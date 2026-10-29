Il difensore annuncia l'addio alla selezione senegalese dopo pochi anni di esperienza internazionale con la volontà di avere più tempo per il club e la famiglia
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Lasciare la nazionale a 27 anni, quando si è ancora nel pieno della propria carriera, per dedicare più tempo alla famiglia e alla vita privata. Questa è la scelta di Ismaila Jakobs, difensore del Galatasaray, che ha annunciato la fine della sua avventura con il Senegal attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Una decisione che segna una svolta importante nel percorso del difensore, pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera lontano dagli impegni con la nazionale. A colpire, oltre l'età del giocatore, sono soprattutto le motivazioni alla base dell'addio.
La gratitudine di Jakobs verso il Senegal e le motivazioni dell'addioIsmaila Jakobs non parla di una rottura con il Senegal, né rinnega il percorso vissuto con la maglia dei Lions de la Teranga, le sue parole sono piene di riconoscenza per un'esperienza che gli ha permesso di realizzare sogni personali e familiari. Ora, però, sente la necessità di cambiare le proprie priorità. Nel suo messaggio, il calciatore spiega chiaramente le ragioni della decisione: "Oggi è il momento di aprire un nuovo capitolo. Desidero concentrarmi sulla mia carriera nel club e dedicare più tempo prezioso a me stesso e alla mia famiglia".
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Nonostante la scelta di lasciare la nazionale, il legame con il Senegal rimane centrale nelle parole del giocatore. Jakobs ricorda l'accoglienza ricevuta dal Paese, dai tifosi e dai compagni, sottolineando come, pur cresciuto in Germania, abbia trovato nella selezione senegalese un ambiente capace di farlo sentire a casa. "Sono arrivato in nazionale da ragazzo e me ne vado da uomo. Il mio legame con questo Paese non finirà mai, spero di restituire tutto quello che mi ha dato il Senegal in futuro, anche fuori dai campi da calcio", scrive il difensore, ripercorrendo un'esperienza fatta di amicizie, ricordi, momenti che resteranno per sempre nella sua memoria e raccontando la voglia di restituire al suo Paese tutto il bene che ha ricevuto.
Il suo messaggio si chiude con un ringraziamento al Senegal e con la promessa che il legame con il Paese non si interromperà insieme alla carriera internazionale. A 27 anni, Ismaila Jakobs sceglie così una strada meno convenzionale: chiudere in anticipo l'esperienza con la nazionale per concentrarsi sul club e sui propri affetti. Una decisione personale che racconta come, anche nel calcio professionistico, il successo non si misuri soltanto attraverso le presenze, i trofei e le competizioni disputate, ma anche attraverso la possibilità di trovare il giusto equilibrio tra campo e vita.
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