Nella serata di ieri sono arrivate notizie rassicuranti sulle condizioni di Vincent Kompany, ricoverato negli scorsi giorni in seguito ad un malore durante l'allenamento del Bayern Monaco. Gli accertamenti avrebbero infatti individuato la causa del collasso e aperto una nuova fase del recupero, ma nel frattempo il tecnico belga è stato dimesso dall'ospedale, in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito: a confermarlo è stato direttamente il direigente del club bavarese, Max Eberl, che ha rassicurato sulle condizioni dell'allenatore.

Max Eberl: "Considerate le circostanze, Kompany sta già molto bene, e sulla diagnosi..."

è statodall'ospedale nella giornata di ieri, dopo diversi giorni di ricovero, e a comunicare la notizia è statodirettore sportivo del Bayern, intervenuto ai microfoni dell'emittente tedesca 'ARD' prima della sfida di Coppa tedesca contro il Magdeburgo: "Oggi è stato dimesso dall'ospedale, il che è un'ottima notizia per tutti noi. Non sta benissimo, ma considerate le circostanze sta molto bene", ha rassicurato il dirigente, esprimendo sollievo per ledel tecnico. Nelle stesse dichiarazioni, Eberl ha anche aggiuntoimportanti su quello che pare abbia manifestato il malore, spiegando: "Abbiamo scoperto di cosa tratta, èche ha provocato il collasso venerdì scorso", ha spiegato. Il recupero di Kompany, ora, proseguirà a casa, dove dovrà stare aattraverso una terapia farmacologica.

MONACO, GERMANIA - 15 AGOSTO: Vincent Kompany, capo allenatore dell'FC Bayern München guarda prima della partita di Coppa Telekom tra FC Bayern München e RB Leipzig all'Allianz Arena il 15 agosto 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Kompany e il malore in allenamento: cosa era successo

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La vicenda risale a quasi una settimana fa, lo scorso venerdì, quandosi è sentito male mentre assistevadella seconda squadra del Bayern Monaco, in seguito al quale è stato immediatamentee trasportato in ospedale per accertamenti approfonditi, portando poi lo stesso club a confermarne ilattraverso un comunicato ufficiale, spiegando che il tecnico sarebbe rimasto sotto osservazione medica. Nei giorni precedenti al collasso, stando a quanto riportato dai vari media, Kompany aveva già accusato unpersistente, ma nonostante le difficoltà scelse di essere in panchina per la sfida di Champions League contro l', terminata 2-2 lo scorso 21 ottobre.Dopo il ricovero, il direttore bavareseaveva invitato alla, parlando di settimane e non di giorni per il recupero. Le dimissioni dall'ospedale rappresentano quindi un passo importante, ma ora inizia una nuova fase per, probabilmente costretto a rimaneredal fischietto per un altro pò di tempo.