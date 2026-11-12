Per il difensore spagnolo, il calcio inglese è più intenso e imprevedibile, mentre in Spagna prevalgono tecnica e tattica
Coppa del mondo e vittoria di misura: la magica serata di Cucurella al Bernabeu
La Premier League è più fisica, la Liga più tecnica. È questa la distinzione tracciata da Marc Cucurella, attuale giocatore del Real Madrid ed ex Brighton e Chelsea, sulla base della sua esperienza in Inghilterra e in Spagna. Una differenza portata avanti anche da molti altri calciatori nel celebre dibattito su quale sia il miglior campionato d'Europa. Una risposta che ovviamente è destinata a dividere gli appassionati, poiché basata su preferenze soggettive e tesi che non riusciranno mai a mettere d'accordo i fan del fisicissimo calcio inglese con i sostenitori della qualità tecnica dei campionati spagnoli. Tuttavia, la testimonianza di Cucurella permette di avere uno specchio chiaro di quella che è la differenza tra i due stili, sulla base di chi come il difensore spagnolo ha calcato i terreni di gioco di entrambi i campionati.
Cucurella: "In Premier League c'è una maggiore fisicità e meno tattica"Intervenuto ai microfoni di El Partidazo de COPE, Marc Cucurella ha individuato le principali differenze tra Liga e Premier League, commentando prima il campionato spagnolo: "In Liga anche le squadre che navigano nella bassa classifica del campionato provano a imporre il proprio gioco sull'avversario".
Successivamente, il difensore ex Chelsea e Brighton ha analizzato il calcio inglese, dichiarando: "In Premier League, invece, è il contrario: c'è una maggiore fisicità, ma è meno tattico della Liga".
"A livello di gioco, la Liga è superiore alla Premier League"Nel corso dell'intervista, Marc Cururella ha poi giudicato il campionato spagnolo superiore a quello inglese strettamente sul piano del gioco: "A livello della qualità del gioco, secondo me La Liga è superiore alla Premier League".
Infine, quanto alle partite e all'atmosfera negli stadi inglesi e spagnoli, l'attuale terzino del Real Madrid ha affermato: "Le partite in Premier League sono difficili da gestire e il più delle volte sono folli. E ciò succede proprio per la cultura che il pubblico inglese ha del calcio. Lì, i sostenitori esultano per un calcio d'angolo o la riconquista del possesso in mezzo al campo, quasi come se la squadra avesse fatto un gol. In Spagna, invece, non è così: pensano più alla gestione, alla tecnica... sono due tipi di calcio differenti".
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