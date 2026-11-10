Buone notizie per il Bayern Monaco e per Vincent Kompany, che nella mattinata di martedì 10 novembre è tornato al centro sportivo per la prima volta dopo il malore dello scorso 23 ottobre.

L'allenatore belga, costretto a un periodo di ricovero e successivamente a un riposo assoluto, sembra aver compiuto importanti passi avanti nel proprio recupero, tornando a lavorare nel suo ufficio dopo oltre due settimane di assenza, con la prospettiva di riprendere la guida della squadra al termine della pausa per le nazionali e tornare regolarmente a disposizione del gruppo nelle prossime settimane.

Il ritorno di Kompany dopo il malore e le indicazioni sul possibile rientro

Secondo quanto riportato dalla Bild, il tecnico belga si è presentato al centro sportivo intorno alle 10 di martedì mattina, accomodandosi nel proprio ufficio e riprendendo a lavorare al computer. Durante la mattinata ha ricevuto anche la visita del direttore sportivo Christoph Freund, con il quale si è intrattenuto per un colloquio.

🚨 Vincent Kompany, back at Bayern offices at training ground this morning.



Beautiful news as Kompany is slowly returning to action, as @kessler_philipp reports on TZ München. pic.twitter.com/r8ehAqrlcP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2026

Il malore era arrivato lo scorso 23 ottobre, quando l'allenatore si era accasciato durante una seduta di allenamento della formazione Under 23, dopo aver assistito al lavoro della seconda squadra. Trasportato in ambulanza in ospedale, era rimasto ricoverato per diversi giorni, prima che gli venisse diagnosticata un'irritazione delle meningi provocata da un'infezione virale trascurata. Una volta dimesso, gli era stato prescritto un periodo di riposo assoluto per consentirgli di recuperare completamente.

MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Vincent Kompany, allenatore dell'FC Bayern Monaco, gesticola durante la partita della terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern Monaco e Arsenal FC, disputata alla Football Arena di Monaco il 21 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Durante la sua assenza, la squadra è stata affidata al vice allenatore Aaron Danks, incaricato di guidare i bavaresi negli impegni ufficiali. Sul possibile rientro si era espresso anche Uli Hoeness, che aveva manifestato ottimismo riguardo al recupero del tecnico belga, indicando nella fine della pausa per le nazionali il momento più probabile per il suo ritorno. Tra le ipotesi c'è quindi la sfida contro il Colonia del 20 novembre, anche se il Bayern non ha ancora comunicato una data ufficiale.