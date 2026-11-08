Le dichiarazioni del giocatore prima del secondo tempo
Valencia, la bellissima sorpresa di Hugo Duro a un giovanissimo tifoso
Il calciatore del Valencia Pablo Maffeo ha voluto rendersi protagonista nel match di ieri sera in maniera particolare. La sua squadra, infatti, presso il Mestalla ha ospitato il Real Madrid in occasione della dodicesima giornata della Liga Spagnola 2026/2027. I Blancos allenati da José Mourinho hanno vinto 0-3 grazie alle reti di Federico Valverde, Arda Guler e Kylian Mbappé. Durante la prima frazione di gioco, Maffeo ha preso il cartellino giallo per aver commesso il fallo che ha portato alla punizione segnata da Valverde. Tuttavia, l'episodio per il quale si sta parlando di lui ha avuto luogo all'intervallo del match, per la precisione pochi istanti prima dell'inizio della ripresa e ha coinvolto anche il giornalista di DAZN presente al Mestalla per la partita tra Blanquinegros e Blancos.
Valencia-Real Madrid, Maffeo all'intervallo: "Non volevo fare quest'intervista"Da diversi anni, prima dell'inizio del secondo tempo un giornalista intervista un calciatore facendo un paio di domande che, solitamente, riguardano qualcosa successo durante la prima frazione di gioco e le cose da fare nella ripresa. Ieri sera, il giornalista spagnolo di DAZN doveva fare un paio di domande a Maffeo, terzino destro dei Blanquinegros. Tuttavia, il calciatore del Valencia ha voluto prima dire la sua opinione riguardante questa tipologia d'intervista. Le sue parole: "Non ho voglia di fare quest'intervista, è una m**** ed è inutile. Ci fischiano falli che non esistono. Quello sul primo gol non era fallo e l'arbitro è imparziale. Quest'intervista non serve, stiamo giocando una partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA