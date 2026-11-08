Il calciatore del Valencia Pablo Maffeo ha voluto rendersi protagonista nel match di ieri sera in maniera particolare. La sua squadra, infatti, presso il Mestalla ha ospitato il Real Madrid in occasione della dodicesima giornata della Liga Spagnola 2026/2027. I Blancos allenati da José Mourinho hanno vinto 0-3 grazie alle reti di Federico Valverde, Arda Guler e Kylian Mbappé. Durante la prima frazione di gioco, Maffeo ha preso il cartellino giallo per aver commesso il fallo che ha portato alla punizione segnata da Valverde. Tuttavia, l'episodio per il quale si sta parlando di lui ha avuto luogo all'intervallo del match, per la precisione pochi istanti prima dell'inizio della ripresa e ha coinvolto anche il giornalista di DAZN presente al Mestalla per la partita tra Blanquinegros e Blancos.

Valencia-Real Madrid, Maffeo all'intervallo: "Non volevo fare quest'intervista"

👏🎙️ Finally a player is calling the half-time interviews what they are; 𝗦𝗛*𝗧.



Valencia defender Pablo Maffeo against Real Madrid:



😡🗣️ Maffeo: "I don't feel like doing this interview at all. It's 𝗦𝗛*𝗧. This interview is pointless. They're calling fouls on us that aren't… pic.twitter.com/n3YI5IXSeu — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 8, 2026

Da diversi anni, prima dell'inizio del secondo tempo un giornalista intervista un calciatore facendo un paio di domande che, solitamente, riguardano qualcosa successo durante la prima frazione di gioco e le cose da fare nella ripresa. Ieri sera, il giornalista spagnolo di DAZN doveva fare un paio di domande a Maffeo, terzino destro dei Blanquinegros. Tuttavia, il calciatore del Valencia ha voluto prima dire la sua opinione riguardante questa tipologia d'intervista. Le sue: "Non ho voglia di fare quest'intervista, è una m**** ed è inutile. Ci fischiano falli che non esistono. Quello sul primo gol non era fallo e l'arbitro è imparziale. Quest'intervista non serve, stiamo giocando una partita".Dopo queste forti dichiarazioni, il giocatore del Valencia ha chiestoal giornalista presente allo stadio e ha risposto alle sue domande. Un simile precedente ha avuto luogo durante la quinta giornata di campionato allo Stadio Ramos Sanchez-Pizjuan. In quell'oocasione, l'allenatore delstava dando delleai suoi giocatori durante un cooling break quando ha visto undi DAZN vicino alla propria panchina e ciò gli ha dato particolarmente fastidio. In Spagna, però, ci sono delleche riguardano ie le interviste flash come quella di Maffeo rientrano tra le