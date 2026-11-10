Ci sono maglie che non si dimenticano, derby che restano addosso per sempre e piazze che continuano a far battere il cuore anche a distanza di anni. Tra la Fiorentina, la Sampdoria e alcune delle pagine più intense del calcio italiano, Francesco Flachi ha vissuto stagioni che ancora oggi alimentano dibattiti, ricordi e paragoni tra tifosi di generazioni diverse.

Dalla lotta quotidiana per emergere ai grandi palcoscenici della Serie A, passando per sfide cariche di tensione e momenti rimasti impressi nella memoria collettiva, il suo percorso racconta un calcio fatto di personalità, passioni e appartenenza. Intervenuto in ESCLUSIVA ai microfoni di DDD, l'ex attaccante si è raccontato senza filtri, analizzando il momento della Viola, soffermandosi sui giovani protagonisti della squadra. Ha inoltre affrontando il delicato presente della Sampdoria, tornando su emozioni che, a distanza di anni, conservano ancora un valore speciale. Tra riflessioni sull'attualità e ricordi personali, ne emerge uno sguardo lucido e diretto su alcuni dei temi più interessanti del calcio italiano.

Fiorentina-Juventus: l'analisi del match dell'ex Viola

“Alla Fiorentina è sempre mancato l’approccio alla partita. Lasciava giocare molto gli avversari. Ora la squadra ha trovato maggiore stabilità anche in fase difensiva. Però alcuni gol subiti sono dovuti in parte a errori individuali e di reparto. Tuttavia, la squadra a me è piaciuta. Si dice che il pareggio sia stato giusto, ma non lo so. Ci sono stati tanti errori in fase difensiva, da parte della Juventus e da parte della Fiorentina, che hanno permesso alle squadre di segnare.

Però gli errori più evidenti sono stati commessi più dalla Fiorentina: dall'uscita di De Gea fino all'occasione fallita da Pedro Goncalves. La Juventus ha fatto molto bene ma non ci sono state conclusioni pericolose verso la porta. La Fiorentina, invece, ha avuto due belle occasioni nel finale. Dispiace, perché una vittoria avrebbe potuto dare una spinta importante a questa squadra. È una squadra giovane, quindi ci vuole tempo. Ci sono stati alcuni problemi, ma piano piano si stanno risolvendo. Penso che abbia imboccato la strada giusta”.

FIRENZE, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Le formazioni delle squadre durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Juventus allo stadio Artemio Franchi, l'8 novembre 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Al di là del risultato, hai visto dei segnali positivi di crescita nella squadra di Vanoli?

“Ho visto dei segnali molto positivi, perché la Fiorentina è molto forte in fase offensiva. L'inserimento di Pedro Gonçalves ha dato maggiore velocità alle manovre offensive. È un giocatore che gioca in modo intelligente, che manda i compagni in porta e che dà i tempi giusti, soprattutto nelle ripartenze, permettendo di velocizzare il gioco di Mastantuono e Njie. Ne trae sicuramente beneficio anche Pellegrino, perché non è più sovraccaricato dalla presenza di due avversari. In questo modo, nell'uno contro uno, può giocarsi le proprie possibilità con maggiore libertà”.

Gonçalves, Pellegrino e Beto: il punto di Flachi sulla gestione della Fiorentina di Vanoli

“Gonçalves non ha una posizione precisa. È un giocatore atipico, di quelli che una volta si vedevano più spesso, ma che oggi sono meno comuni. È una seconda punta, ma può anche dare una mano a centrocampo. Non deve avere troppi punti di riferimento, perché è un giocatore che ama muoversi liberamente. Secondo me, quando si danno troppi compiti a giocatori con quella mentalità, si rischia di limitarli e soffocare le loro qualità e la loro capacità di inventare giocate.

FIRENZE, ITALIA - 15 SETTEMBRE: Pedro Goncalves dell'ACF Fiorentina osserva durante la partita di Coppa Italia tra ACF Fiorentina e Pisa SC allo stadio Artemio Franchi, il 15 settembre 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Oltre lui, contro la Juve, Oulai ha fatto molto bene. Davanti stanno continuando a fare bene, mentre in difesa c'è ancora qualcosa da migliorare. Per quanto riguarda i due centrali, devo dire che Viery ha disputato una buona partita, ma ha comunque una certa responsabilità sull'episodio dove rischia tanto essendo ultimo uomo. Dragusin, invece, alterna prestazioni positive ad altre meno convincenti. Anche ieri, in occasione del primo gol, avrebbe dovuto andare a marcare l'uomo anziché limitarsi a presidiare l'area. Altrimenti si rischia di creare problemi sempre più grandi: invece di risolverli, si finisce per accumularli”.

