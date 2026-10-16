Michael Olise si prepara a diventare uno dei più grandi volti di Nike. Dopo il recente addio al brand di Kylian Mbappé, passato al marchio svizzero On, il colosso americano è andato a caccia di altri grandi profili da firmare e, dopo una lunga ricerca, è riuscito a strappare l'accordo con la stella del Bayern Monaco, il quale adesso potrebbe certamente diventare uno dei più grandi volti del brand.

Michael Olise nuovo volto di Nike?

Secondo quanto riportato dal noto sito specializzato in articoli e attrezzature sportive Footy Headlines,avrebbe firmato un accordo con. L'esterno francese, lontano dai radar dei brand e delle sponsorizzazioni da diversi anni in modo tale da continuare a usare scarpe a sua scelta, avrebbe così deciso di legarsi al marchio americano diventandone sostanzialmente uno dei principali volti.

Per quanto riguarda Nike, la firma di Michael Olise rappresenta un'importante risposta agli addii che si sono susseguiti dall'inizio del 2020, dopo le separazioni con Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e, molto più recentemente, Kylian Mbappé.

Michael Olise will sign for Nike. An agreement has been sealed [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/XuBZ2i9Xxx — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 15, 2026

Il ritorno della linea Hypervenom: dentro un'altra stella francese

Proprio l'addio del capitano della nazionale francese, passato ufficialmente al brand svizzero(di cui il celebre tennista Roger Federer è azionista), avrebbe aperto le porte alla firma della stella del Bayern Monaco., da sempre appassionato di vecchi e rari modelli di scarpe, su tutti le(non più in commercio dal 2018 secondo Footy Headlines), con cui gioca regolarmente, sarebbe stato convinto daproprio dopo il lancio del ritorno della

STAVANGER, NORVEGIA - 13 OTTOBRE: Michael Olise, dell'FC Bayern Monaco, durante la partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Viking FK e FC Bayern Monaco, disputata al Viking Stadion il 13 ottobre 2026 a Stavanger, in Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Al momento, l'accordo tra Olise e il colosso sportivo americano non è ancora ufficiale, tuttavia, qualora la firma dovesse essere confermata, l'ex Crystal Palace avrebbe tutte le carte in regola per diventare uno dei volti più riconoscibili di Nike.