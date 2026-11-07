L'estremo difensore tedesco continua a infrangere record su record: questa volta, è arrivato un premio per la sua anzianità
Bayern Monaco, Olise sfida Musiala in allenamento tra dribbling e trick
Il Bayern Monaco sta vivendo un buon periodo in campo, nonostante il brutto avvenimento capitato al tecnico Kompany. Infatti, nonostante il malore avuto dall'allenatore belga, il club ha continuato a fare ciò che sa fare meglio: vincere. I bavaresi non hanno ancora perso in ambito europeo e tantomeno in Germania, dove comandano la classifica con 21 punti, a pari con il Borussia Dortmund. Il Bayern Monaco è rimasto la solita macchina da gol, l'unico capace di tenere testa al Barcellona di Hansi Flick: 29 reti in 9 partite, di cui 6 dal fantasista Michael Olise e "solo" 4 dal nuovo Pallone d'Oro Harry Kane.
Neuer è il giocatore più anziano di sempre del Bayern MonacoI bavaresi hanno conquistato i 3 punti sul campo del Mainz grazie alle reti di Joshua Kimmich e soprattutto del giovane gioiello Lennart Karl, entrambe giunte su assist di Harry Kane. Tuttavia, il match è passato alla storia per un altro giocatore: l'estremo difensore Manuel Neuer. Il numero 1 del Bayern Monaco è uno dei migliori portieri della storia di questo sport, capace di vincere tutto quello che era possibile vincere individualmente e collettivamente. Dopo aver giocato per le giovanili dello Schalke 04 e 6 anni per lo stesso club, dal 2011, Neuer è passato ai bavaresi e non ha più cambiato maglia.
Titolare nella vittoria di oggi, a 40 anni e 225 giorni, Neuer è diventato ufficialmente il giocatore più anziano della storia del club in Bundesliga. Inoltre, è anche diventato il terzo portiere più anziano della storia del campionato tedesco, dietro solo a Uli Stein (42 anni e 170 giorni) e Toni Schumacher (42 anni e 73 giorni). Tuttavia, il giorno memorabile è stato rovinato, come è spesso accaduto recentemente, da un infortunio. Il problema fisico sarebbe da ricondursi alla zona vicino alla tibia; una problematica tale da far uscire il numero 1 dal campo a fine primo tempo.
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