Il Real Madrid conferma la propria potenza economica anche fuori dal campo, raggiungendo un nuovo primato nella gestione delle spese societarie e stabilendo un record storico per quanto riguarda il monte ingaggi sotto la guida di Florentino Pérez.

Gli investimenti effettuati sul mercato, i rinnovi contrattuali e gli ammortamenti dei cartellini hanno contribuito ad aumentare sensibilmente le spese, portando i Blancos tra le realtà più ambiziose del calcio europeo. Un impegno finanziario importante, sostenuto però da ricavi altrettanto significativi e da una struttura commerciale di grande solidità, capace di generare entrate costanti.

Monte ingaggi da record e superati i 700 milioni di euro

La crescita delle spese del Real Madrid ha raggiunto livelli mai toccati prima nella storia del club. Secondo i dati riportati dal portale specializzato 2Playbook.com, il costo complessivo degli stipendi di tutti i dipendenti e degli ammortamenti relativi ai nuovi acquisti è arrivato a quota 707 milioni di euro, una cifra che colloca i Blancos tra le società con gli investimenti più elevati al mondo, avvicinandoli al Paris Saint-Germain.

Gli investimenti sul mercato estivo, con gli arrivi di Yan Diomande, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Carlos Espí, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, insieme al rinnovo contrattuale di Vinícius Júnior, hanno contribuito ad aumentare sensibilmente il costo della prima squadra. Il dato complessivo comprende però anche le altre sezioni sportive del club, con 44,4 milioni di euro destinati agli stipendi di giocatori e staff tecnico della pallacanestro e altri 8,5 milioni riservati alla squadra femminile.

Il Real Madrid non bada a spese e il monte ingaggi raggiunge un nuovo record, sfiorando i livelli del PSGhttps://t.co/YwWrX4NfxP — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) November 8, 2026

L'aumento dei costi non sembra tuttavia compromettere l'equilibrio economico della società, che prevede ricavi per 1,405 miliardi di euro nella stagione in corso, con una massa salariale pari a circa il 50% delle entrate e dunque in linea con i parametri UEFA. Un contributo importante arriverà dal Santiago Bernabéu, dal quale il club conta di ricavare circa 420 milioni di euro attraverso biglietteria, hospitality, museo e organizzazione di eventi.

MADRID, SPAGNA - 26 OTTOBRE: Una veduta d'insieme dell'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e FC Barcelona, ​​disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 26 ottobre 2025 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

A completare il quadro ci sono infine le operazioni in uscita, con le cessioni di diversi giovani provenienti dal settore giovanile che hanno garantito circa 155 milioni di euro. Tra queste figurano quelle di Nico Paz al Como, Víctor Muñoz, Gonzalo García e Palacios al Fulham e Jacobo Ortega allo Strasburgo.