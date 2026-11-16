Con questa vittoria, l'Inghilterra interrompe la lunga striscia di 43 partite consecutive senza sconfitte della Spagna campione del mondo

Samuele Dello Monaco
Belgium v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD6

I tifosi del Belgio osannano De Bruyne: parte il coro dagli spalti durante la sfida contro l'Italia

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La sfida tra Spagna e Inghilterra, valida per l'ultima giornata dei gironi di Nations League, ha visto l'incredibile successo esterno dei Three Lions per 2-3 e ha offerto spettacolo sul piano tecnico, nonostante un clima decisamente teso dentro e fuori dal campo. Con questa vittoria, la nazionale guidata da Tuchel è riuscita nell'impresa di interrompere la lunga striscia di 43 partite consecutive senza sconfitte della Spagna, alimentando un nervosismo che ha coinvolto diversi protagonisti. L'episodio chiave che ha acceso definitivamente gli animi si è verificato poco prima dell'intervallo, quando il calcio di rigore assegnato all'Inghilterra si è trasformato nel perfetto contesto di un duro faccia a faccia tra Jude Bellingham e Marc Cucurella.

Spain v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD6

Spagna-Inghilterra, la reazione di Bellingham su Cucurella

Tutto è nato dalla decisione dell'arbitro Turpin di concedere un calcio di rigore per un intervento falloso di Pau Cubarsí ai danni di Kane. Mentre l'azione si svolgeva, Cucurella si è accasciato nella metà campo avversaria contorcendosi apparentemente dal dolore per un presunto fallo subito all'inizio dell'azione. Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Bellingham, che ha interpretato la simulazione del terzino spagnolo come un modo per convincere l'arbitro a rivedere la propria decisione e annullare il successivo calcio di rigore. Il centrocampista inglese si è avvicinato con decisione al suo compagno del Real Madrid, puntandogli il dito contro con rabbia e tentando di sollevarlo di peso da terra. Solo l'intervento di Oyarzabal ha evitato che il confronto degenerasse ulteriormente sul terreno di gioco.

Spain v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD6
MADRID, SPAGNA - 15 NOVEMBRE: Jude Bellingham dell'Inghilterra gesticola verso Marc Cucurella della Spagna durante la partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Inghilterra al Riyadh Air Metropolitano il 15 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La rissa nel tunnel e le scintille nella ripresa

Le proteste di Cucurella non hanno avuto alcun effetto e Harry Kane ha poi trasformato il rigore: la tensione accumulata sul campo è però esplosa subito dopo il fischio finale del primo tempo. Al rientro negli spogliatoi per l'intervallo, diversi calciatori sono venuti a contatto dando vita a una rissa generale nel tunnel. Sebbene la situazione sia tornata relativamente sotto controllo nel secondo tempo, non sono mancati altri momenti spigolosi.
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Tra i più plateali, in occasione dell'espulsione di Elliot Anderson che ha portato al calcio di rigore in favore della Spagna per il momentaneo 1-3, Lamine Yamal ha chiamato il giocatore inglese "idiota", intimandogli di abbandonare il campo per consentire a Oyarzabal di procedere alla battuta dal dischetto. Che sia la nascita di una nuova rivalità tra Spagna e Inghilterra?

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