Con questa vittoria, l'Inghilterra interrompe la lunga striscia di 43 partite consecutive senza sconfitte della Spagna campione del mondo
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La sfida tra Spagna e Inghilterra, valida per l'ultima giornata dei gironi di Nations League, ha visto l'incredibile successo esterno dei Three Lions per 2-3 e ha offerto spettacolo sul piano tecnico, nonostante un clima decisamente teso dentro e fuori dal campo. Con questa vittoria, la nazionale guidata da Tuchel è riuscita nell'impresa di interrompere la lunga striscia di 43 partite consecutive senza sconfitte della Spagna, alimentando un nervosismo che ha coinvolto diversi protagonisti. L'episodio chiave che ha acceso definitivamente gli animi si è verificato poco prima dell'intervallo, quando il calcio di rigore assegnato all'Inghilterra si è trasformato nel perfetto contesto di un duro faccia a faccia tra Jude Bellingham e Marc Cucurella.
Spagna-Inghilterra, la reazione di Bellingham su CucurellaTutto è nato dalla decisione dell'arbitro Turpin di concedere un calcio di rigore per un intervento falloso di Pau Cubarsí ai danni di Kane. Mentre l'azione si svolgeva, Cucurella si è accasciato nella metà campo avversaria contorcendosi apparentemente dal dolore per un presunto fallo subito all'inizio dell'azione. Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Bellingham, che ha interpretato la simulazione del terzino spagnolo come un modo per convincere l'arbitro a rivedere la propria decisione e annullare il successivo calcio di rigore. Il centrocampista inglese si è avvicinato con decisione al suo compagno del Real Madrid, puntandogli il dito contro con rabbia e tentando di sollevarlo di peso da terra. Solo l'intervento di Oyarzabal ha evitato che il confronto degenerasse ulteriormente sul terreno di gioco.
La rissa nel tunnel e le scintille nella ripresaLe proteste di Cucurella non hanno avuto alcun effetto e Harry Kane ha poi trasformato il rigore: la tensione accumulata sul campo è però esplosa subito dopo il fischio finale del primo tempo. Al rientro negli spogliatoi per l'intervallo, diversi calciatori sono venuti a contatto dando vita a una rissa generale nel tunnel. Sebbene la situazione sia tornata relativamente sotto controllo nel secondo tempo, non sono mancati altri momenti spigolosi.
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