Il tecnico belga è sulla strada del pieno recupero dopo il malore dello scorso 23 ottobre. Nessuna data certa per il ritorno, ma dopo la pausa nazionale potrebbe tornare
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Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di Vincent Kompany. L'allenatore del Bayern Monaco, costretto a fermarsi dopo il malore accusato il 23 ottobre durante un allenamento, sta proseguendo il percorso di recupero e sembra avvicinarsi alla completa guarigione. A fare il punto della situazione è stato Aaron Danks, suo vice, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Bundesliga contro il Mainz con parole che lasciano spazio all'ottimismo.
Kompany, quando può tornare in panchina?Danks ha raccontato di diverse conversazioni telefoniche con il tecnico belga negli ultimi giorni, sottolineando i segnali positivi ricevuti: Kompany appare sereno e in costante miglioramento, tanto da essere considerato sulla strada verso il pieno recupero.
Nonostante le buone notizie, al momento non esiste ancora una data precisa per il ritorno dell'allenatore alla guida del Bayern Monaco, la priorità resta quella di permettere all'allenatore i recuperare completamente, senza accelerare i tempi. In questo senso, la prossima pausa per le nazionali potrebbe rappresentare un momento importante per valutare ulteriormente la situazione e capire quando il tecnico sarà pronto a riprendere il proprio lavoro a pieno regime.
Il belga era stato ricoverato dopo il malore accusato al centro sportivo del Bayern, con gli accertamenti medici che avevano evidenziato un'irritazione meningea. Dopo cinque giorni di ospedale, il tecnico era stato dimesso il 28 ottobre, proseguendo la convalescenza a casa.
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Il Bayern, dunque, continua il proprio percorso in attesa del ritorno del suo allenatore. Le ultime indicazioni sono incoraggianti, ma la parola definitiva spetterà ai tempi del recupero di Kompany.
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