Il sette volte vincitore del Super Bowl lascia il club inglese, nel quale deteneva una quota di minoranza dal 2023 e ricopriva il ruolo di presidente dell'advisory board.
Il Birmingham celebra le leggende del club con una coreografia alla Peaky Blinders
Tom Brady lascia il Birmingham
L'esperienza di Tom Brady nel calcio inglese giunge al termine con la decisione dell'ex stella della NFL di lasciare il Birmingham City, club nel quale era entrato nell'estate del 2023 diventando azionista di minoranza e presidente dell'advisory board.
Una separazione a sorpresa, arrivata mentre il Birmingham City sta vivendo una stagione da protagonista in Championship, con la società che ha voluto ringraziare pubblicamente l'ex quarterback senza tuttavia fornire spiegazioni sulle ragioni della sua partenza, destinata a segnare la fine di un'importante collaborazione avviata tre anni fa nel panorama calcistico.
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