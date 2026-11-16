La sfida tra Spagna e Inghilterra, valida per l'ultima giornata dei gironi di Nations League, ha visto l'incredibile successo esterno dei Three Lions per 2-3 e ha offerto spettacolo sul piano tecnico, nonostante un clima decisamente teso dentro e fuori dal campo. Con questa vittoria, la nazionale guidata da Tuchel è riuscita nell'impresa di interrompere la lunga striscia di 43 partite consecutive senza sconfitte della Spagna, alimentando un nervosismo che ha coinvolto diversi protagonisti. L'episodio chiave che ha acceso definitivamente gli animi si è verificato poco prima dell'intervallo, quando il calcio di rigore assegnato all'Inghilterra si è trasformato nel perfetto contesto di un duro faccia a faccia tra Jude Bellingham e Marc Cucurella.

Spagna-Inghilterra, la reazione di Bellingham su Cucurella

Tutto è nato dalla decisione dell'arbitrodi concedere un calcio di rigore per un intervento falloso di Pauai danni di. Mentre l'azione si svolgeva,si è accasciato nella metà campo avversaria contorcendosi apparentemente dal dolore per un presunto fallo subito all'inizio dell'azione. Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie, che ha interpretato la simulazione del terzino spagnolo come un modo per convincere l'arbitro a rivedere la propria decisione e annullare il successivo. Il centrocampista inglese si è avvicinato con decisione al suo compagno del, puntandogli il dito contro con rabbia e tentando di sollevarlo di peso da terra. Solo l'intervento diha evitato che il confronto degenerasse ulteriormente sul terreno di gioco.

MADRID, SPAGNA - 15 NOVEMBRE: Jude Bellingham dell'Inghilterra gesticola verso Marc Cucurella della Spagna durante la partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Inghilterra al Riyadh Air Metropolitano il 15 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La rissa nel tunnel e le scintille nella ripresa

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