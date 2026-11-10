Il futuro di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United è appeso a un filo. La dirigenza biancorossa, dopo il disastroso avvio stagionale, che ha portato i Red Devils a uscire dalla Coppa di Lega venendo clamorosamente rimontati all'Old Trafford dal Brighton, e ha visto il nome del Man United comparire in zona retrocessione fino alla prossima ripresa dei campionati, starebbe attualmente valutando l'esonero di Michael Carrick. Una decisione che, qualora venisse ufficialmente finalizzata, porterebbe una ventata d'aria fresca, anche se, a giudicare dai tanti striscioni esposti in Stretford End, potrebbe non ricucire immediatamente quella profonda frattura tra tifosi e società che, al momento, sembra essere davvero insanabile. Tuttavia, in caso di addio di Carrick, ci sarebbero diverse figure pronte a subentrare in corsa sulla panchina dei Red Devils e, nelle ultime ore, sarebbe emerso con forza il nome di Mauricio Pochettino.

Carrick sotto pressione: la dirigenza valuta il cambio

La vittoria in rimonta contro lae il pareggio in rimonta contro l' Aston Villa nell'ultimo pirotecnico pomeriggio di Premier League prima della sosta per le nazionali, secondo quanto riportato dalla nota testata britannica talkSPORT, non basteranno a salvare la panchina didurante queste due settimane di pausa per i club. I risultati precedentemente citati sono soltanto la punta di un iceberg ben più grande, composto dai tanti casi mediatici che si sono susseguiti nel corso delle settimane.

Dalla vicenda Lisandro Martinez, con l'argentino apertamente schierato dalla parte del tecnico inglese, avendo puntato il dito contro la dirigenza dello United per i pochi rinforzi arrivati dal mercato (su tutti, l'Head of Football Jason Wilcox), alle critiche di Bruno Fernandes sulla mancata marcatura uomo su uomo di Carrick in occasione del match contro il Como, che gli è costata una partita in panchina contro il Bournemouth.

A un ambiente particolarmente diviso si aggiungono anche le tante critiche dei tifosi e, in particolare, le contestazioni della Stretford End, settore più caldo dell'Old Trafford, con striscioni contro la proprietà della famiglia Glazer e Ratcliffe. Un calderone di vicende che, come riportato dalla stampa britannica, potrebbe portare alla separazione tra i Red Devils e Michael Carrick, l'unico uomo che il pubblico ha sempre deciso di applaudire anche dopo una sconfitta.

🏁 The points are shared at Old Trafford after a dramatic finale. pic.twitter.com/P1HyyEVwTK — Manchester United (@ManUtd) November 8, 2026

Mauricio Pochettino in cima alla lista

È ormai da mesi che sull'Old Trafford incombono incessantemente le ombre di diversi allenatori. Nelle ultime ore, però, avrebbe preso quota il nome di. Secondo quanto riportato da talkSPORT, infatti, nella giornata di oggi dovrebbe svolgersi un vertice a Monaco tra i dirigenti del Manchester United e, sempre secondo la medesima fonte,(Head of Football) e(amministratore delegato) proporranno un cambio di allenatore. Tra i candidati, però, in cima alla lista delle preferenze ci sarebbe proprio l'attuale commissario tecnico degli

LONDRA, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Mauricio Pochettino, commissario tecnico della nazionale statunitense, viene inquadrato all'interno dello stadio durante la partita di Premier League tra Fulham e Bournemouth a Craven Cottage, il 9 maggio 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Per assicurarsi la firma di Mauricio Pochettino, lo United dovrebbe quindi pagare una clausola rescissoria che, secondo quanto rivelato da talkSPORT ed ESPN, sarebbe di 10 milioni di dollari, così da dare il via all'avventura del tecnico argentino nel nord dell'Inghilterra. È importante precisare, però, che il nome di Pochettino non sarebbe l'unico. Tra le altre figure che raccoglierebbero l'eredità di Carrick figurano anche Eddie Howe e Julian Nagelsmann.

Mauricio Pochettino a leading contender to become new Man United manager as decision on Michael Carrick's future imminenthttps://t.co/AhGfTfgQKg — talkSPORT (@talkSPORT) November 10, 2026

Insomma, la pausa internazionale offrirà alla dirigenza deidel tempo prezioso per prendere una decisione sulla guida tecnica dell'ex centrocampista inglese e, nel frattempo, valutare le migliori opzioni disponibili in caso di successione, nella speranza di allontanare i fantasmi dae iniziare finalmente a intravedere uno spiraglio di luce.