Lasciare la nazionale a 27 anni, quando si è ancora nel pieno della propria carriera, per dedicare più tempo alla famiglia e alla vita privata. Questa è la scelta di Ismaila Jakobs, difensore del Galatasaray, che ha annunciato la fine della sua avventura con il Senegal attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Una decisione che segna una svolta importante nel percorso del difensore, pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera lontano dagli impegni con la nazionale. A colpire, oltre l'età del giocatore, sono soprattutto le motivazioni alla base dell'addio.

La gratitudine di Jakobs verso il Senegal e le motivazioni dell'addio

Caricamento post Instagram...

Ismaila Jakobs non parla di una rottura con il Senegal, né rinnega il percorso vissuto con la maglia dei Lions de la Teranga,. Ora, però, sente la necessità di cambiare le proprie priorità. Nel suo messaggio, il calciatore spiega chiaramente le ragioni della decisione: "Oggi è il momento di aprire un nuovo capitolo. Desidero concentrarmi sulla mia carriera nel club e dedicare più tempo prezioso a me stesso e alla mia famiglia".Parole che mettono al centro un aspetto spesso sacrificato nella vita dei calciatori professionisti. Gli impegni con le nazionali comportano viaggi, ritiri, partite e periodi lontani da casa, con un calendario fitto che si aggiunge a quello già intenso delle competizioni per club. Per Jakobs, nonostante la sua breve carriera internazionale e i soli 27 anni, è quindi il momento di ridistribuire le proprie energie e riservare maggiore spazio alla sfera privata. Il difensore accompagna la decisione con una riflessione sul valore del tempo: "", una frase che riassume il senso della sua scelta e suggerisce quanto la dimensione familiare abbia pesato nella decisione di chiudere anticipatamente il capitolo nazionale.

AL KHOR, QATAR - 4 DICEMBRE: Ismail Jakobs, del Senegal, reagisce dopo una sostituzione durante la partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Inghilterra e Senegal, disputata all'Al Bayt Stadium il 4 dicembre 2022 ad Al Khor, in Qatar. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Nonostante la scelta di lasciare la nazionale, il legame con il Senegal rimane centrale nelle parole del giocatore. Jakobs ricorda l'accoglienza ricevuta dal Paese, dai tifosi e dai compagni, sottolineando come, pur cresciuto in Germania, abbia trovato nella selezione senegalese un ambiente capace di farlo sentire a casa. "Sono arrivato in nazionale da ragazzo e me ne vado da uomo. Il mio legame con questo Paese non finirà mai, spero di restituire tutto quello che mi ha dato il Senegal in futuro, anche fuori dai campi da calcio", scrive il difensore, ripercorrendo un'esperienza fatta di amicizie, ricordi, momenti che resteranno per sempre nella sua memoria e raccontando la voglia di restituire al suo Paese tutto il bene che ha ricevuto.

Il suo messaggio si chiude con un ringraziamento al Senegal e con la promessa che il legame con il Paese non si interromperà insieme alla carriera internazionale. A 27 anni, Ismaila Jakobs sceglie così una strada meno convenzionale: chiudere in anticipo l'esperienza con la nazionale per concentrarsi sul club e sui propri affetti. Una decisione personale che racconta come, anche nel calcio professionistico, il successo non si misuri soltanto attraverso le presenze, i trofei e le competizioni disputate, ma anche attraverso la possibilità di trovare il giusto equilibrio tra campo e vita.