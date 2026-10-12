Harry Kane ha raccontato alla UEFA la sua evoluzione al Bayern Monaco, soffermandosi sul nuovo modo di interpretare il ruolo e sulla crescente libertà che gli viene concessa in campo. L'attaccante inglese, arrivato in Germania nel 2023, ha trovato una nuova dimensione nel suo gioco, riuscendo a combinare la consueta capacità realizzativa con un maggiore coinvolgimento nella costruzione delle azioni. L'esperienza al Bayern gli ha permesso infatti di ampliare ulteriormente il proprio repertorio, sfruttando qualità come la visione di gioco, i passaggi e la capacità di creare spazi per i compagni. Un'evoluzione che si inserisce in un percorso nel quale Kane continua a mantenere centrale la sua capacità di essere decisivo sotto porta, senza però limitarsi al ruolo tradizionale di centravanti.

Kane: "Il mio gioco è cambiato al Bayern"

Harry Kane ha raccontato alla UEFA come sia cambiato il suo modo di giocare dopo il trasferimento al Bayern Monaco. "Mi piaceva giocare in posizioni diverse", ha spiegato ricordando gli anni nelle giovanili, quando si sentiva più centrocampista offensivo che centravanti.

ENFIELD, INGHILTERRA - 28 SETTEMBRE: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, e Harry Kane, giocatore dell'Inghilterra, interagiscono durante una sessione di allenamento al Tottenham Hotspur Training Centre il 28 settembre 2026 a Enfield, in Inghilterra. (Foto di Andrew Redington/Getty Images)

Al Tottenham si era invece affermato come numero nove, mentre in Germania ha potuto valorizzare maggiormente le proprie qualità tecniche. "Ho sempre avuto visione di gioco e intelligenza calcistica", ha sottolineato l'inglese, evidenziando la capacità di partecipare alla manovra, servire i compagni e creare spazi senza rinunciare alla finalizzazione. "Ho amato ogni minuto", ha aggiunto parlando della sua esperienza in Baviera, dove ha trovato nuove opportunità per crescere.

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Kane punta alla Champions League: "È l'obiettivo finale"

Dopo i successi conquistati in Germania, Kane vuole completare il suo percorso al Bayern con la vittoria della Champions League. "La Champions League è sempre l'obiettivo finale", ha dichiarato, guardando con fiducia alla stagione 2026/27. L'attaccante considera importanti la continuità del lavoro cone l'inserimento dei nuovi giocatori: "Penso che abbiamo una grande opportunità". Per arrivare al traguardo, secondo Kane, non basterà ripetere quanto fatto in passato: saranno decisivi gli episodi e la capacità di sfruttare i momenti chiave. L'inglese ha parlato anche della vita a Monaco, dove si sente a casa con la famiglia e apprezza soprattutto le attività all'aperto e il tempo trascorso con i figli.