Finora il minutaggio di Gonçalves è stato abbastanza limitato. Ti aspettavi questa gestione da parte di Vanoli o avresti preferito vederlo in campo più spesso fin da subito?

“Sì, è normale, però si parlava sempre della preparazione precaria che aveva svolto a Lisbona: praticamente non l'aveva fatta. È normale, quindi, che abbia bisogno di tempo per ritrovare la condizione fisica. Lui è un giocatore che apprezzo molto, uno di quelli che ormai si vedono raramente nel suo ruolo. È un giocatore intelligente e dotato di qualità particolari. Secondo me bisognava gestirlo, e infatti così è stato. Tuttavia, credo che si possa concedergli qualcosa in più, provando a dargli maggiore spazio e magari correndo anche qualche rischio”.

Altro tema di rilievo è la coppia Pellegrino-Beto. Quale dei due ti convince maggiormente? È più giusto puntare su Pellegrino o Beto dovrebbe avere qualche opportunità in più?

“Sai, la Fiorentina non disputa competizioni europee, quindi è normale che giochi chi sta meglio, perché ha la possibilità di recuperare tra una partita e l'altra. Beto deve essere bravo ad allenarsi e, quando gli viene concessa un'opportunità, deve farsi trovare pronto. Sono sicuramente due giocatori diversi, ma in questo momento bisogna puntare su Pellegrino, che ha già segnato quattro reti e sta facendo molto bene. Cambiare proprio adesso, secondo me, sarebbe inopportuno”.

La Fiorentina sta vivendo un momento storico complicato. Credi che la gestione di Vanoli sia corretta e che sia questa la strada da seguire, oppure dovrebbe cambiare qualcosa?

“Questa è una squadra nuova, composta da tanti giovani, e quindi ha bisogno di un po' di tempo. All'inizio ha avuto qualche problemino e sicuramente questo ha creato delle difficoltà nel percorso di crescita. I giovani hanno bisogno di entusiasmo e, quando manca, fanno più fatica. Bisogna prestare attenzione e cercare, quando possibile, di prevenire determinate situazioni. Se posso permettermi una piccola critica direi che a volte Vanoli è un po' troppo prudente. Non rischia abbastanza."

"Secondo me, questa è una squadra con una forte vocazione offensiva, quasi di stampo europeo. Sono ragazzi giovani che, se vengono tenuti troppo bassi, rischiano di vedere limitate le proprie qualità. Devono correre, attaccare e andare avanti. È anche normale che, non avendo giocatori di grande esperienza e leadership, debbano iniziare a capire determinate dinamiche e cercare di migliorare, in modo da commettere il minor numero possibile di errori”.

FIRENZE, ITALIA - 8 NOVEMBRE: L'allenatore dell'ACF Fiorentina, Paolo Vanoli, reagisce durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Juventus allo stadio Artemio Franchi, l'8 novembre 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Flachi sulla Samp: dall'attualità al dolce ricordo dei derby genovesi

“È una situazione che lascia amarezza a tutti gli appassionati di calcio. La Sampdoria è una squadra amata anche fuori da Genova e dispiace vederla attraversare una crisi che dura ormai da tanti anni. Le responsabilità vanno suddivise tra tutti: dopo tre o quattro anni di difficoltà è necessario rivedere alcune situazioni e capire se ci siano persone realmente competenti o altri interessi in gioco. Gli investimenti sono positivi, ma bisogna anche saper spendere bene le risorse. Penso che D'Angelo possa essere la persona giusta: è un allenatore esperto e conosce la Serie B. Attualmente la Sampdoria sembra più compatta e aver imboccato la strada giusta, ma bisogna procedere con cautela, perché in passato, dopo due o tre risultati positivi, sono arrivate nuove sconfitte. Bisogna darle tempo e puntare a risultati importanti, perché la Sampdoria non merita di occupare una posizione così bassa in classifica”.

Nel corso della tua carriera hai avuto l'occasione di giocare tanti derby, soprattutto a Genova, ma non solo. Che cosa significa preparare e giocare partite di questo calibro?

