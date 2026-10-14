Kompany non nasconde l’errore che è costato caro ai bavaresi contro il Viking FK
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Vincent Kompany è stato chiaro con Michael Olise dopo il pareggio del Bayern Monaco contro il Viking. Il 3-3 maturato in Norvegia ha infatti lasciato l'amaro in bocca ai bavaresi, capaci di ribaltare uno svantaggio di due reti grazie alla doppietta di Kane e al gol di Luis Diaz, prima di perdere il controllo del match anche a causa dell'espulsione dell'esterno francese. Una vera ingenuità da parte di Olise, condannata apertamente dal tecnico belga, e che impedirà al numero 17 di prender parte al big-match di Champions League contro l'Arsenal.
Kompany: "Olise sa di aver commesso un errore"Intervistato in zona mista dopo il deludente pareggio per 3-3 contro il Viking, Vincent Kompany ha commentato l'espulsione di Michael Olise, dicendo: "È tutta colpa sua. Lo sa anche lui. Non si può pretendere di meritare la vittoria quando si prendono decisioni individuali di questo tipo, anche se non credo che abbiamo giocato male".
Continuando, il tecnico belga ha aggiunto: "Sa di aver commesso un errore. Si vede che è dispiaciuto per l'accaduto e che si rammarica di aver penalizzato la squadra. Non è una tragedia, queste cose succedono. Oggi non era una finale né una semifinale, ma sono momenti come questi che possono avere un impatto decisivo su una stagione".
"Il suo avversario è stato più furbo di lui"Nel corso dell'intervista, a Kompany è stato chiesto cosa abbia detto ad Olise una volta rientrato negli spogliatoi, e la risposta dell'allenatore del Bayern è stata: "Gli ho detto che il suo avversario è stato più furbo di lui. Quando sei chiaramente superiore al tuo avversario, a volte devi semplicemente giocare la tua partita e concentrarti sull'essere la squadra migliore, piuttosto che farti trascinare in situazioni inutili. Michael è un giocatore che i suoi avversari cercheranno sempre di provocare, ma questa non è una scusa".
Infine, Vincent Kompany ha concluso il suo intervento, mandando un messaggio importante al proprio calciatore: "Non possiamo cambiare il passato. Speriamo di poter guardare a questo episodio come a un momento che ci ha permesso di imparare qualcosa".
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