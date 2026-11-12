Fran Pastor, classe 1994, è oggi direttore sportivo del Navalcarnero, squadra di Serie B spagnola. Sconosciuto o quasi a molti, 17 anni fa lo spagnolo sembrava poter rappresentare un solido pilastro per il futuro del Real Madrid. Crebbe e si formò come calciatore proprio nell'Academy dei Blancos, diventando presto uno dei potenziali fuoriclasse, pronto al grande salto. In circa un anno però, venendo meno rispetto alle attese riposte su di lui, andò via in prestito senza lasciare più grande tracce di sé. Sulla sua carriera, mai sbocciata ad alto livello, hanno pesato infortuni, pressioni e, suo malgrado, la diagnosi di una malattia del sangue.

Fran Pastor si racconta: "Real Madrid? Mi vendevano fumo, volevano mandarmi via"

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Sono state 11 le stagioni trascorse da Fran Pastor tra le fila del Real Madrid. A MARCA si è raccontato concedendo una lunga intervista che ha riesumato la carriera non proseguita nel verso che ci si aspettava. "". Nonostante l'inizio della fama e un nome che cominciava a circolare, Pastor rimase coi piedi per terra: "Ero un ragazzo sostanzialmente come altri".Passare dalle giovanili al calcio dei grandi ruppe quella bolla incantata. La competizione èe ci si può perdere in fretta, anche per chi era stato considerato miglior giocatore dell'europeotenutosi in Francia. L'anno vissuto a Madrid deluse al punto tale da essere girato sùbito in prestito, prima al Compostela, quindi al Marino de Luanco. Da quel momento sei squadre di seconda divisione, qualcosa di molto lontano dalle attese: "Non è facile,. Sarei stato conosciuto in Spagna, Europa e mondo tutto. Poi quell'anno storto ha cambiato tutto".Quindi l'attacco al suo ex club: "Mi vendevano fumo, rifiutai offerte dalla Serie B spagnola. Dicevano che avevano ricevuto molte proposte, poi". Proprio quial bicipite femorale: "Cominciai a chiedermi 'Ora che faccio?'" Si spostò in Bolivia, militando per il Real Potosi prima e nelpoi. "Ero finalmente protagonista", ha aggiunto. L'ultimo colpo alla sfortunata carriera lo ha dato la: sindrome mielodisplastica ipoplastica. Fu ovviato il trapianto di midollo - sebbene la sorella ne avesse uno compatibile col suo - e si scelse un trattamento immunosoppressore in corso di svolgimento tutt'oggi. Ora, terminato il percorso di calciatore, è direttore sportivo del Navalcarnero.