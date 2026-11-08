Il 7 novembre 2026 sarà una data da ricordare per Leandro Paredes. O meglio per la storia d'amore tra Paredes ed il suo Boca Juniors. L'ex Roma non ha mai nascosto il suo amore per gli Xeneizes e quando si è presentata l'occasione per tornare a vestire i colori blu-oro non solo si è assunto la grande responsabilità di indossare la fascia da capitano ma ieri è riuscito a toccare il punto più alto di questa storia che ha ancora molto da scrivere: la vittoria della Tabla general.

"Sono in debito con il mio Boca Juniors". La storia di amore tra Paredes e Xeneizes

"Sono uno di quelli che sarà per sempre in debito con il Boca

", aveva dichiarato

il 25 gennaio, giorno in cui è iniziato il cammino del Boca

contro il Deportivo Riestra, culminato

con la vittoria del campionato grazie alla rete decisiva di Enner Valencia nei minuti finali contro il Defensa y Justicia

. Dieci mesi e 32 partite dopo,

il capitano degli Xeneizes ha sollevato il suo primo titolo dal ritorno nel luglio dell'anno scorso

. Questo sabato si è concluso uno dei capitoli più belli e impegnativi della sua carriera calcistica.

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Una storia d'amore tra Paredes e il Boca Juniors iniziata trent'anni fa. Quel ragazzo che sognava di giocare in Prima Divisione sui piccoli campi da calcio di San Justo,

che pianse quando ottenne un provino al River Plate e che arrivò al Boca sei mesi dopo

,

e che ha finito per scalare la gerarchie fino a diventare un idolo del club che ha sempre amato. Anche quando lasciò la sua squadra ed il suo paese per volare in Europa, nel 2014, era certo che un giorno sarebbe tornato.

Qui il classe '94 si è trasformato: da regista a centrocampista centrale, perfezionando aspetti del suo gioco prima inediti. Fin da subito si è affermato come giocatore chiave dell'Argentina nella gestione di Lionel Scaloni, facendo parte della squadra che ha conquistato 2 Coppe America, la finalissima ed il Mondiale 2022. Tuttavia, il Boca Juniors era sempre nei suoi pensieri come lo dimostra il tatuaggio della Bombonera sul suo petto e le numerose interviste nelle quali esprimeva apertamente il suo desiderio di tornare.

Vasco Da Gama-Boca Juniors - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 RIO DE JANEIRO, BRASILE - 20 OTTOBRE: Leandro Paredes del Boca Juniors festeggia il secondo gol della sua squadra durante la semifinale di seconda tappa della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Vasco da Gama e Boca Juniors allo stadio Sao Januario il 20 ottobre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Un ritorno che si è concretizzato, come accennato, nel luglio dello scorso anno. Eppure, quella seconda avventura non è iniziata sotto i migliori auspici: la sua più lunga serie negativa di partite senza vittorie e la conseguente protesta della tifoseria. Un durissimo colpo all'orgoglio di Paredes, tifoso degli Xeneizes. Poi, l'arrivo di Rodolfo Arruabarrena ha cambiato tutto. Quest'ultimo ha visto in Paredes non un capitano ma il vero leader di cui la sua squadra necessitava e il risultato finale ne è stato il giusto premio: forse il primo di una lunga serie.