francia ha perso 3-1 mentre contro la selezione turca ha vinto 2-1. In quest'ultimo match, il sopracitato estremo difensore ha dovuto lasciare il campo tra il primo ed il secondo tempo a causa di un problema fisico. Ciò ha fatto preoccupare il Milan ma, fortunatamente, l'allarme è rientrato.
Milan, nulla di grave per Maignan: domenica potrebbe giocareNella giornata di ieri, la Francia ha ospitato la Turchia nel match valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League. Grazie alla vittoria per 2-1 con l'autorete di Topcu ed il gol Eli Junior Kroupi, i transalpini hanno staccato il pass per i quarti di finale della competizione europea, che avranno luogo nel mese di marzo del prossimo anno. Durante la gara contro i turchi, però, Maignan ha accusato dei problemi all'adduttore. Di conseguenza, Zidane non ha voluto rischiare e prima del secondo tempo ha sostituito il classe 1995 facendo entrare in campo Guillame Restes, il quale gioca nel Tolosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA