Mourinho svela il clima nello spogliatoio del Real Madrid
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José Mourinho si gode il momento del suo Real Madrid, reduce dallo 0-3 sul campo del Valencia, arrivato nella serata di ieri, che ha permesso ai Blancos di centrare l'ottavo successo consecutivo tra tutte le competizioni, confermando l'ottimo stato di forma della squadra che adesso si trova a 30 punti e al secondo posto in classifica, in attesa del Barcellona che oggi affronterà l'Atletico Madrid. Un percorso positivo che, secondo il tecnico portoghese, non deve però trasformarsi in eccessiva euforia. In conferenza stampa, lo Special One ha raccontato il clima che si respira all'interno dello spogliatoio, criticando però i giocatori per una cosa molto importante: la musica.
Il Real Madrid vince ancora: le dichiarazioni di Mourinho in conferenza stampa
Interrogato in conferenza stampa post-partita sulla striscia di vittorie e sulla serenità ritrovata dal gruppo dopo alcune difficoltà, Mourinho ha spiegato la propria filosofia: "Dico sempre ai miei giocatori che, quando si vince in una squadra come il Real Madrid, non bisogna entrare in una follia di gioia. Vincere partite al Real Madrid deve essere la normalità".
Poi la descrizione dell'ambiente vissuto quotidianamente dai giocatori, accompagnata da una simpatica precisazione: "Vedo uno spogliatoio felice, ma con musica orribile e ad alto volume". Un modo ironico per sottolineare la buona atmosfera all'interno della squadra, senza perdere di vista l'equilibrio necessario per affrontare una stagione ai massimi livelli dopo un'annata fallimentare per una squadra come il Real, che ha bisogno di vincere tutto e subito.
Il portoghese ha infine chiarito ulteriormente il concetto, lanciando anche una frecciata all'ambiente esterno: "Il messaggio è quello della normalità quando si vincono le partite. Quando perdiamo, entriamo nel vostro caos, che poi può propagarsi anche all'ambiente madridista e ai tifosi. Qui dentro, invece, siamo tranquilli".
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