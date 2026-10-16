La grande vittoria esterna del Milan a Salisburgo porta un nome e un cognome: Alphadjo Cisse. Il talentuosissimo esterno classe 2006, cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona e individuato dal Catanzaro, ha stupito la Red Bull Arena con una prestazione di alta scuola, diventando il più giovane italiano a segnare una tripletta nelle competizioni europee a 19 ani e 358 giorni.

🚨🎙️😭 Fabio Capello with some very direct advice for Cisse after his HAT-TRICK: “DON’T pick up this habit. When you had the ball you played it BACKWARDS when you could have played FORWARD.”



“DON’T pick up that habit. In your first games for Milan, you played forward go back to… — Milan Wire (@MilanWireX) October 15, 2026

Un gioiello voluto

Il giovane italiano, pescato dalla dirigenza rossonera lo scorso gennaio e lasciato fino al termine della passata stagione al, è stato prima valutato nel corso della tournée asiatica e, quando il suo destino sembrava ormai segnato, con il prestito alo al, le due contendenti,ha fatto valere le proprie ragioni, trattenendolo in prima squadra con una frase tutt'altro che banale, detta in conferenza stampa ad agosto: "".

La fiducia del tecnico portoghese si è trasferita in campo, dove Cisse è partito titolare nelle prime due partite stagionali, trovando la rete all'esordio assoluto con il Milan sul campo del Torino, la squadra in cui poteva essere girato qualche giorno prima come ironia della sorte. Poi, la gemma all'Allianz Stadium contro la Juventus, con cui ha rischiato di portare via i tre punti, prima del pareggio in extremis di Gatti. Infine, la tripletta da centravanti vero, cosa che sulla carta non è (ancora), lo ha portato da solo in vetta alla classifica cannonieri del Milan stagionale, superando Rabiot (fermo a quota 3).

SALZBURG, AUSTRIA - OCTOBER 15: Alphadjo Cisse del AC Milan festeggia dopo aver segnato il gol durante la partita della Fase a Gironi MD2 della UEFA Europa League 2026/27 tra FC Salzburg e AC Milan allo Stadion Salzburg il 15 ottobre 2026 a Salisburgo, Austria. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Record, classifiche e tirata d'orecchie

La marcatura triplice lo ha posizionato al primo posto nella classifica marcatori diin coabitazione con, attaccante del. Inoltre, un calciatore rossonero non portava un pallone a casa, in una competizione europea, dal 2002. L'ultimo fuin una gara dicontro il, terminata, anche in quell'occasione, 4-0.

SALZBURG, AUSTRIA - OCTOBER 15: Alphadjo Cisse del AC Milan festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il gol durante la partita della fase a gironi MD2 della UEFA Europa League 2026/27 tra FC Salzburg e AC Milan allo Stadion Salzburg il 15 ottobre 2026 a Salisburgo, Austria. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Al triplice fischio, il 20enne della Nazionale Under 21, che con il suo gol in Armenia è stato decisivo per il primato del girone, ha ricevuto una critica costruttiva da Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport. L'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma ha sottolineato, oltre alla visibile bravura del ragazzo, il fatto che abbia passato in più occasioni la palla indietro, nonostante ci fosse lo spazio per giocarla in avanti e creare un'occasione potenzialmente pericolosa. Cisse ha risposto: "Va bene, lo prenderò come consiglio", simbolo della sua umiltà.