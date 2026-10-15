Ancora una volta Michael Olise si è preso la scena, ma questa volta non per quello che sperava. L'attaccante del Bayern Monaco martedì sera è sceso in campo nella sfida di Champions League contro il Viking. A differenza delle altre partite, il francese non ha esibito una buona prestazione e alla fine, visibilmente nervoso, ha lasciato i suoi compagni in 10 uomini nei momenti decisivi della sfida, finita poi 3-3. Un errore che agli occhi degli sportivi e dei tifosi non è passato inosservato e subito sono arrivate le prime reazioni.

Bayern Monaco, primo rosso in carriera per Olise: la reazione di Matthaus

Bayern Monaco ne ha pagato le conseguenze Michael Olise è caduto nella trappola e ilne ha pagato le conseguenze

. Il francese ha perso le staffe nella partita di martedì scorso contro il Viking Stavanger e alla fine ha ricevuto il primo cartellino rosso della sua carriera. Un errore che tutti possono commettere, anche i campioni possono sbagliare, ma certo da un giocatore del calibro di Olise ci si aspetta ben altro soprattutto dato quanto il classe 2001 sia indispensabile per la squadra di Kompany.

¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐬, 𝐎𝐥𝐢𝐬𝐞?



🟨 Falta por agarrón.

🟨 Lanza el balón a la cara de un rival.

🟥 Expulsión.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/5xF1u9T6No — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

opo una provocazione di

Zlatko

Tripic

, capitano della squadra norvegese,

Olise

gli ha tirato il pallone in faccia e l'arbitro lo ha espulso.

Il Bayern

si è ritrovato in dieci uomini e il Viking Stavanger ha sfruttato la superiorità numerica per strappare il pareggio al 90'. Un errore che ha fatto finire Olise al centro delle polemiche.

Il suo comportamento non è passato inosservato agli occhi di Lothar, leggenda bavarese, che non ha esitato a farlo notare. "È inaccettabile. Anche se l'arbitro non lo vede", ha dichiarato al quotidiano Bild. Come hanno mostrato le immagini, d

STAVANGER, NORVEGIA - 13 OTTOBRE: Michael Olise, dell'FC Bayern Monaco, riceve un cartellino rosso durante la partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Viking FK e FC Bayern Monaco, disputata al Viking Stadion il 13 ottobre 2026 a Stavanger, in Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Secondo Matthaus, un giocatore come il 25 enne può diventare il bersaglio principale di un avversario. Se non si riesce a fermarlo con la tecnica allora si tenta o con il gioco duro o, appunto, con le provocazione. Ebbene, questa volta Olise non è stato in grado di tenere i nervi saldi e il suo errore è costato caro: "Ritengo che Olise si sia lasciato provocare - continua l'ex attaccante - Non ha danneggiato solo se stesso, ma soprattutto la squadra". Questo errore, ovviamente, non cancella quanto di buono abbia fatto il francese fino ad ora, l'unica sua sfida, adesso, diventa quella di sapersi gestire nei momenti caldi delle partite.