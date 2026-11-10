Gianluca Rocchi torna a parlare dopo le polemiche che hanno accompagnato la sua uscita definitiva dall'AIA. L'ex designatore di Serie A affronta senza nascondersi il tema dell'inchiesta giudiziaria, delle critiche ricevute e della trasparenza che ha sempre dichiarato di voler garantire al sistema arbitrale, affermando senza mezze misure di "non aver mai agito in malafede". Ecco le sue dichiarazioni integrali.

"Non ho mai agito in malafede": la difesa di Rocchi

Il passaggio centrale del suo intervento al 'Social Football Summit' presso l'Allianz Stadium di Torino, riguarda proprio le contestazioni sulladel suo operato.ha infatti spiegato di essersiimmediatamente sulle ragioni di quanto accaduto, chiedendosi anche se avesse qualcosa di cui vergognarsi: "Io ho improntato la mia vita sull'aspetto della trasparenza, e mi sono chiesto subito dove avessi sbagliato e se mi dovessi vergognare si qualcosa...ma a quest'ultima domanda mi sono risposto di no". L'ex designatore ha quindiqualsiasi ipotesi di comportamento intenzionalmente scorretto: "Non ho mai fatto una cosa in malafede, ho sempre agito per cercare di arrivare alla soluzione migliore e di fare meno errori possibili", ha spiegato.

Rocchi ha ammesso, tuttavia, che alcune situazioni avrebbero potuto essere gestite diversamente, riconoscendo margini di miglioramento anche nei rapporti con alcune persone: "Ci sono cose che potevo fare meglio e altre che potevano essere fatte meglio, non solo da parte mia. Ammetto anche un pò di leggerezza in alcuni momenti, anche nella gestione di alcune persone che mi sono venute contro. Il mio obiettivo era quello di non sbagliare, ma è impossibile. Chi è stato con me negli anni sa quanto non dormissi la notte qualora avessi commesso un errore"

MILANO, ITALIA - 04 DICEMBRE: (L-C) Gianluca Rocchi, Daniele Orsato partecipa agli AIC Oscar del Calcio Awards il 4 dicembre 2023 a Milano, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images )

"L'inchiesta? Una ferita che non passerà mai" e poi le critiche ai media