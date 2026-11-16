Harry Kane continua a riscrivere la storia dell'Inghilterra. Che il bomber inglese abbia un eccezionale fiuto del gol, sia con la maglia del Bayern Monaco sia con quella dei Three Lions, non è certo una novità. Eppure, ciò che il fresco vincitore del Pallone d'Oro sta realizzando negli ultimi tempi, infrangendo record su record, supera ogni tipo di aspettativa. L'ultimo traguardo è arrivato nella grande serata di ieri, nella vittoria per 2-3 al Metropolitano contro i campioni del mondo della Spagna, quando l'attaccante ex Tottenham ha timbrato ancora una volta il cartellino, eguagliando un primato con la maglia dell'Inghilterra che resisteva da ben 78 anni.

Kane raggiunge Tom Finney: sette trasferte consecutive a segno

Well done @HKane now joining Sir Tom Finney as the only players in history to score in seven consecutive @England men’s matches. pic.twitter.com/VBFUHpII4U — Preston North End FC (@pnefc) November 15, 2026

, come viene soprannominato in terra britannica dai tifosi attraverso un gioco di parole che unisce il cognome del bomber inglese alla parola "uragano", ha scatenato la sua furia anche sui campioni del mondo in carica dellasegnando il suo settimo gol consecutivo in trasferta. Una rete particolarmente importante per il successo inglese nella capitale madrilena, che ha aperto le marcature prima dello 0-3 firmato dae ha permesso ai Three Lions di resistere al tentativo di rimonta degli spagnoli, capaci di rispondere con due gol in 10 minuti, senza però riuscire ad acciuffare almeno il pareggio.La rete di, però, non è stata importante soltanto per il match del, dove ha contribuito ad assicurare ai Three Lions il primo posto nel girone di Nations League, ma ha permesso al centravanti inglese di eguagliare un record che resisteva da ben 78 anni. Con il gol contro la Roja, infatti, Kane è andato a segno per la settima partita consecutiva in trasferta, eguagliando il primato del leggendario, stabilito dall'icona deltra il settembre del 1946 e il maggio del 1948. Soltanto il bomber del Bayern è quindi riuscito a eguagliarlo quasi otto decenni dopo, in attesa di capire se a marzo 2027 riuscirà anche a superarlo.

MADRID, SPAGNA - 15 NOVEMBRE: Harry Kane, dell'Inghilterra, segna il primo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Inghilterra, disputata al Riyadh Air Metropolitano il 15 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Kane sempre più vicino ai 100 gol con l'Inghilterra