Il Bayern Monaco vuole continuare a puntare su Harry Kane e la volontà sembra essere reciproca. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il bomber inglese ha trovato l'accordo con il club tedesco per il prolungamento del contratto fino al 2029, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Un'ottima notizia per i bavaresi, che hanno individuato nel proprio numero 9 uno dei pilastri del progetto di Vincent Kompany.

Arrivato in Germania nell'estate del 2023 dopo 10 stagioni incredibili al Tottenham, Kane ha impiegato pochissimo tempo per dimostrare il proprio valore. I numeri raccontano meglio di qualsiasi altra cosa il suo impatto: 154 gol e 35 assist in 156 partite con la maglia del Bayern Monaco, un rendimento che ha confermato le aspettative.

Kane: il rinnovo per continuare a scrivere la storia del Bayern Monaco

Anche in questa stagione l'inglese ha confermato di essere ilper la squadra bavarese, e non soltanto per la capacità di trovare la porta con una continuità impressionante, ma anche per il modo in cui riesce a partecipare alla manovra t, legando il gioco e mettendo i compagni nelleper arrivare in porta.

STAVANGER, NORVEGIA - 13 OTTOBRE: Harry Kane dell'FC Bayern Monaco festeggia per aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Viking FK e FC Bayern Monaco al Viking Stadion il 13 ottobre 2026 a Stavanger, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

In Bundesliga, l'inglese ha già superato quota 100 reti con il Bayern, raggiungendo il traguardo dopo appena 98 presenze in campionato, dato che conferma la straordinaria continuità del suo rendimento, ulteriormente valorizzato dai trofei conquistati in Germania (2 Campionati tedeschi, 2 Supercoppa di Germania, 1 Coppa di Germania) dopo anni passati senza successi in Inghilterra.

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L'ultima dimostrazione del suo peso all'interno della squadra tedesca è arrivata in Champions League, nella complicata sfida contro il Viking terminata 3-3. Il Bayern si è ritrovato sotto di due gol, ma Kane ha preso per mano la squadra, accorciando le distanze su calcio di rigore al 54' e firmando il pareggio 6 minuti più tardi con un colpo di testa.

La rimonta è stata poi completata da Luis Diaz, prima del pareggio norvegese arrivato nel finale, dopo l'espulsione di Michael Olise. Nonostante il risultato deludente per i tedeschi, il centravanti inglese ha lasciato ancora una volta il segno. Inoltre, con la doppietta contro la squadra norvegese, Harry Kane ha raggiunto quota 9 partite consecutive a segno in Champions League, eguagliando un traguardo già raggiunto da Ruud van Nistelrooy e Robert Lewandowski, quest'ultimo capace di riuscirci in due occasioni differenti. Davanti a lui resta soltanto Cristiano Ronaldo, che detiene il record assoluto con 11 gare consecutive in gol.