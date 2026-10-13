Alla vigilia della prima trasferta stagionale in Champions League, il Bayern Monaco deve fare i conti anche con un imprevisto fuori dal campo. L’episodio si è verificato a Stavanger, a meno di 24 ore dal calcio d’inizio della sfida europea, nella notte tra lunedì e martedì: alcuni sconosciuti hanno fatto esplodere fuochi d’artificio davanti all’hotel che ospita la squadra tedesca. I botti, avvertiti nel cuore della notte, avrebbero potuto disturbare il riposo dei giocatori proprio alla vigilia di un appuntamento importante per il percorso europeo della formazione allenata da Vincent Kompany.

Bayern Monaco, fuochi d’artificio nella notte: cosa è successo

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, l’episodio è avvenuto intorno all’1:15, quando davanti al Radisson Blu Atlantic sono stati fatti esplodere diversi fuochi d’artificio per circa due minuti. I rumori sarebbero stati avvertiti anche nella zona del porto, mentre le luci dei fuochi erano visibili oltre gli edifici circostanti. Malgrado il rumore provocato, non risulta che polizia o personale incaricato dell’ordine pubblico siano intervenuti sul posto.

🎆🧨 Les supporters de VIKING 🇳🇴 ont fait du bruit cette nuit à côté de l’hôtel des joueurs du Bayern Munich. 😅



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Al momento non è stata accertata l’identità dei responsabili, anche se tra le ipotesi figura un possibile coinvolgimento di alcuni tifosi del Viking FK, ma attualmente non ci sono conferme che permettano di attribuire loro l’accaduto, mentre resta da chiarire anche se i botti abbiano effettivamente svegliato i giocatori del Bayern Monaco.

Il precedente a Rotterdam

Per il bavaresi non è la prima volta che una vigilia europea viene condizionata da episodi simili, nel gennaio 2025, infatti, alcuni tifosi avevano fatto esplodere fuochi d’artificio nei pressi dell’albergo in cui alloggiava la squadra a Rotterdam, disturbando il riposo dei giocatori prima della trasferta di Champions League contro il Feyenoord. Manuel Neuer aveva confermato che i rumori erano stati avvertiti dalla formazione tedesca, con alcuni calciatori che si erano svegliati nel cuore della notte.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 22 GENNAIO: Santiago Gimenez del Feyenoord festeggia con i compagni di squadra il secondo gol della sua formazione durante la partita della settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 tra Feyenoord e Bayern Monaco, disputata al De Kuip il 22 gennaio 2025 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il giorno successivo, la squadra di Vincent Kompany scese in campo senza nemmeno riuscire a trovare la via del gol, incassando una pesante sconfitta per 3-0. Un precedente che porta ora a chiedersi se il Bayern Monaco riuscirà comunque ad affrontare al meglio la sfida contro il Viking FK, nonostante quanto accaduto nella notte a Stavanger.