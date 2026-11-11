Thibaut Courtois ha raccontato un simpatico retroscena sul ritorno al Real Madrid di José Mourinho, con il quale è tornato a lavorarci dopo l'esperienza condivisa al Chelsea tra il 2014 e il 2015. Il portiere belga ha infatti rivelato di aver ignorato involontariamente un messaggio dell'allenatore portoghese per ben due settimane, senza rendersi conto che fosse stato proprio lo Special One a contattarlo. Un episodio nato da una semplice coincidenza, tra un viaggio in aereo, l'assenza di connessione e un numero di telefono che Courtois in quel momento non aveva riconosciuto.

Real Madrid: le dichiarazioni di Courtois su Mourinho

Come raccontato da Courtois in un'intervista a, l'episodio, quando Mourinho gli aveva scritto dopo il suo arrivo a Madrid. Il portiere del Belgio, però, si trovava in aereo ee del fuso orario: ". Eravamo ai Mondiali in quel periodo, e il giorno in cui mi ha mandato il messaggio. A causa del fuso orario e dell', mi sono perso diversi messaggi".

LA CORUÑA, SPAGNA - 12 AGOSTO: José Mourinho, allenatore del Real Madrid CF, reagisce durante la partita del Trofeo Teresa Herrera tra RC Deportivo La Coruña e Real Madrid allo Stadio Riazor il 12 agosto 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

La situazione è diventata ancora più curiosa quando Mourinho ha deciso di contattarlo nuovamente dopo una partita: "Più tardi, dopo una partita, mi ha scritto di nuovo, e ho chiesto a qualcuno del Real Madrid se si trattasse del nuovo allenatore".

Nel corso dell'intervista, il portiere ha parlato anche dei cambiamenti caratteriali di Mourinho rispetto alla prima esperienza vissuta insieme al Chelsea, sottolineando come il tecnico portoghese sia diventato più tranquillo con il passare degli anni e con l'esperienza accumulata: "Grazie all'esperienza accumulata negli anni,. Ai tempi del Chelsea era. Quella mentalità c'è ancora, ma rispetto ai miei ricordi di 12 anni fa". Infine ha parlato del carisma del tecnico portoghese che, tuttavia, resta ancora intatto: "La personalità di Mourinho e il suo impatto. Quando entri in una stanza e c'è lui,. Penso che sia proprio ciò di cui abbiamo bisogno.".