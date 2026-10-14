Vincent Kompany è stato chiaro con Michael Olise dopo il pareggio del Bayern Monaco contro il Viking. Il 3-3 maturato in Norvegia ha infatti lasciato l'amaro in bocca ai bavaresi, capaci di ribaltare uno svantaggio di due reti grazie alla doppietta di Kane e al gol di Luis Diaz, prima di perdere il controllo del match anche a causa dell'espulsione dell'esterno francese. Una vera ingenuità da parte di Olise, condannata apertamente dal tecnico belga, e che impedirà al numero 17 di prender parte al big-match di Champions League contro l'Arsenal.

Kompany: " Olise sa di aver commesso un errore"

È tutta colpa sua. Lo sa anche lui. Non si può pretendere di meritare la vittoria quando si prendono decisioni individuali di questo tipo, anche se non credo che abbiamo giocato male".

Intervistato in zona mista dopo il deludente pareggio per 3-3 contro il Viking,ha commentato l'espulsione didicendo: "

Continuando, il tecnico belga ha aggiunto: "Sa di aver commesso un errore. Si vede che è dispiaciuto per l'accaduto e che si rammarica di aver penalizzato la squadra. Non è una tragedia, queste cose succedono. Oggi non era una finale né una semifinale, ma sono momenti come questi che possono avere un impatto decisivo su una stagione".

Michael Olise RED CARD in Viking vs Bayern Munich UCL game. pic.twitter.com/oNawMzposi — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) October 13, 2026

"Il suo avversario è stato più furbo di lui"

Gli ho detto che il suo avversario è stato più furbo di lui. Quando sei chiaramente superiore al tuo avversario, a volte devi semplicemente giocare la tua partita e concentrarti sull'essere la squadra migliore, piuttosto che farti trascinare in situazioni inutili. Michael è un giocatore che i suoi avversari cercheranno sempre di provocare, ma questa non è una scusa".

Nel corso dell'intervista, aè stato chiesto cosa abbia detto aduna volta rientrato negli spogliatoi, e la risposta dell'allenatore del Bayern è stata: "

STAVANGER, NORVEGIA - 13 OTTOBRE: Michael Olise dell'FC Bayern Monaco osserva il gioco durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Viking FK e FC Bayern Monaco al Viking Stadion, il 13 ottobre 2026 a Stavanger, in Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Infine, Vincent Kompany ha concluso il suo intervento, mandando un messaggio importante al proprio calciatore: "Non possiamo cambiare il passato. Speriamo di poter guardare a questo episodio come a un momento che ci ha permesso di imparare qualcosa".