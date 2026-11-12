L'attuale ds del Navalcarnero ha ripercorso a MARCA la sventurata carriera tra infortuni e malattia
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Fran Pastor, classe 1994, è oggi direttore sportivo del Navalcarnero, squadra di Serie B spagnola. Sconosciuto o quasi a molti, 17 anni fa lo spagnolo sembrava poter rappresentare un solido pilastro per il futuro del Real Madrid. Crebbe e si formò come calciatore proprio nell'Academy dei Blancos, diventando presto uno dei potenziali fuoriclasse, pronto al grande salto. In circa un anno però, venendo meno rispetto alle attese riposte su di lui, andò via in prestito senza lasciare più grande tracce di sé. Sulla sua carriera, mai sbocciata ad alto livello, hanno pesato infortuni, pressioni e, suo malgrado, la diagnosi di una malattia del sangue.
Fran Pastor si racconta: "Real Madrid? Mi vendevano fumo, volevano mandarmi via"Sono state 11 le stagioni trascorse da Fran Pastor tra le fila del Real Madrid. A MARCA si è raccontato concedendo una lunga intervista che ha riesumato la carriera non proseguita nel verso che ci si aspettava. "Il Real è casa mia, lì sono cresciuto tanto come persona quando come professionista". Nonostante l'inizio della fama e un nome che cominciava a circolare, Pastor rimase coi piedi per terra: "Ero un ragazzo sostanzialmente come altri".
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