Il brasiliano non chiude la porta a una possibile partenza a gennaio: ottimo il rapporto con José Mourinho
Australia-Brasile, un'amichevole poco amichevole: scintille tra Endrick e Souttar
Il brasiliano non trova spazio
Endrick: "Non so cosa succederà a gennaio"Endrick non chiude la porta a una possibile partenza a gennaio. L'attaccante brasiliano, atterrato in Asia per le due partite che disputerà con la maglia del Brasile contro il Giappone (nella giornata di sabato 14 novembre) e Singapore (martedì 17 novembre), si è lasciato andare a un'intervista particolarmente sincera riguardo al suo inizio di stagione con il Real Madrid. Un avvio viziato dal poco minutaggio in campo, appena 85 minuti in campionato e 54 in Champions League (dati Transfermarkt), che starebbero certamente pesando sul percorso di crescita del talento brasiliano. Di conseguenza, Endrick, accostato nel corso degli ultimi mesi a parecchie squadre, tra cui le italiane Milan e Roma, non avrebbe escluso una possibile partenza durante la finestra di gennaio (come accaduto già lo scorso anno con i sei mesi in prestito al Lione durante la seconda parte della stagione), pur riponendo tanta fiducia in José Mourinho.
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