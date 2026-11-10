Primo importante intoppo nell'iter per la realizzazione del nuovo Generali Stadium di Milano. A poche settimane dalla presentazione ufficiale del progetto, il Consiglio Comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno, con 22 voti favorevoli e 6 contrari, che pone un primo problema serio davanti a Inter e Milan, con una brusca frenata sul cronoprogramma. L'idea è bloccare sul nascere l'attuale procedura ambientale per richiederne una nuova, per un'attenta valutazione di impatto sanitario, che possa analizzare in anticipo i rischi legati ai cantieri, alle polveri e soprattutto alla demolizione dello stadio Meazza quando il nuovo impianto futuristico sarà completato. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>