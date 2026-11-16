L'Italia, presentatasi a petto in fuori al King Baudouin Stadium di Bruxelles, quello che una volta fu l'Heysel, mette in scena una prestazione simil Zenica, naufragando mentalmente e ripetutamente, con la testa bassa e in balia di un Belgio straripante, una sorta di Francia con meno tasso tecnico ma con più spirito altruista. Gli scheletri nell'armadio, nascosti in modo egregio nella vittoria inaspettata contro i transalpini, sono riemersi dalle sabbie mobili in cui la Nazionale vive da ormai un decennio: incapacità di reagire di fronte un episodio negativo, di pari passo con la tenuta mentale, per forza di cose disastrata, e un'organizzazione difensiva da far accapponare la pelle.

Sciolti come neve al sole

La partita degli Azzurri è durata, di fatto, appena dieci minuti. Dal gol di, unica nota positiva della serata insieme a, nonostante il rigore fallito a tempo scaduto, la Nazionale ha accusato l'imponente dispendio fisico messo in campo contro la, parole del CT e del capitano, ma più di ogni altra cosa l'abitudine a non saper reagire dinanzi le difficoltà. Ilbis è iniziato proprio contro il, e se in quel caso l'attenuante della sconfitta, fragorosa non nella rotondità del risultato, ma per la differenza di livello emersa fra le due squadre, era della prima partita con un paio di allenamenti alle spalle, quella di ieri sembra ricacciare i soliti fantasmi che, frequentemente, arrivano per saldare il conto.

BRUSSELS, BELGIUM - NOVEMBER 15: Diego Moreira del Belgio festeggia il gol del quarto della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Belgio e Italia allo Stadio Re Baldovino il 15 novembre 2026 a Bruxelles, Belgio. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Uno, due e tre. Sono i gol incassati dall'Italia in appena undici minuti e alla mezz'ora di gioco: non succedeva dal lontanissimo 1934 contro l'Inghilterra. Il pari di De Cuyper, probabilmente nel nostro miglior momento, ci ha tagliato le gambe, mostrando tutti quei segnali di paura, di sottomissione e di arrendevolezza che il Belgio ha captato, decifrato e, infine, eseguito. Un autentico massacro in salsa belga che, con le sue spine nel fianco, da Doku a Diego Moreira, passando per De Bruyne, non ha dato un attimo di respiro alla Nazionale quattro volte campione mondo, finita con l'ossigeno d'urgenza e trasportata negli spogliatoi. Ne è passato di tempo da quando l'Italia di Antonio Conte batteva il Belgio con carattere nel 2016.

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La colpa è di tutti

In una serata così nefasta, in cui nemmeno i cambi hanno dato l'effetto desiderato, è inutile mettere al pubblico ludibrio uno o l'altro. Tutti sono stati responsabili, a partire dal CT, su cui rimangono dei dubbi in merito alla formazione iniziale: perché schierareesterno, chiaramente adattato, al posto di, da 8 gol in 13 partite? Emezz'ala nonostanteabbia più volte dimostrato di essere meritevole di giocare una partita intera, considerando anche l'esperienza europea che sta accumulando con lo

BRUSSELS, BELGIUM - NOVEMBER 15: Gianluigi Donnarumma dell'Italia saluta i tifosi dopo la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Belgio e Italia allo Stadio Re Baudouin il 15 novembre 2026 a Bruxelles, in Belgio. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Un concorso di colpe, però, lo ha anche il reparto difensivo, che tanto bene si era contraddistinto contro la Francia appena tre giorni prima. La partita di Bastoni e Scalvini è tutta racchiusa nell'azione del gol di Doku. La facilità con cui fanno passare il giocatore del City a tu per tu con Donnarumma, nonostante sia un funambolo, è inaccettabile, specialmente in un momento della gara in cui tenere botta era la prerogativa massima. Barella e Tonali, due dei senatori principali, non hanno battuto ciglio dinanzi la prorompenza di Lavia, le geometrie di Tielemans e la classe infinita di De Bruyne. Affondavano come un coltello caldo nel burro. Insomma, la disfatta è importante, spegne l'entusiasmo di un girone, nel complesso, positivo, ma mette in vetrina, ancora una volta, le lacune principali di una Nazionale che ha ancora tanto su cui lavorare.