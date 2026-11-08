Valencia-Real Madrid è terminata 0-3 e i Blancos si sono issati in vetta alla classifica in attesa di Atletico-Barcellona in programma questa sera. Al netto della rotondità del risultato maturato, al Mestalla non sono mancate polemiche arbitrali. La stampa spagnola riporta perfino di scontri avvenuti con ufficiali che avrebbero provato a raffreddare gli animi.

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Valencia-Real ad alta tensione: cos'è successo al Mestalla?

Lasi è alzata tanto in campo, quanto fuori dal rettangolo di gioco. Soprattutto dopo esser rientrati negli spogliatoi, diversi calciatori hanno espletato tutto il loro disappunto, riversandolo sull'arbitro. In particolare, ai microfoni di DAZN si è avvicinato il calciatore del Valencia, lamentando la direzione del signor Maeso. Inoltre, lo stesso direttore sportivo dei bianconeriavrebbe avuto qualcosa da dire nei riguardi dell'assistente arbitrale.

MARCA riporta di scontri avvenuti tra protagonisti, a partire da Jude Bellingham. L'ex centrocampista del Borussia Dortmund avrebbe tentato di allontanare lo stesso ds del Valencia dal direttore di gara. Quindi, si sono susseguiti spintoni e scaramucce. Tre guardie della sicurezza sono intervenute per placare gli scontri e distendere gli animi in campo, ma, sempre in base a quanto riporta la stampa spagnola, proprio uno di loro avrebbe ricevuto un colpo da Antonio Rudiger. Alcuni giornalisti hanno confermato che lo stesso Bellingham avrebbe emulato il compagno di squadra ex Roma e Chelsea, ma MARCA smentisce.

VALENCIA, SPAGNA - 7 NOVEMBRE: Jose Luis Gaya del Valencia CF reagisce dopo essere stato espulso con un cartellino rosso a seguito di un intervento su Kylian Mbappe del Real Madrid (coperto) durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e Real Madrid allo Stadio di Mestalla il 7 novembre 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Gli ufficiali della sicurezza avrebbero detto all'arbitro dell'aggressione subita, con tanto di video a testimonianza dell'accaduto. Nel referto arbitrale, però, del video non c'è traccia mentre trovano spazio le dichiarazioni del Valencia rivolte al proprio assistente. La versione di Cadena COPE è meno dettagliata in merito ai fatti di ieri sera, pur confermando che Bellingham e Rudiger sarebbero stati gli animi più accessi del Real Madrid. Possibile anche siano stati coinvolti membri dello staff tecnico valenciano.