Durante il Mondiale il belga era così concentrato che ha dimenticato di rispondere... al suo nuovo allenatore.
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Thibaut Courtois ha raccontato un simpatico retroscena sul ritorno al Real Madrid di José Mourinho, con il quale è tornato a lavorarci dopo l'esperienza condivisa al Chelsea tra il 2014 e il 2015. Il portiere belga ha infatti rivelato di aver ignorato involontariamente un messaggio dell'allenatore portoghese per ben due settimane, senza rendersi conto che fosse stato proprio lo Special One a contattarlo. Un episodio nato da una semplice coincidenza, tra un viaggio in aereo, l'assenza di connessione e un numero di telefono che Courtois in quel momento non aveva riconosciuto.
Real Madrid: le dichiarazioni di Courtois su MourinhoCome raccontato da Courtois in un'intervista a Sky Sports, l'episodio risale al periodo dell'ultimo Mondiale, quando Mourinho gli aveva scritto dopo il suo arrivo a Madrid. Il portiere del Belgio, però, si trovava in aereo e non aveva ricevuto la notifica a causa dell'assenza di connessione e del fuso orario: "Ricordo di aver ignorato per sbaglio il suo primo messaggio per due settimane. Eravamo ai Mondiali in quel periodo, e il giorno in cui mi ha mandato il messaggio eravamo in aereo. A causa del fuso orario e dell'assenza di Wi-Fi a bordo, mi sono perso diversi messaggi".
La situazione è diventata ancora più curiosa quando Mourinho ha deciso di contattarlo nuovamente dopo una partita: "Più tardi, dopo una partita, mi ha scritto di nuovo, e ho chiesto a qualcuno del Real Madrid se si trattasse del nuovo allenatore".Nel corso dell'intervista, il portiere ha parlato anche dei cambiamenti caratteriali di Mourinho rispetto alla prima esperienza vissuta insieme al Chelsea, sottolineando come il tecnico portoghese sia diventato più tranquillo con il passare degli anni e con l'esperienza accumulata: "Grazie all'esperienza accumulata negli anni, oggi a volte appare più pacato. Ai tempi del Chelsea era molto più autoritario nello spogliatoio e metteva addosso una pressione maggiore. Quella mentalità c'è ancora, ma rispetto ai miei ricordi di 12 anni fa lo trovo leggermente meno intenso".Infine ha parlato del carisma del tecnico portoghese che, tuttavia, resta ancora intatto: "La personalità di Mourinho e il suo impatto non sono cambiati affatto. Quando entri in una stanza e c'è lui, lo avverti subito. Penso che sia proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Lavorare di nuovo insieme è fantastico, non vedevo l'ora che tornasse".
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