La Premier League è più fisica, la Liga più tecnica. È questa la distinzione tracciata da Marc Cucurella, attuale giocatore del Real Madrid ed ex Brighton e Chelsea, sulla base della sua esperienza in Inghilterra e in Spagna. Una differenza portata avanti anche da molti altri calciatori nel celebre dibattito su quale sia il miglior campionato d'Europa. Una risposta che ovviamente è destinata a dividere gli appassionati, poiché basata su preferenze soggettive e tesi che non riusciranno mai a mettere d'accordo i fan del fisicissimo calcio inglese con i sostenitori della qualità tecnica dei campionati spagnoli. Tuttavia, la testimonianza di Cucurella permette di avere uno specchio chiaro di quella che è la differenza tra i due stili, sulla base di chi come il difensore spagnolo ha calcato i terreni di gioco di entrambi i campionati.

Cucurella: "In Premier League c'è una maggiore fisicità e meno tattica"

Intervenuto ai microfoni di El Partidazo de COPE,ha individuato le principali differenze tra Liga e Premier League, commentando prima il campionato spagnolo: "In Liga anche le squadre che navigano nelladel campionato provano a imporre il proprio gioco sull'avversario".

Successivamente, il difensore ex Chelsea e Brighton ha analizzato il calcio inglese, dichiarando: "In Premier League, invece, è il contrario: c'è una maggiore fisicità, ma è meno tattico della Liga".

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Marc Cucurella compares La Liga and the Premier League:



“I think the QUALITY IN SPAIN might be HIGHER. Even the teams at the bottom of the table try to play football.



“Physically, it’s very different. In the Premier League, SO MUCH CAN HAPPEN IN JUST ONE MINUTE.… pic.twitter.com/yQpGdxolJ0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 10, 2026

"A livello di gioco, la Liga è superiore alla Premier League"

Nel corso dell'intervista, Marc Cururella ha poi giudicato il campionato spagnolo superiore a quello inglese strettamente sul piano del gioco: "A livello della qualità del gioco, secondo me La Liga è superiore alla Premier League".

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Marc Cucurella, del Real Madrid CF, corre con il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Infine, quanto alle partite e all'atmosfera negli stadi inglesi e spagnoli, l'attuale terzino del Real Madrid ha affermato: "Le partite in Premier League sono difficili da gestire e il più delle volte sono folli. E ciò succede proprio per la cultura che il pubblico inglese ha del calcio. Lì, i sostenitori esultano per un calcio d'angolo o la riconquista del possesso in mezzo al campo, quasi come se la squadra avesse fatto un gol. In Spagna, invece, non è così: pensano più alla gestione, alla tecnica... sono due tipi di calcio differenti".