Più di due anni senza trofei sono un periodo troppo per un club del calibro del Real Madrid e la pazienza della tifoseria ha da tempo superato il limite. Dopo un inizio di stagione complicato, la vittoria contro il Barcellona sembra aver rivitalizzato la squadra di José Mourinho, adesso a sole tre lunghezze proprio dai blaugrana primi in classifica. Ma se sul campo il club di Florentino Perez non riesce a levarsi soddisfazioni, in tema economico la situazione è del tutto opposta, grazie a veri e propri incassi da capogiro.

Real Madrid, incassi record: il modello blancos è quasi irragiungibile

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L'ultima volta che il calcio ha visto il Real Madrid alzare al cielo un trofeo era l'agosto del 2024: il 2-0nella finale di Supercoppa Europea. Poi, il buio. Ilha letteralmente scansato i blancos dal trono di Spagna e anche all'inizio di questa stagione sta confermano di essere la candidata alla conquista della Liga. 27 mesi senza coppe è un digiuno troppo grande per una squadra abituata fin dall'inizio della sua storia a riempire la propria bacheca. Tuttavia, se Florentinonon riesce da più di due anni ad aggiornare questa bacheca, allo stesso tempo riesce a riempire le casse della società madrilena... come nessuno.Come riportato da AS, il Real Madrid punta infatti a superare il proprio record di fatturato, fissato a 1,221 miliardi di euro nella scorsa stagione. Obiettivo più che raggiungibile dato che l'esercizio attuale parla di ricavi complessivi intorno, con un utile netto stimato di 14,2 milioni. Numeri che, tuttavia, devono ancora essere approvati dalla prossima assemblea dei soci. Alla base di questa spaventosa crescita sono soprattutto le nuove potenzialità del, trasformato in una vera macchina economica dopo i lavori di ristrutturazione. Il club prevede che lo stadio possa generare circa 420 milioni annui.

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Kylian Mbappé, del Real Madrid, festeggia la vittoria al termine della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Oltre allo storico impianto, anche il centro sportivo di Valdebebas e il settore giovanile rappresentano importanti fonti di guadagno: il Real stima infatti ricavi per 154,8 milioni dalle cessioni di giocatori cresciuti nella propria cantera. Senza poi dimenticare, inoltre, i tanti accordi di sponsorizzazione, specialmente quelli con Adidas ed Emirates. Mentre il primo porterà 120 milioni di euro fino al 2034, il secondo ne garantisce 100 mln fino al 2031. Per un totale di 220 milioni annui. A questi si aggiungono nuove partnership con marchi come Uber Eats e Hotels.com. Ora, però, è tempo di svoltare anche sul campo.