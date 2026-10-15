Il rinnovo di Harry Kane con il Bayern Monaco è sempre più vicino
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Il Bayern Monaco vuole continuare a puntare su Harry Kane e la volontà sembra essere reciproca. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il bomber inglese ha trovato l'accordo con il club tedesco per il prolungamento del contratto fino al 2029, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Un'ottima notizia per i bavaresi, che hanno individuato nel proprio numero 9 uno dei pilastri del progetto di Vincent Kompany.
Arrivato in Germania nell'estate del 2023 dopo 10 stagioni incredibili al Tottenham, Kane ha impiegato pochissimo tempo per dimostrare il proprio valore. I numeri raccontano meglio di qualsiasi altra cosa il suo impatto: 154 gol e 35 assist in 156 partite con la maglia del Bayern Monaco, un rendimento che ha confermato le aspettative.
Kane: il rinnovo per continuare a scrivere la storia del Bayern MonacoAnche in questa stagione l'inglese ha confermato di essere il punto di riferimento principale per la squadra bavarese, e non soltanto per la capacità di trovare la porta con una continuità impressionante, ma anche per il modo in cui riesce a partecipare alla manovra tornando spesso davanti alla difesa, legando il gioco e mettendo i compagni nelle condizioni migliori per arrivare in porta.
In Bundesliga, l'inglese ha già superato quota 100 reti con il Bayern, raggiungendo il traguardo dopo appena 98 presenze in campionato, dato che conferma la straordinaria continuità del suo rendimento, ulteriormente valorizzato dai trofei conquistati in Germania (2 Campionati tedeschi, 2 Supercoppa di Germania, 1 Coppa di Germania) dopo anni passati senza successi in Inghilterra.
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La rimonta è stata poi completata da Luis Diaz, prima del pareggio norvegese arrivato nel finale, dopo l'espulsione di Michael Olise. Nonostante il risultato deludente per i tedeschi, il centravanti inglese ha lasciato ancora una volta il segno. Inoltre, con la doppietta contro la squadra norvegese, Harry Kane ha raggiunto quota 9 partite consecutive a segno in Champions League, eguagliando un traguardo già raggiunto da Ruud van Nistelrooy e Robert Lewandowski, quest'ultimo capace di riuscirci in due occasioni differenti. Davanti a lui resta soltanto Cristiano Ronaldo, che detiene il record assoluto con 11 gare consecutive in gol.
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