Le dichiarazioni di Harry Kane a TalkSport
Harry Kane, che show: Pallone d'Oro al cielo e i tifosi lo osannano
Le dichiarazioni di Kane
Dopo aver conquistato il Pallone d'Oro, Harry Kane non si sente ancora del tutto soddisfatto. All'attaccante del Bayern Monaco infatti, manca ancora un grande trofeo internazionale, sfiorato varie volte negli ultimi anni ma sempre interrotto sul più bello da antagonisti diversi. Il capitano dei Tre Leoni, reduce dal rinnovo contrattuale con il club tedesco fino al 2029, ha parlato ai microfoni di talkSPORT anche della possibilità di tornare in Premier League, senza escludere definitivamente questa ipotesi in una fase più avanzata della sua carriera.
L'inglese non ha mai conquistato un trofeo in Inghilterra, arrivandoci vicino tante volte (segnando tantissimi gol) ma senza mai riuscire a concretizzare con il suo Tottenham, con cui ha anche raggiunto la finale di Champions League nel 2019, perdendo contro il Liverpool.
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