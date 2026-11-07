Il Barcellona di Flick è pronto a giocare l'ultima partita prima della sosta delle nazionali. La gara è di quelle dal tasso di difficoltà notevole, avendo come avversario un Atletico Madrid voglioso di proseguire il proprio splendido inizio di stagione. Entrambe le squadre sono in lotta per il primato in classifica, assieme al Real Madrid impegnato a Valencia. Nessuna delle due vuole far scappare l'altra. L'appuntamento con il match è fissato a domani sera, ore 21:00, all'Estadio Metropolitano.

Barcellona, Flick presenta l'Atletico: "Tutte sono importanti, ma questa..."

Alla vigilia della sfida con i Colchoneros, Hansi Flick ha toccato diversi tasti, provando a caricare ulteriormente i propri calciatori, già consci del valore della partita. "", ha esordito l'allenatore, "Ci sono tre o quattro squadre davvero forti nel nostro campionato e le distanze nella classifica sono marginali. Naturalmente,". In merito alla preparazione alla partita: "Faremo il nostro meglio, consapevoli che in stagione c'è ancora tanto da fare".

SIVIGLIA, SPAGNA - 17 OTTOBRE: Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, saluta i tifosi prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e FC Barcelona allo Stadio La Cartuja il 17 ottobre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

L'obiettivo, neanche a dirlo, è quello di tornare a Barcellona con l'intera posta in palio: "Andremo lì con l'obiettivo di vincere, pur con la consapevolezza che affronteremo una grandissima squadra, con un bravissimo tecnico. La gara sarà difficile". A proposito delle scelte possibili a centrocampo, Flick si è espresso nei seguenti termini: "Frenkie (De Jong ndr) può agire in posizioni differenze, ma tra loro (con Bernal ndr) ci sono somiglianze".

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È naturale chiedere se l'olandese possa partire titolare, ma l'ex Bayern Monaco ha ammesso di non aver ancora preso alcuna decisione in merito. "Parleremo oggi o domani della formazione titolare". Sulla gestione dell'infortunio di: "Si può sempre fare meglio, ma penso che avendo parlato con lui questa sia stata la soluzione.".