L'attaccante dei bavaresi è stato espulso martedì nella sfida contro il Viking e le reazioni al suo comportamento sono state immediate
Manca il decimo? C'è Olise! Il francese gioca con dei ragazzi a New York
Ancora una volta Michael Olise si è preso la scena, ma questa volta non per quello che sperava. L'attaccante del Bayern Monaco martedì sera è sceso in campo nella sfida di Champions League contro il Viking. A differenza delle altre partite, il francese non ha esibito una buona prestazione e alla fine, visibilmente nervoso, ha lasciato i suoi compagni in 10 uomini nei momenti decisivi della sfida, finita poi 3-3. Un errore che agli occhi degli sportivi e dei tifosi non è passato inosservato e subito sono arrivate le prime reazioni.
Bayern Monaco, primo rosso in carriera per Olise: la reazione di MatthausMichael Olise è caduto nella trappola e il Bayern Monaco ne ha pagato le conseguenze. Il francese ha perso le staffe nella partita di martedì scorso contro il Viking Stavanger e alla fine ha ricevuto il primo cartellino rosso della sua carriera. Un errore che tutti possono commettere, anche i campioni possono sbagliare, ma certo da un giocatore del calibro di Olise ci si aspetta ben altro soprattutto dato quanto il classe 2001 sia indispensabile per la squadra di Kompany.
Secondo Matthaus, un giocatore come il 25 enne può diventare il bersaglio principale di un avversario. Se non si riesce a fermarlo con la tecnica allora si tenta o con il gioco duro o, appunto, con le provocazione. Ebbene, questa volta Olise non è stato in grado di tenere i nervi saldi e il suo errore è costato caro: "Ritengo che Olise si sia lasciato provocare - continua l'ex attaccante - Non ha danneggiato solo se stesso, ma soprattutto la squadra". Questo errore, ovviamente, non cancella quanto di buono abbia fatto il francese fino ad ora, l'unica sua sfida, adesso, diventa quella di sapersi gestire nei momenti caldi delle partite.
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