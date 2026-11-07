Il Bayern Monaco sta vivendo un buon periodo in campo, nonostante il brutto avvenimento capitato al tecnico Kompany. Infatti, nonostante il malore avuto dall'allenatore belga, il club ha continuato a fare ciò che sa fare meglio: vincere. I bavaresi non hanno ancora perso in ambito europeo e tantomeno in Germania, dove comandano la classifica con 21 punti, a pari con il Borussia Dortmund. Il Bayern Monaco è rimasto la solita macchina da gol, l'unico capace di tenere testa al Barcellona di Hansi Flick: 29 reti in 9 partite, di cui 6 dal fantasista Michael Olise e "solo" 4 dal nuovo Pallone d'Oro Harry Kane.

El horror de Manuel Neuer.



Todavía no se sabe qué quiso hacer cuando salió. Salió a cualquier lado y lo salvó el VAR del empate de Lee.



Sin embargo, se volvió a resentir de su lesión en el pie y tuvo que dejarle su lugar a Jonas Urbig.



Es momento de que Urbig empiece a ser el… pic.twitter.com/SxmZAyvlEh — José I. Araoz (@Gazpachen) November 7, 2026

Neuer è il giocatore più anziano di sempre del Bayern Monaco

Nelle ultime settimane c'è stata una sola frenata importante. Infatti, il 31 ottobre i bavaresi non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 nel Der Klassiker. Nella giornata di oggi era fondamentale conquistare i 3 punti per non perdere la vetta della Bundesliga. Perciò, Aaron Danks (vice di Kompany) ha deciso di affidare le chiavi della porta al capitano, capace di raggiungere un nuovo record col Bayern Monaco.I bavaresi hanno conquistato i 3 punti sul campo del Mainz grazie alle reti di Joshua Kimmich e soprattutto del giovane gioiello, entrambe giunte su assist di Harry Kane. Tuttavia, il match è passato alla storia per un altro giocatore: l'estremo difensore Manuel Neuer. Il numero 1 del Bayern Monaco è uno dei migliori portieri della storia di questo sport, capace di vincere tutto quello che era possibile vincere individualmente e collettivamente. Dopo aver giocato per le giovanili dello Schalke 04 e 6 anni per lo stesso club, dal, Neuer è passato ai bavaresi e non ha più cambiato maglia.

MADRID, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: Manuel Neuer, del FC Bayern München, osserva il campo prima della partita della 4ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Atlético de Madrid e FC Bayern München, disputata all'Estadio Metropolitano il 3 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Titolare nella vittoria di oggi, a 40 anni e 225 giorni, Neuer è diventato ufficialmente il giocatore più anziano della storia del club in Bundesliga. Inoltre, è anche diventato il terzo portiere più anziano della storia del campionato tedesco, dietro solo a Uli Stein (42 anni e 170 giorni) e Toni Schumacher (42 anni e 73 giorni). Tuttavia, il giorno memorabile è stato rovinato, come è spesso accaduto recentemente, da un infortunio. Il problema fisico sarebbe da ricondursi alla zona vicino alla tibia; una problematica tale da far uscire il numero 1 dal campo a fine primo tempo.