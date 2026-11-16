Tra i calciatori del Milan che sono scesi in campo nel corso di questa sosta per le Nazionali figura anche Mike Maignan. Il capitano rossonero, infatti, è il portiere della Nazionale Francese che ha come commissario tecnico Zinedine Zidane. Negli ultimi giorni, Les Blues hanno affrontato sia l'Italia che la Turchia in occasione delle ultime due giornate della fase a giorni della Nations League. Contro gli Azzurri, la Francia ha perso 3-1 mentre contro la selezione turca ha vinto 2-1. In quest'ultimo match, il sopracitato estremo difensore ha dovuto lasciare il campo tra il primo ed il secondo tempo a causa di un problema fisico. Ciò ha fatto preoccupare il Milan ma, fortunatamente, l'allarme è rientrato.

Milan, nulla di grave per Maignan: domenica potrebbe giocare

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Les Bleus terminent en tête du groupe A1 de Ligue des Nations avec 13 points, devant la Belgique ! 👊



Ils connaîtront leur adversaire pour les quarts de finale ce vendredi 20 novembre à 12h ⏳ pic.twitter.com/G8BNvnCO0z — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2026

Nella giornata di ieri, la Francia ha ospitato la Turchia nel match valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League. Grazie alla vittoria per 2-1 con l'autorete died il gol, i transalpini hanno staccato il pass per idella competizione europea, che avranno luogo nel mese di marzo del prossimo anno. Durante la gara contro i turchi, però, Maignan ha accusato dei problemi all'. Di conseguenza, Zidane non ha voluto rischiare e prima del secondo tempo ha sostituito il classe 1995 facendo entrare in campo, il quale gioca nelOvviamente, la notizia riguardante Maignan ha fatto preoccupare il Diavolo dato che si tratta del titolare nonché del capitano della squadra. Fortunatamente, i rossoneri allenati dapossono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, il noto quotidiano francese L'Equipe ha riportato che il 31enne ha effettuato degliper capire l'entità del problema fisico e, dai risultati, non è stato riscontratodiPer il momento, il Milan terrà a riposo il suo capitano per poi fargli riprendere gli allenamenti a metà settimana in modo tale da essere a disposizione per la sfida contro il, che avrà inizio alle oredi domenica