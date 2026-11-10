Con i recenti addii dalle rispettive Nazionali di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si sta per chiudere un'era, probabilmente, irripetibile per il calcio mondiale. I due extraterrestri, dominatori assoluti dell'ultimo ventennio, lasceranno un vuoto incolmabile e difficilmente avvicinabile. C'è chi, però, come Steven Gerrard, storico capitano del Liverpool e colonna della Nazionale inglese degli anni 2000, crede che siamo di fronte alla nascita di una stella in grado di poter eguagliare e, chissà, anche superare quanto fatto dal portoghese e dall'argentino: Lamine Yamal. Sul talento del Barcellona, che ha affrontato quando allenava le giovanili dei Reds, ha lanciato un'investitura importante.

"Yamal è più avanti di Messi e CR7"

Il numero 10 del, nei primi 3 mesi di stagione, ha siglatoe ha servito i compagni in 12 occasioni, aggiungendo alle statistiche personali anche 4 reti in altrettante partite di. Un bottino da giocatore che starebbe vivendo il picco più alto della carriera, se non fosse chesia appena alla quarta stagione da professionista all'età di 19 anni. Numeri da capogiro, così come le prestazioni di settimana in settimana, che hanno spinto un fuoriclasse del calibro dia scomodare due leggende viventi.

LIVERPOOL, ENGLAND - SEPTEMBER 09: Steven Gerrard, ex giocatore del Liverpool, osserva prima della partita della Fase a Gironi della UEFA Champions League 2026/27 MD1 tra Liverpool FC e Atletico de Madrid a Anfield il 9 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

L'ex capitano del Liverpool, ospite del podcast The Overlap Daily, si è lanciato in una provocazione: "Fa sul campo delle cose che non ho mai visto fare a un giocatore di 19 anni. Ho affrontato Messi e Ronaldo quando erano giovani e penso che lui sia molto più avanti di quanto non lo fossero loro due a quell'età. Vedremo se potrà raggiungere le loro statistiche e la loro continuità, ma se si confrontano i tre a 19 anni, penso che Yamal sia più avanti".

🚨🚨 Steven GERRARD 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 estime que Lamine YAMAL 🇪🇸 est PLUS AVANCÉ QUE MESSI 🇦🇷 ET CRISTIANO RONALDO 🇵🇹 À 19 ANS 💎👇 :



🗣️ « Il fait sur un terrain des choses que je n’ai JAMAIS VU un joueur de 19 ans faire. (…)



J’ai affronté Messi et Ronaldo lorsqu’ils étaient jeunes. JE PENSE… — Actu Foot (@ActuFoot_) November 10, 2026

L'incoronazione di Stevie G

Con la partenza diverso campionati meno competitivi, lo scettro di miglior calciatore al mondo, ormai da due stagioni, viene conteso da, nonostante qualche timido inserimento di altri giocatori. Gerrard , uno che di campioni se ne intende, essendolo stato e avendo giocato con tantissimi di loro, vede qualcosa di speciale in Yamal: "Stiamo osservando qualcuno che potenzialmente raggiungerà il livello dei due che ho affrontato, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. È l'unico che direi avere quel livello., e molte altre stelle di classe mondiale,".

BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 09: Lamine Yamal del FC Barcellona festeggia aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita della Fase a Gironi MD1 della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcellona e Feyenoord al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, Spagna. (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)

Alla domanda se un giorno potrebbe decidere di provare una nuova esperienza, Gerrard ha risposto in modo secco: "Il Barcellona compete per La Liga e la Champions League ogni stagione, giocherà davanti 100.000 persone ogni settimana, sarà titolare nella Nazionale. Perché mai dovrebbe andare via?"