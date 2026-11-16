Il capitano dei Three Lions segna il suo 93° gol in nazionale e va a segno in sette trasferte consecutive, come Finney tra il 1946 e il 1948
Harry Kane, che show: Pallone d'Oro al cielo e i tifosi lo osannano
Harry Kane continua a riscrivere la storia dell'Inghilterra. Che il bomber inglese abbia un eccezionale fiuto del gol, sia con la maglia del Bayern Monaco sia con quella dei Three Lions, non è certo una novità. Eppure, ciò che il fresco vincitore del Pallone d'Oro sta realizzando negli ultimi tempi, infrangendo record su record, supera ogni tipo di aspettativa. L'ultimo traguardo è arrivato nella grande serata di ieri, nella vittoria per 2-3 al Metropolitano contro i campioni del mondo della Spagna, quando l'attaccante ex Tottenham ha timbrato ancora una volta il cartellino, eguagliando un primato con la maglia dell'Inghilterra che resisteva da ben 78 anni.
Kane raggiunge Tom Finney: sette trasferte consecutive a segnoHurricane, come viene soprannominato in terra britannica dai tifosi attraverso un gioco di parole che unisce il cognome del bomber inglese alla parola "uragano", ha scatenato la sua furia anche sui campioni del mondo in carica della Spagna, segnando il suo settimo gol consecutivo in trasferta. Una rete particolarmente importante per il successo inglese nella capitale madrilena, che ha aperto le marcature prima dello 0-3 firmato da Konsa e Ben White e ha permesso ai Three Lions di resistere al tentativo di rimonta degli spagnoli, capaci di rispondere con due gol in 10 minuti, senza però riuscire ad acciuffare almeno il pareggio.
Kane sempre più vicino ai 100 gol con l'InghilterraOltre ad arricchire il libro dei record della nazionale inglese, Harry Kane ha nuovamente aggiornato le sue impressionanti statistiche, raggiungendo quota 93 gol con la maglia dell'Inghilterra dopo la serata di ieri. Il centravanti dei bavaresi è già il miglior marcatore nella storia della nazionale, avendo superato da tempo il precedente record di 53 gol di Wayne Rooney. Tuttavia, il rigore trasformato in Spagna avvicina l'ex Tottenham allo storico traguardo delle 100 reti in Nazionale. Un primato che, considerando il numero di partite ancora a disposizione, sembra ormai alla portata e che permetterebbe ad Harry Kane di entrare nella storia del calcio mondiale, oltre che di quello inglese.
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