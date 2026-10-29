Dopo cinque giorni di ricovero, Vincent Kompany torna a casa per proseguire le cure: il direttore sportivo del Bayern chiarisce la causa del malore
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Nella serata di ieri sono arrivate notizie rassicuranti sulle condizioni di Vincent Kompany, ricoverato negli scorsi giorni in seguito ad un malore durante l'allenamento del Bayern Monaco. Gli accertamenti avrebbero infatti individuato la causa del collasso e aperto una nuova fase del recupero, ma nel frattempo il tecnico belga è stato dimesso dall'ospedale, in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito: a confermarlo è stato direttamente il direigente del club bavarese, Max Eberl, che ha rassicurato sulle condizioni dell'allenatore.
Max Eberl: "Considerate le circostanze, Kompany sta già molto bene, e sulla diagnosi..."Vincent Kompany è stato dimesso dall'ospedale nella giornata di ieri, dopo diversi giorni di ricovero, e a comunicare la notizia è stato Max Eberl, direttore sportivo del Bayern, intervenuto ai microfoni dell'emittente tedesca 'ARD' prima della sfida di Coppa tedesca contro il Magdeburgo: "Oggi è stato dimesso dall'ospedale, il che è un'ottima notizia per tutti noi. Non sta benissimo, ma considerate le circostanze sta molto bene", ha rassicurato il dirigente, esprimendo sollievo per le condizioni del tecnico. Nelle stesse dichiarazioni, Eberl ha anche aggiunto dettagli importanti su quello che pare abbia manifestato il malore, spiegando: "Abbiamo scoperto di cosa tratta, è un'irritazione delle meningi che ha provocato il collasso venerdì scorso", ha spiegato. Il recupero di Kompany, ora, proseguirà a casa, dove dovrà stare a riposo attraverso una terapia farmacologica.
Kompany e il malore in allenamento: cosa era successoLa vicenda risale a quasi una settimana fa, lo scorso venerdì, quando Kompany si è sentito male mentre assisteva all'allenamento della seconda squadra del Bayern Monaco, in seguito al quale è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti approfonditi, portando poi lo stesso club a confermarne il ricovero attraverso un comunicato ufficiale, spiegando che il tecnico sarebbe rimasto sotto osservazione medica. Nei giorni precedenti al collasso, stando a quanto riportato dai vari media, Kompany aveva già accusato un virus persistente, ma nonostante le difficoltà scelse di essere in panchina per la sfida di Champions League contro l'Arsenal, terminata 2-2 lo scorso 21 ottobre.
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