“Sicuramente bisogna avere personalità, ma anche conoscere e capire cosa rappresenta un derby. A Genova è la partita dell'anno. Iniziavi a prepararti mentalmente da quando uscivano i calendari. La gente cominciava a parlarne anche quindici giorni prima. La gara precedente passava quasi in secondo piano, perché tutti pensavano soltanto al derby. È una sensazione bellissima, che mi manca molto. Tutto ciò che ruota attorno a queste partite è bello. Vivi l'atmosfera, vedi i tifosi allo stadio, le famiglie dividersi per sostenere le rispettive squadre. Sono situazioni che, se non le provi in prima persona, non puoi davvero capire. Se vinci, cambia anche l'andamento del campionato e si crea un entusiasmo che fa bene alla squadra e al singolo giocatore. Se poi hai anche la fortuna di segnare, diventa una sensazione bellissima, davvero indescrivibile”.

GENOVA, ITALIA - 4 OTTOBRE: I tifosi dell'UC Sampdoria mostrano il loro sostegno prima della partita di Serie A tra UC Sampdoria e FC Internazionale Milano allo stadio Luigi Ferraris, il 4 ottobre 2015 a Genova, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

I dati dicono che sei il terzo miglior marcatore della storia blucerchiata, alle spalle di due leggende come Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Che emozione si prova a condividere questo traguardo con due giocatori di così altissimo livello?

“È una grande emozione, un traguardo che ti gratifica. Io ho avuto anche alcuni problemi a livello personale. Ho smesso di giocare a 32 anni, quando ero alla Sampdoria, e avevo ancora altri due o tre anni di contratto. Sarebbe stato bello vedere fin dove sarei riuscito ad arrivare e se avrei potuto superare Gianluca. È un traguardo che ti gratifica e ti rende orgoglioso. Dietro ci sono tanti sacrifici che vengono ripagati. Penso che sia giusto così, perché noi siamo cresciuti con i miti di Vialli, Mancini, Baggio, Signori e Zola. Per noi erano degli eroi, volevamo essere come loro. Osservavamo come si vestivano, come si comportavano e tutto quello che facevano.

Credo che la nostra generazione, quella dei ragazzi nati negli anni Settanta, sia stata fortunata ad avere dei giocatori da cui poter apprendere e imparare, anche dal punto di vista educativo. Perché nello spogliatoio devono esserci delle regole. Bisogna sapere come comportarsi e come allenarsi. Loro sono stati per noi degli esempi importanti e non possiamo fare altro che ringraziarli. Mi dispiace che forse oggi ai ragazzi manchino giocatori come loro, capaci di trasmettere gli stessi insegnamenti che abbiamo ricevuto noi”.

Mancini in Nazionale e D'Aversa al Sassuolo: il pensiero di Flachi sui suoi ex compagni

“Mancini è l'uomo giusto. Il Mancio, forse, è più adatto a un contesto internazionale che a uno di club, anche se ha vinto praticamente tutto. Probabilmente, anche grazie all'esperienza maturata nel corso della sua carriera, è in grado di gestire al meglio una situazione del genere. Ha allenato grandi squadre, ha ottenuto tanti successi e tutto questo gli ha permesso di acquisire un'esperienza diversa, anche nel modo di interpretare il ruolo di allenatore. Credo sia la persona giusta. Abbiamo già visto qualche risultato e adesso aspettiamo gli impegni di questa settimana per avere un quadro più chiaro e capire quale possa essere il futuro dell'Italia. La speranza è che possa regalarci, soprattutto, delle soddisfazioni, perché negli ultimi tre Mondiali non siamo riusciti a qualificarci”.

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“Glielo auguro, perché Roby è un mio amico. D'Aversa da giocatore era un po' come è oggi da allenatore: molto aggressivo, dotato di grande personalità e senza paura di affrontare nessuna situazione. Queste caratteristiche gli permettono anche di gestire confronti importanti e di tirare fuori il carattere dei ragazzi che allena. È un allenatore che, come tutti, può attraversare qualche momento difficile o vivere stagioni meno positive. Mi sembra che ultimamente sia riuscito a mettere una pezza a una situazione complicata anche a Torino. Gli auguro davvero il meglio, perché Roby è un mio grande amico e, naturalmente, faccio il tifo per lui”.