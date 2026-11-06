Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di Vincent Kompany. L'allenatore del Bayern Monaco, costretto a fermarsi dopo il malore accusato il 23 ottobre durante un allenamento, sta proseguendo il percorso di recupero e sembra avvicinarsi alla completa guarigione. A fare il punto della situazione è stato Aaron Danks, suo vice, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Bundesliga contro il Mainz con parole che lasciano spazio all'ottimismo.

Kompany, quando può tornare in panchina?

Danks ha raccontato di diverse conversazioni telefoniche con il tecnico belga negli ultimi giorni, sottolineando i segnali positivi ricevuti:, tanto da essere considerato sulla strada verso il pieno recupero.

Nonostante le buone notizie, al momento non esiste ancora una data precisa per il ritorno dell'allenatore alla guida del Bayern Monaco, la priorità resta quella di permettere all'allenatore i recuperare completamente, senza accelerare i tempi. In questo senso, la prossima pausa per le nazionali potrebbe rappresentare un momento importante per valutare ulteriormente la situazione e capire quando il tecnico sarà pronto a riprendere il proprio lavoro a pieno regime.

MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Vincent Kompany, allenatore dell'FC Bayern Monaco, interagisce con Alphonso Davies e Harry Kane durante la partita della 3ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC, disputata il 21 ottobre 2026 alla Football Arena di Monaco, in Germania. (Foto di Leonhard Simon/Getty Images)

Il belga era stato ricoverato dopo il malore accusato al centro sportivo del Bayern, con gli accertamenti medici che avevano evidenziato un'irritazione meningea. Dopo cinque giorni di ospedale, il tecnico era stato dimesso il 28 ottobre, proseguendo la convalescenza a casa.

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Nel frattempo è Aaron Danks a guidare la squadra bavarese e sarà nuovamente in panchina nella trasferta contro il Mainz, per il quinto impegno del Bayern Monaco senza il proprio allenatore., con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sfide disputate, tra cui il 2-0 sul campo dell'Atletico Madrid nell'ultimo incontro in Champions League. Danks ha ammesso che questa esperienza è arrivata in circostanze particolari:

Il Bayern, dunque, continua il proprio percorso in attesa del ritorno del suo allenatore. Le ultime indicazioni sono incoraggianti, ma la parola definitiva spetterà ai tempi del recupero di Kompany.