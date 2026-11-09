Non la migliore delle serate per Unai Emery. Nonostante le squadre di Manchester siano solitamente il bersaglio preferito dei Villans, nella serata dell'Old Trafford l'Aston Villa spreca per ben due volte il doppio vantaggio sui padroni di casa (sia nel primo che nel secondo tempo) e, incredibilmente, la squadra di Emery è costretta a tornare nel West Midlands, avendo sprecato due importanti punti in classifica. Un pareggio per 4-4 molto importante per i Red Devils che, dopo la clamorosa vittoria in rincorsa contro la Roma, potrebbero aver trovato nella rimonta il loro autentico marchio di fabbrica, sebbene il clima dalle parti dell'Old Trafford non resti dei migliori, come testimoniato dai tanti striscioni contro la proprietà, ben visibili in Stretford End. Sponda Villans, invece, la rete del pareggio dello United subita al 90'+6 ha lasciato l'amaro in bocca al club di Birmingham. A risentirne è stato soprattutto lo stesso Emery che, dopo la conferma del VAR sul 4-4 siglato da Dorgu, ha preso la via degli spogliatoi prima del fischio finale, spiegando successivamente le sue sensazioni nel post-partita.

Emery: "Hanno segnato al '96 minuto"

Intervistato ai microfoni di Sky Sports UK subito dopo la partita, unparticolarmente nervoso, ha affermato: "Perché ho lasciato il campo prima della fine della partita?. Se sono stato preso dall'emozione? No, non si tratta di emozioni. Hanno segnato al '96 minuto e sono stati concessi sei minuti di recupero. Pensavo che la partita fosse finita".

Continuando, il tecnico spagnolo ha spiegato: "Se ritengo che il gol di Dorgu sia ingiusto? No, per favore, ingiusto no. Ripeto, hanno segnato al minuto 96. Me ne sono andato prima perché erano 96 minuti e 30 secondi quando abbiamo ricominciato con il calcio d'inizio. È chiaro o no?!".

"More questions?" 😡



An explosive interview from Unai Emery! pic.twitter.com/KRGYP7fi3h — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 8, 2026

"Accettare di prendere due gol negli ultimi minuti è difficile"

Intervenuto in conferenza stampa post-partita,ha poi puntualizzato: "Come mi sento dopo il 4-4 contro il Manchester United , ovviamente. Accettare di prendere due gol negli ultimi minuti è difficile. Sono arrabbiato per la situazione, non con i giocatori.. Loha fatto la stessa cosa anche contro la Roma, con i tifosi che spingevano, e mettendoci il cuore".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 8 NOVEMBRE: Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, si dirige verso il tunnel prima del fischio finale durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Aston Villa FC, disputata all'Old Trafford l'8 novembre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Infine, l'allenatore dei Villains ha chiuso il suo commento sul match, dichiarando: "Negli ultimi istanti di gara, quando eravamo vicini a chiudere la partita, con Dorgu sulla sinistra, non siamo riusciti a difendere bene su di lui. L'errore di Suzuki? Zion migliorerà, adattandosi alla Premier League, ma durante questo processo abbiamo purtroppo subito un altro gol, tuttavia, Suzuki sta giocando in modo fantastico".