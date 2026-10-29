Ultimo piano e racchette: la pallina non cade nel Padel da quarantena giocato fra una finestra e l'altra

Dal calcio professionistico al padel, con la stessa voglia di competere e raggiungere nuovi traguardi. Moritz Leitner ha intrapreso una seconda carriera sportiva dopo aver lasciato il calcio nel 2022, quando ha concluso la sua ultima esperienza con il Zurigo. A 33 anni, l'ex centrocampista del Borussia Dortmund ha trovato una nuova sfida nel padel e sta lavorando per trasformare la passione in un'opportunità professionale, ancora una volta.

Per lui non si tratta più di un passatempo ormai, infatti si allena quotidianamente, studia gli avversari e prepara i tornei con un approccio che ricorda quello dei suoi anni da calciatore. Il suo obiettivo è ambizioso: arrivare a competere nei tornei internazionali organizzati dalla Federazione internazionale di padel (FIP).

Moritz Leitner: dal Borussia Dortmund al padel

Il nome di Moritz Leitner è legato soprattutto al Borussia Dortmund, con cui ha vissuto la fase più importante di tutta la sua carriera. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Monaco 1860, il centrocampista si è trasferito al BVB nel 2011, entrando a far parte di una squadra che, sotto la guida di Jurgen Klopp, dominava il calcio tedesco.

DORTMUND, GERMANIA - 21 APRILE: Mats Hummels (a destra) del Dortmund festeggia con i compagni di squadra Moritz Leitner (a sinistra) e Mario Götze (al centro) dopo la vittoria della partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach al Signal Iduna Park il 21 aprile 2012 a Dortmund, Germania. (Foto di Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

Con il Dortmund ha accumulato in totale 67 partite tra tutte le competizioni, e ha conquistato Bundesliga e Coppa di Germania nella stagione 2011-2012, vivendo anche l'esperienza della finale di Champions League dell'anno successivo, persa contro i rivali del Bayern Monaco dopo un cammino incredibile. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la maglia della Lazio, anche se solo per due partite di Serie A.

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Dopo l'esperienza in Svizzera, conclusa nel 2022, Leitner ha deciso di chiudere con il calcio professionistico ma la voglia di competere, però, non è mai scomparsa. Quest'anno ha iniziato a dedicarsi seriamente al padel, sport che unisce elementi del tennis e dello squash e che negli ultimi anni ha conquistato sempre più appassionati, compresi numerosi ex calciatori.

Leitner è salito ulteriormente nella classifica tedesca di padel, diventando il numero 32 in Germania e dimostrando che ormai non si tratta più di semplice passione o passatempo. In un'intervista al BILD, l'ex centrocampista ha raccontato tutto il suo entusiasmo per la nuova disciplina: "Non credo ci sia un appassionato di padel più folle di me, per atteggiamento e passione verso questo sport. È vero, vengo dal calcio e non ho le stesse basi tennistiche della maggior parte degli altri giocatori, ma do davvero tutto me stesso e mi impegno al massimo ogni giorno. Voglio diventare un professionista del padel e arrivare il più lontano possibile insieme alla mia squadra".