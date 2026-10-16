L'attuale centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale spagnola, con cui si è laureato in estate campione del mondo, ha raccontato con una lettera a The Players Tribune il giorno in cui ha pensato di morire. Mikel Merino giocava per il Borussia Dortmund, era un giovane in rampa di lancio e, a circa un'ora dalla sfida di Champions contro il Monaco, l'autobus che trasportava i calciatori tedeschi venne colpito da tre ordigni esplosivi, posizionati vicino delle siepi.

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Il ricordo di Merino

L'attentato fu compiuto dache, durante il processo in cui venne condannato a 14 anni di carcere, ammise che avrebbe voluto far abbassare il prezzo delle azioni delper gudagnarci. Merino ha voluto ripercorrere quei momenti che lo hanno segnato profondamente: "Sicuramente molti giovani non credono che sia successo, o quanto sia stato grave, ma ci ha segnati tutti.. Mi sono voltato e ho visto sangue a terra, fumo e urla".

A farne le spese fisicamente fu Marc Bartra, difensore spagnolo ex Barcellona e oggi al Betis. Venne colpito al polso nella colluttazione: "Ricordo di essere stato in ospedale quella stessa notte, ad aspettare Marc Bartra, che aveva il polso rotto. Il giorno dopo, qualcuno mi ha detto che un enorme pezzo di scheggia (gli ordigni contenevano chiodi di metallo, ndr) era stato conficcato nel poggiatesta del sedile accanto a quello di Bartra".

DORTMUND, GERMANY – NOVEMBER 27: L'imputato Sergej W. (a destra) è scortato da ufficiali giudiziari durante il suo processo per tentato omicidio presso il tribunale distrettuale il 27 novembre 2018 a Dortmund, in Germania. Sergej W. è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio per aver fatto esplodere tre bombe artigianali vicino al pullman della squadra del BVB Dortmund e al loro entourage mentre si recavano alla partita di UEFA Champions League contro il Monaco l'11 aprile 2017, nel tentativo di provocare un calo delle azioni del club di calcio, su cui aveva scommesso. Il 29enne è stato condannato a 14 anni di prigione. (Photo by Friedman Vogel – Pool/Getty Images)

Vivo per miracolo

Figlio d'arte, suo papàera un calciatore professionista che ha militato al, si è definito "fortunato a essere vivo" perché, quel pomeriggio, non ha occupato il suo solito posto vicino a: "Quel giorno, quel posto era vuoto... Sentivo le gambe rigide, e dato che i sedili davanti potevano reclinarsi, rimasi lì seduto; Forse questo mi ha salvato la vita. Quindi sì,". Grazie ai finestrini del bus rinforzati non ci sono state vittime o danni gravi a persone, ma soltanto dei feriti lievi, fra cui un poliziotto in servizio.