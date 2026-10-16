L'esterno francese del Bayern pronto a diventare uno dei volti del marchio americano
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Michael Olise si prepara a diventare uno dei più grandi volti di Nike. Dopo il recente addio al brand di Kylian Mbappé, passato al marchio svizzero On, il colosso americano è andato a caccia di altri grandi profili da firmare e, dopo una lunga ricerca, è riuscito a strappare l'accordo con la stella del Bayern Monaco, il quale adesso potrebbe certamente diventare uno dei più grandi volti del brand.
Michael Olise nuovo volto di Nike?Secondo quanto riportato dal noto sito specializzato in articoli e attrezzature sportive Footy Headlines, Michael Olise avrebbe firmato un accordo con Nike. L'esterno francese, lontano dai radar dei brand e delle sponsorizzazioni da diversi anni in modo tale da continuare a usare scarpe a sua scelta, avrebbe così deciso di legarsi al marchio americano diventandone sostanzialmente uno dei principali volti.
Per quanto riguarda Nike, la firma di Michael Olise rappresenta un'importante risposta agli addii che si sono susseguiti dall'inizio del 2020, dopo le separazioni con Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e, molto più recentemente, Kylian Mbappé.
Il ritorno della linea Hypervenom: dentro un'altra stella franceseProprio l'addio del capitano della nazionale francese, passato ufficialmente al brand svizzero On (di cui il celebre tennista Roger Federer è azionista), avrebbe aperto le porte alla firma della stella del Bayern Monaco. Olise, da sempre appassionato di vecchi e rari modelli di scarpe, su tutti le Hypervenom Phantom III (non più in commercio dal 2018 secondo Footy Headlines), con cui gioca regolarmente, sarebbe stato convinto da Nike proprio dopo il lancio del ritorno della linea Hypervenom.
Al momento, l'accordo tra Olise e il colosso sportivo americano non è ancora ufficiale, tuttavia, qualora la firma dovesse essere confermata, l'ex Crystal Palace avrebbe tutte le carte in regola per diventare uno dei volti più riconoscibili di Nike.
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